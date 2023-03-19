



Сборная Израиля по хоккею завоевала золото МЧМ в Исландии

Израильская молодежка (U18) в решающем поединке III дивизиона чемпионата мира в группе А обыграла хозяев турнира Исландию – 5:1 (2:0, 0:0, 1:3) и в следующем сезоне сыграет во II дивизионе в группе В.



Фаворитом этого матча были исландцы, которые до этого не потерпели на турнире ни одного поражения. Израильтяне в стартовой игре чемпионата одержали волевую победу над Турцией (3:1), затем в упорной борьбе уступили мексиканцам (2:3), разгромили Люксембург (18:0) и Боснию и Герцеговину (11:0). Именно в очной битве с Исландией решалась судьба путевки во II дивизион.





Несмотря на то, что израильтяне играли против сильного соперника на его площадке, они уже на второй минуте смогли добиться успеха. Сирену за воротами голкипера Исландии зажег Йонатан Мельников. А еще до перерыва удвоил преимущество своей команды с передач Йоэля Шарона и Ади Риглера Гай Ахаронович.



Счет 2:0 оставался неизменным до 13-й минуты третьего периода, пока сборная Исландии не отквитала один гол. Но пропущенная шайба не смутила израильтян и спустя всего три минуты Риглер с передачи Шарона восстановил статус-кво – 3:1.



В самой концовке исландцы пошли на риск, сняв вратаря. Но Израиль в этот вечер было не остановить. Сначала Лиран Кон поразил пустые ворота, а за одну секунду до финальной сирены Итай Кернер установил окончательный счет – 5:1. Израильская молодежка добывает яркую и уверенную победу, которая приносит им золото турнира и повышение в классе.





В составе израильской молодежной сборной восемь игроков готовились к мировому первенству на базе OneIce Arena. В ледовом комплексе расположены два катка – площадка стандартов НХЛ и малое поле. Это позволяет в одно время проводить тренировки и соревнования хоккеистов и фигуристов разных возрастов.



OneIce Arena была построена всего три года назад и призвана продвигать хоккей и фигурное катание в стране. В крупнейшей в Израиле Академии по хоккею с шайбой занимаются более 400 детей разных возрастов и их количество с каждым годом только растет.



Академией фигурного катания, которая тренируется на льду арены, руководит один из основоположников этого вида спорта в Израиле, воспитанник Елены Чайковской, судья международной категории Алекс Зайдман.



Ледовый каток, находящийся в 10 км от Нетании в мошаве Тнувот, давно полюбился израильтянами. Проводить выходные и праздники с семьей на льду арены стало уже доброй традицией. Здесь есть все для яркого и запоминающегося отдыха: прокат коньков, средства поддержки для тех, кто делает на льду первые шаги, позитивная атмосфера, которая дополняется энергичной музыкой, приятная прохлада у льда и комфортная температура для отдыха после катания наверху на трибунах. Не даст вам проголодаться итальянское кафе, которое располагается между двумя катками и имеет панорамные окна, выходящие прямо на лед.





Дополнительная информация на сайте проекта - https://www.oneice.co.il/



Фотографии: Хоккейная ассоциация Исландии



Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting













