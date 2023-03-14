



Samsung Galaxy S23: Смартфон меняет правила игры

Многие по старой привычке играют на телефонах в простые игры, оставляя сложные и захватывающие для компьютеров и приставок. Раньше это имело смысл, т.к. телефоны не могли делать то, что могли стационарные устройства. Но Samsung Galaxy S23 меняет правила игры.



По мере того, как все больше и больше людей любят играть в высококлассные мобильными играми, которые стали сопоставимы с играми для ПК и консолей, все большее значение приобретает оптимизированная производительность смартфона для работы с мобильными играми. В соответствии с этой тенденцией Galaxy S23 Ultra обеспечивает высокую производительность, более высокую скорость реакции, иммерсивную графику и аккумулятор с длительным сроком службы. One UI 5.1, новейшее программное обеспечение Galaxy, обеспечивает большее удобство использования, чем раньше, и все это на Galaxy S23 Ultra.

Чтобы испытать мощную производительность, инновационные функции и обновленные игровые возможности серии Galaxy, Samsung Newsroom опробовал Galaxy S23 Ultra, предоставляя пользователям более красочные и яркие мобильные возможности.



Galaxy S23 Ultra оснащен мобильной платформой Snapdragon® 8 Gen 2 для Galaxy, обеспечивающей совершенно новый игровой опыт. Кроме того, модернизированный графический процессор на 41% быстрее, чем предыдущая модель, а процессор нейронной сети (NPU), необходимый для глубокого обучения искусственного интеллекта (ИИ), улучшился на 40%. Проще говоря, геймеры могут полностью погрузиться в действие игры благодаря яркой графике и обновленной вычислительной мощности.



Играя в мобильную гоночную игру Wreckfest, почувствуйте себя так, как будто вы на самом деле едете по бездорожью, благодаря ярким визуальным эффектам и захватывающей дух графике. При столкновении с препятствиями песо, мусор и пыль реалистично разлетаются, добавляя азарта и погружения в игру. Точно так же Samsung объявила на Galaxy Unpacked 2023, что продолжит сотрудничество в области технологий на основе графических процессоров с различными глобальными дистрибьюторами игр и компаниями, производящими игровые движки, что вызвало волнение и ожидание среди многих игроманов.



Ну и ничто так не влияет на игровой процесс, как экран. Дисплей Galaxy S23 Ultra поставляется с обновленным усилителем Vision Booster, который автоматически постепенно регулирует яркость дисплея в зависимости от условий освещения пользователя. Даже при ярком солнечном свете пользователи могут видеть свой дисплей четко и ярко.



Многозадачность без проблем во время игры



Производительность процессора серии Galaxy S23 также была улучшена примерно на 30% по сравнению с предыдущей моделью, что привело к более высокой скорости обработки. На самом деле, даже когда несколько приложений активны, он демонстрировал плавную и быструю скорость обработки без перерывов.

Новые мощные чипы повышают эффективность, позволяя использовать возможности многозадачности быстрее и эффективнее. Серия Galaxy S23 обеспечивает плавную и быструю скорость отклика даже при выполнении ресурсоемких функций, таких как видеозвонки во время игры или просмотр фильма во время просмотра социальных сетей. Кроме того, было улучшено удобство использования многооконного режима, а часто используемые приложения отображаются в разделе «Последние приложения», что упрощает быстрый запуск и переключение между приложениями.



Увеличенная емкость аккумулятора



Серия Galaxy S23 также отличается значительно улучшенным временем автономной работы. Емкость аккумулятора Galaxy S23 и Galaxy S23+ составляет 3900 мАч и 4700 мАч соответственно, что на 200 мАч больше, чем в предыдущем поколении. Galaxy S23 Ultra питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч и может быть заряжен до 65% за 30 минут с помощью адаптера питания 45 Вт.



Обновление One UI 5.1



Единый пользовательский интерфейс версии 5.1, который был обновлен для большего количества устройств Galaxy по всему миру, поможет вам настроить смартфон в соответствии с вашим вкусом. Пользователи могут легко выбрать часть записанного видео и установить его в качестве экрана блокировки своего телефона, выведя настройку обоев на новый уровень. Также были добавлены различные функции виджетов, позволяющие пользователям переключать настройки и приложения. Кроме того, пользователи могут мгновенно проверить уровень заряда батареи различных устройств Galaxy, таких как Galaxy Watch и Galaxy Buds, в новом виджете батареи, а также получить рекомендации Spotify по музыке и плейлистам, которые соответствуют вашим действиям, в виджете «Умные предложения».

Легко создавайте виртуальные наклейки из своих фотографий, изолируя объект и удаляя фон изображения одним касанием. При сохранении фотографии одним движением пользователи могут просмотреть более подробную информацию о фотографии, например, где и когда была сделана фотография, место хранения и настройки камеры. Кроме того, с помощью функции «Режимы и процедуры» вы можете устанавливать обои, отслеживать использование приложений, уведомления и многое другое для определенных ситуаций, таких как сон, вождение и работа.



Дополнительные способы использования S Pen



С Galaxy S23 Ultra создавать и распространять свои мысли и идеи стало еще проще благодаря улучшенному перу S Pen. Новый интерфейс One UI 5.1 легко извлекает текст для последующего использования и позволяет легко использовать то, что вы хотите от изображения. One UI 5.1 также преобразует рукописный текст при вводе информации в строку поиска на таких сайтах, как Google и YouTube, что упрощает поиск. One UI 5.1 будет последовательно обновляться для других устройств, чтобы по-прежнему предлагать лучшие мобильные возможности для пользователей Galaxy.



Инновационная серия Samsung Galaxy S объединяет в себе ультрасовременную камеру Galaxy S23 Ultra, игровые возможности нового уровня и продуманные технологии производства с заботой о планете



Компания Samsung Electronics представила смартфоны Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ и Galaxy S23, открывая новую эру для премиальной серии Samsung Galaxy. Великолепные характеристики камеры Samsung Galaxy дают пользователям больше свободы для творчества. Так, функция Nightography, использующая технологии искусственного интеллекта, позволяет снимать видео кинематографического качества даже в темное время суток. Самая передовая мобильная платформа Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2, используемая в смартфонах Galaxy, открывает для пользователей новые возможности, в том числе на основе ИИ, а самая быстрая в мире графическая подсистема для мобильных устройств легко поддерживает самые ресурсоемкие игры. Модель Galaxy S23 Ultra получила встроенное электронное перо S Pen2, давно полюбившееся пользователям Samsung Galaxy, которое дает больше возможностей для работы, создания заметок, творчества и многого другого. Все модели смартфонов серии Galaxy S23 задают стандарты инноваций в отрасли, демонстрируя продуманный дизайн, который подчеркивает приверженность Samsung принципам устойчивого развития за счет использования переработанных материалов, которые применяются в большем количестве компонентов этой серии, чем в любом другом смартфоне Samsung Galaxy3.



«Ценность технологий определяется не только их актуальностью на сегодняшний день, но и вкладом, который они вносят в формирование лучшего будущего, — отметил Тэ Мун Ро (TM Roh), президент и руководитель направления Mobile eXperience в Samsung Electronics. — Вся серия Galaxy S задает новые стандарты для смартфонов премиум-класса. Наша цель — переосмыслить представления о производительности смартфонов, объединив в одном устройстве передовые технологические инновации и заботу о планете».



Камера Samsung Galaxy с еще более высоким разрешением и расширенными возможностями для творческих экспериментов днем и ночью



С помощью камеры Galaxy S23 Ultra даже начинающий фотолюбитель сможет получать снимки великолепного качества. Смартфон оснащен самой передовой системой камер Samsung Galaxy, позволяющей снимать сюжеты при любом уровне освещенности с непревзойденной степенью детализации. Улучшенные алгоритмы обработки снимков в режиме Nightography позволяют оптимизировать фото и видео, сделанные камерой смартфонов серии Galaxy S в самых разных условиях. Кадры всегда будут четкими, независимо от того, когда и где они были сняты — будь то запись выступления любимой группы, групповое фото за ужином или селфи в океанариуме. На изображениях, сделанных при слабом освещении, обычно появляются помехи в виде визуального шума. Galaxy S удаляет шум с помощью нового интеллектуального алгоритма обработки сигнала изображения (ISP), который улучшает детализацию объектов и цветовой тон.



Модель Galaxy S23 Ultra — первый в истории смартфон Samsung Galaxy с новым оптическим 200-мегапиксельным сенсором (200MP Adaptive Pixel), способным с исключительной детализацией фиксировать яркие моменты жизни. В нем используется технология объединения пикселей для обработки изображения с высоким разрешением одновременно на нескольких уровнях. Коммуникация современных пользователей во многом зависит от качества селфи-камеры, поэтому смартфоны серии Galaxy S23 оснащены системой быстрой автофокусировки и первой фирменной селфи-камерой Samsung с поддержкой технологии Super HDR и частотой съемки видео 60 Гц для более высокого качества изображения.



Серия Galaxy S предлагает набор инструментов для любителей фотографии, которым нужен максимальный творческий простор и широкие возможности кастомизации. Приложение Expert RAW, доступное исключительно на устройствах Samsung Galaxy, позволяет делать снимки, сопоставимые по качеству с кадрами, снятыми на цифровые зеркальные фотокамеры (DSLR), и редактировать изображения в формате RAW и JPEG без использования громоздкого профессионального оборудования. Пользователи могут поэкспериментировать с художественными возможностями мультиэкспозиции или сделать четкий снимок Млечного Пути с помощью функции «Астрофото». После установки на Galaxy S23, функции Expert RAW доступны в нативном приложении Samsung Camera. Кроме того, новые возможности сервиса Camera Controller 7 на носимых устройствах Galaxy Watch5 позволяют дистанционно управлять камерой смартфона, масштабировать кадр и делать идеальные снимки.



