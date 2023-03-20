



Samsung представляет: Galaxy A54 5G и A34 5G

15 апреля компания Samsung Electronics представила Galaxy A54 5G и Galaxy A34 5G, два инновационных смартфона, которые подтверждают приверженность Samsung Galaxy разработке потрясающих мобильных приложений. Эти новые дополнения к популярной серии Galaxy A помогут пользователям снимать стабильное и четкое видео и делать больше любимых вещей благодаря времени автономной работы, которое длится более двух дней.



«Передовые возможности мобильных устройств становятся все более важными в повседневной жизни, — сказал Т. М. Ро, президент и руководитель направления Mobile eXperience Business в Samsung Electronics. «Постоянно совершенствуя серию Galaxy A, мы гарантируем, что больше людей во всем мире смогут получить доступ к нашим меняющим мир инновациям».



Делайте потрясающие дневные и ночные фотографии и видео, улучшенные с помощью креативных инструментов редактирования



Galaxy A54 5G и Galaxy A34 5G обеспечивают потрясающие изображения с четким качеством благодаря передовым возможностям ночной съемки и искусственного интеллекта Samsung Galaxy. Независимо от того, хотят ли пользователи сделать идеальное селфи или подключиться с помощью сверхплавных видеозвонков, Galaxy A54 предлагает удивительную детализацию благодаря своей 32-мегапиксельной фронтальной камере.



Новые смартфоны снимают видео с удивительной четкостью, борясь с дрожанием и размытостью благодаря улучшенной оптической стабилизации изображения (OIS) и цифровой стабилизации видеоизображения (VDIS). Даже при съемке на ходу пользователи могут быть уверены в том, что снимут потрясающий контент. В условиях низкой освещенности ночной режим помогает пользователям запечатлеть больше деталей за счет увеличения размера пикселя камеры.



Пользователи также впервые в серии Galaxy A могут удалять нежелательные тени и отражения благодаря расширенным инструментам редактирования.



Яркий дисплей, быстрый 5G и долговечный аккумулятор



Оба устройства оснащены иммерсивными дисплеями Super AMOLED размером 6,4 дюйма на Galaxy A54 5G и 6,6 дюйма на Galaxy A34 5G. Оба дисплея были модернизированы, чтобы обеспечить отличную видимость на открытом воздухе даже при ярком солнечном свете. Благодаря улучшенному Vision Booster и частоте обновления 120 Гц дисплеи будут не отставать от пользователей, когда они перемещаются между различными условиями освещения.



Galaxy A54 5G и Galaxy A34 5G также гарантируют до четырех поколений обновлений ОС и пять лет обновлений безопасности. Эти функции позволяют пользователям получать доступ к новейшему программному обеспечению и средствам безопасности, чтобы максимально продлить жизненный цикл смартфона. Galaxy A54 5G и Galaxy A34 5G оснащены аккумулятором на 5,000mAh.



Оставайтесь на связи без ущерба для безопасности



Усовершенствованные мобильные возможности зависят от расширенной безопасности. С Samsung Knox данные хранятся под защитой мобильных устройств оборонного уровня. Galaxy A54 5G и Galaxy A34 5G предоставляют пользователям доступ к панели безопасности и конфиденциальности, которая позволяет легко увидеть, как приложения отслеживают данные, и предлагает простые способы остановить сбор нежелательных данных. Если пользователи хотят поделиться важными файлами, содержащими конфиденциальную или личную информацию, с максимальным уровнем конфиденциальности и контроля, есть функция Private Share. Это позволяет пользователям делиться файлами только с назначенными получателями в течение ограниченного времени и с отключенными снимками экрана.

Galaxy A54 5G и Galaxy A34 5G также совместимы с экосистемой Samsung Galaxy, что обеспечивает бесперебойную связь между устройствами. Пользователи могут получить 100 ГБ облачного хранилища и легко создавать резервные копии фотографий в OneDrive благодаря шестимесячной пробной версии Microsoft 365 Basic, доступной на Galaxy A54 5G и Galaxy A34 5G.

Galaxy A54 5G будет доступен в четырех цветах: лайм, угольно-серый, фиолетовый и белый. Galaxy A34 5G будет доступен в четырех цветах: лайм, угольно-серый, фиолетовый и серебристый.



Рекомендованные цены для потребителя новинок серии А и М в специализированных магазинах в Израиле:

1. Galaxy А34 — 1349 шекелей.

2. Galaxy A54 — 1799 шекелей.

3. Galaxy М54 — 2049 шекелей.

