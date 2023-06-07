



Сияй вместо солнца: увлажняющий крем серии Moisture Surge™ с SPF 25 от Clinique

Американский бренд Clinique запускает Moisture Surge™ SPF 25 Sheer Hydrator – мощное увлажняющее средство, которое защитит от солнца сияние вашей кожи предстоящим летом.



Крем бренда Clinique №1, обеспечивающий все большее увлажнение в каждой своей новой версии, теперь еще и с фактором защиты SPF 25.



Легкая и воздушная формула содержит мощный комплекс увлажняющих ингредиентов, которые работают синергетически и проникают в глубокие слои кожи.

Мгновенно насыщает кожу влагой и защищает от вредного воздействия окружающей среды, не оставляет белого слоя на коже, полностью впитывается и становится прозрачным, не вызывая ощущения жирности.



Защитная основа и идеальная база для нанесения макияжа подходит для всех типов и всех оттенков кожи.



Protect Your Glow!

Клинически доказанные результаты: