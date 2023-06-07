Сияй вместо солнца: увлажняющий крем серии Moisture Surge™ с SPF 25 от Clinique
Американский бренд Clinique запускает Moisture Surge™ SPF 25 Sheer Hydrator – мощное увлажняющее средство, которое защитит от солнца сияние вашей кожи предстоящим летом.
Крем бренда Clinique №1, обеспечивающий все большее увлажнение в каждой своей новой версии, теперь еще и с фактором защиты SPF 25.
Легкая и воздушная формула содержит мощный комплекс увлажняющих ингредиентов, которые работают синергетически и проникают в глубокие слои кожи.
Мгновенно насыщает кожу влагой и защищает от вредного воздействия окружающей среды, не оставляет белого слоя на коже, полностью впитывается и становится прозрачным, не вызывая ощущения жирности.
Защитная основа и идеальная база для нанесения макияжа подходит для всех типов и всех оттенков кожи.
Protect Your Glow!Причин потери влаги и обезвоживания кожи довольно много, среди них загрязнение воздуха, синий свет мониторов, пребывание на солнце, перелеты, кондиционирование воздуха и отопление.
Встречайте новое увлажняющее средство Moisture Surge™ SPF 25! Увлажняющий крем, который присоединяется к любимой семье Moisture Surge и дает вам все больше и больше влаги, в кремово-гелевой текстуре, обогащенной водным комплексом алоэ вера, гиалуроновой кислотой и провитамином D. Все это обеспечивает глубокое увлажнение и защиту от влияния вредных факторов окружающей среды, которые могут привести к преждевременному старению кожи. Теперь к этому легкому крему добавлена версия, защищающая от ультрафиолетовых лучей, чтобы солнечные лучи не разрушали ваше естественное сияние.
Два увлажняющих ингредиента в одном мощном комплексе, который помогает накапливать влагу и удерживать ее:
Биофермент алоэ: ученые Clinique подвергли алоэ вера эксклюзивному процессу ферментации. Порошок органического экстракта алоэ вера совместили с пробиотическими дрожжами, которые питаются экстрактом алоэ, превращая его в биофермент в процессе ферментации. В результате удалось разделить крупные молекулы на более мелкие, которые лучше проникают в кожу. Этот эксклюзивный фермент, содержащий лактобактерии, активированную воду алоэ и порошок из сертифицированного органического экстракта алоэ, поставляемого из экологичных источников, питает и насыщает кожу влагой, помогая коже удерживать влагу в течение долгого времени.
Гиалуроновая кислота: ключевой ингредиент всех продуктов Moisture Surge, помогает создать «резервуар влаги», обеспечивающий длительное идеальное увлажнение. Формула содержит гиалуроновую кислоту двух разных молекулярных масс. Частицы с низким молекулярным весом, способные удерживать в воде в 1000 раз больше своего веса, помогают эффективно увеличить влагоемкость кожи.
Провитамин D является мощным антиоксидантом, который поддерживает высокий уровень влажности кожи и, таким образом, повышает ее упругость. В сочетании с витамином Е он защищает кожу от свободных радикалов, восстанавливая ее естественную жизненную силу и сияние.
Клинически доказанные результаты:В потребительском исследовании с участием 164 женщин, которые использовали продукт в течение недели, 96% отметили, что крем незаметен на коже и кажется невесомым; 95% сообщили, что кожа мгновенно напиталась влагой; 95% сообщили, что кожа чувствует себя защищенной; 93% сказали, что кожа имеет здоровое сияние, а не жирный блеск.
Подходит для всех типов кожи (1, 2, 3 и 4), включая чувствительную, и все оттенки кожи.
В июне стартовая распродажа - 25% на всю серию Moisture Surge и акция: «Купи 2 товара и получи подарок».
Цена 185 шекелей (50 мл).
Можно найти в магазинах Clinique в торговых центрах TLV Mall в Тель-Авиве и «Захав» в Ришон ле-Ционе, в сетях «Фарм» и «Машбир ле-Цархан», на сайте www.clinique.co.il.
А еще сайт www.clinique.co.il в эти дни запускает новую услугу.
Виртуальная видеоконсультация специалиста бренда, который внимательно посмотрит на вас, даст личный и профессиональный совет по макияжу, ответит на вопросы, связанные с проблемами кожи и с уходом за кожей.
Служба работает по воскресеньям и вторникам с 16:00 до 22:00.
Записывайтесь на консультацию: https://www.clinique.co.il/book-appointment