



Snap увольняет сотрудников в Израиле и закрывает НИЦ в Герцилии

Snap увольняет около 30 сотрудников в Израиле, большинство из них из научно-исследовательского центра в Герцлии. Центр был основан на приобретении израильского стартапа Voca.ai в 2020 году. Другие центры компании в Израиле, расположенные в Тель-Авиве и Кфар-Иегошуа, лишь незначительно пострадают от увольнений в штате гиганта социальных сетей.



В прошлую среду Snap объявила, что уволит 20% всего персонала и закроет проекты, включая мобильные игры. По словам Snap, сокращение поможет компании ежегодно экономить около 500 миллионов долларов.



Деятельность Snap в Израиле основана на двух приобретениях местных стартапов. Первым был AR-стартап Cimagine, а вторым — Voca.ai, который был приобретен примерно за 70 миллионов долларов в ноябре 2020 года.



Snap и другие платформы социальных сетей, включая Meta, пострадали от обновлений конфиденциальности, которые Apple представила на iPhone в прошлом году. Из-за этого продавцам и рекламодателям цифровой рекламы сложно ориентировать рекламу на соответствующую аудиторию и оценивать результаты своих продаж.