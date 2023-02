Samsung One UI 5.1 – больше возможностей, больше устройств

Компания Samsung Electronics объявила, что программная оболочка One UI 5.1, впервые представленная на смартфонах серии Galaxy S23, будет доступна для других устройств Galaxy, первыми из которых станут серия Galaxy S22, Z Fold4, Z Flip4, серия S21 и серия S20. Вместе с One UI 5.1 устройства Galaxy получат более привлекательный интерфейс с новыми функциями, которые предоставляют больше возможностей для творчества, индивидуализации и комфортной работы в целом.



"Запуск оболочки One UI 5.1 — это яркий пример стремления компании Samsung максимально быстро предоставлять пользователям Galaxy важные обновления, — рассказал Чанхён Юн (Janghyun Yoon), исполнительный вице-президент и старший исполнительный директор подразделения ПО (Software Office) в Samsung Electronics. — В течение последних нескольких недель мы тесно сотрудничали с поставщиками услуг и телекоммуникационными партнерами, чтобы оболочка One UI 5.1 стала доступна для актуальных смартфонов и планшетов Galaxy по всему миру всего через несколько недель после анонса серии Galaxy S23".



Камера профессионального уровня и новые возможности приложения "Галерея"





Оболочка One UI 5.1 расширяет возможности камеры, представленные в серии Galaxy S23. Пользователи Galaxy могут создавать фотографии профессионального качества с помощью сервиса Expert RAW4, который теперь доступен непосредственно в приложении Galaxy Camera. Для того, чтобы получить высококачественные снимки в необработанном формате, следует во время фотосъемки выбрать пункт "More" ("Дополнительно"). Кроме того, обновленное приложение Photo Remaster, работающее на основе искусственного интеллекта, автоматически корректирует неудачные участки изображения за счет повышения яркости, контраста и корректировки цвета даже на снимках с контровым светом. Оно также удаляет нежелательные тени и отражения для получения идеальной фотографии.



Обновленное приложение Photo Remaster



Новые возможности навигации также упрощают поиск фотографий и создание общих семейных альбомов в приложении "Галерея". Для поиска фотографий, на которых изображен конкретный человек, достаточно коснуться его лица на снимке, и приложение начнет поиск других изображений, одновременно предлагая рекомендации для создания семейных фотоальбомов.



Уникальные возможности индивидуализации работы с мобильными устройствами





Компания Samsung всегда стремилась предоставить пользователям Galaxy больше возможностей для персонализации устройств и управления ими. Пользовательский интерфейс One UI 5.1 не стал исключением. Он предлагает несколько новых функций, которые позволяют контролировать и настраивать практически все аспекты взаимодействия с мобильным устройством — от внешнего вида до его работы, алгоритмов и многого другого. Samsung представила новые функции, способные проанализировать режим использования устройства и дать соответствующие рекомендации. Например, новый динамический виджет погоды анализирует текущие метеоусловия и меняет свой дизайн в соответствии с ними. Была расширена функция режимов и рутинных действий Modes & Routines; теперь с ее помощью также можно устанавливать пользовательские обои, мелодии звонка, чувствительность сенсорного экрана и шрифты, что позволяет персонализировать определенные действия для максимального удобства. Оболочка One UI 5.1 также получила усовершенствованный виджет "умных предложений" Smart suggestions.



Больше возможностей для взаимодействия между устройствами экосистемы Galaxy



При разработке обновленной функциональности One UI Samsung также учитывала необходимость обеспечить большую интеграцию со всей мобильной экосистемой. Сегодня она охватывает как мобильные устройства, так и компьютеры благодаря расширенным возможностям решения Multi Control для взаимодействия между ноутбуками Galaxy Book и смартфонами. Multi Control теперь позволяет использовать мышь, клавиатуру или трекпад Galaxy Book не только для управления планшетом Galaxy, но и для работы с некоторыми смартфонами Galaxy, чтобы легко копировать и вставлять текст, а также перетаскивать изображения с одного устройства на другое. Кроме того, решение Link to Windows значительно упрощает повседневную жизнь, позволяя пользователям продолжить просмотр на ПК тех же интернет-страниц, которые они недавно открывали в браузере Samsung Internet на своих телефонах.



Доступность



Программная оболочка One UI 5.1 уже доступна для серии Samsung Galaxy S22, Z Fold4, Z Flip4, серии S21 и серии S20. Обновления программного обеспечения для других устройств Galaxy, включая Galaxy Z Fold3 и Z Flip3, будут доступны в ближайшие недели.