



Соцсеть Трампа за два года не добилась ничего, кроме огромных убытков

После того как еще действующему президенту Трампу были закрыты доступы во все социальные сети, политик пообещал внедрить собственную, где бы ему никто не закрывал рот. Так появилась соцсеть Truth Social .



Большого успеха Truth Social не имела. О чем свидетельствует финансовый отчет партнера компании Trump Media & Technology Group (TMTG), которой принадлежит соцсеть, по слиянию со SPAC – компанией Digital World Acquisition Corp.



С момента создания соцсеть Truth Social принесла всего лишь $3,7 млн прибыли

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Независимая аудиторская фирма указала, что если TMTG не завершит слияние с DWAC, она, возможно, будет вынуждена прекратить свою деятельность.