Помимо этого, в модуль камер были внесены следующие улучшения:

Обеспечено высокое качество фото/видеосъемки в условиях низкой освещенности, при которых ранее снимки получались размытыми. Четкость и стабильность видео были улучшены благодаря использованию оптической системы стабилизации изображения (OIS) по двум степеням свободы на Galaxy S23 Ultra.

Видеоролики получили кинематографическое качество изображения благодаря режиму видеосъемки с разрешением 8K с частотой 30 кадров в секунду и более широким углом обзора.

Усовершенствованный объектно-ориентированный искусственный интеллект тщательно анализирует каждую деталь в кадре, вплоть до мельчайших движений волос и глаз, чтобы точно и реалистично отобразить динамические характеристики образа.

Новая функция записи звука 360 Audio Recording через наушники Galaxy Buds2 Pro позволяет создать еще более качественные видеоролики с эффектом многомерного звука.



Будущее мобильных игр доступно уже сегодня благодаря производительности премиального уровня.



Как любители мобильных игр, так и их создатели постоянно стремятся раздвигать границы возможного, однако за таким стремлением всегда стоят технологии, способные превосходить ожидания. Samsung и Qualcomm оптимизировали работу Samsung Galaxy с помощью новой мобильной платформы Snapdragon® 8 Gen 2 for Galaxy, самой производительной и эффективной платформы, доступной на смартфонах Samsung Galaxy, и самого быстрого чипа Snapdragon на сегодняшний день. В модели Galaxy S23 Ultra аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает работу более крупной камеры, чем в Galaxy S22 Ultra, не увеличивая размеры смартфона.



Новая микроархитектура процессора повышает вычислительные возможности серии Galaxy S23 приблизительно на 30 процентов по сравнению с серией Galaxy S22. Для создания потрясающих снимков при слабом освещении требуются триллионы вычислений в секунду, поэтому высокоэффективная архитектура нейропроцессора Samsung Galaxy была оптимизирована на 49 процентов, сочетая в себе производительность и мощность, а алгоритм искусственного интеллекта помогает пользователям делать эффектные фото и видео. Одним из главных обновлений в серии Galaxy S23 стал оптимизированный графический процессор. Он был разработан для опытных пользователей и почти на 41% быстрее процессора в предыдущей серии.



Galaxy S23 Ultra уже готов к будущему абсолютного цифрового реализма. Он может поддерживать трассировку лучей в реальном времени, поскольку эта технология становится доступной и для мобильных игр. Galaxy S23 Ultra создает заметно более реалистичные изображения игровых сцен благодаря технологии, которая имитирует и отслеживает каждый луч света. Испарительная охлаждающая камера Samsung Galaxy теперь доступна на всех моделях серии Galaxy S23. Она стала еще больше, защищая работу смартфона от замедлений даже в динамичных играх.



Вычислительная мощь Galaxy S23 Ultra дополнена большим экраном размера 6,8 дюйма 14 c уменьшенной кривизной по краям для создания более обширной и плоской поверхности, улучшающей визуальное восприятие изображений. Samsung Galaxy позволяет регулировать цветовые тона и уровни контрастности с помощью уникальной функции повышения визуального комфорта Enhanced, уменьшая нагрузку на глаза в ночное время. Функция компенсации яркости Vision Booster позволяет бороться с яркостью окружающего света и бликами на экране, повышая видимость изображения, и теперь у нее не два уровня настройки, а три.



Созданы с заботой о планете



Серия Galaxy S23 задает планку передовых технологий, которые могут улучшить жизнь людей и помочь сделать планету более здоровой. Начиная с серии Galaxy S22, Samsung Galaxy увеличивает долю переработанных материалов с шести внутренних компонентов в Galaxy S22 Ultra до 12 внутренних и внешних компонентов в Galaxy S23 Ultra. Серия Galaxy S23 также содержит более широкий спектр переработанных материалов, чем любой другой смартфон Galaxy и включает в себя переработанный алюминий и стекло, а также пластик, полученный из выброшенных рыболовных сетей, бутылок и бочек для воды из полиэтилентерефталата (ПЭТ).



Galaxy S23 — первое поколение Galaxy S на рынке, оборудованное защитным стеклом Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, обеспечивающим повышенную прочность для длительного использования. В этом защитном стекле в среднем используется 22% переработанного вторичного сырья. Кроме того, каждый смартфон Galaxy S23 поставляется в обновленной упаковочной коробке, изготовленной с применением 100% переработанной бумаги.



При создании серии Galaxy S23 компания Samsung стремилась еще больше снизить воздействие на окружающую среду без ущерба для качества и эстетики продукции. Серия Galaxy S23 получила сертификат UL ECOLOGO® Certified, а значит, она была сертифицирована как продукция со сниженным воздействием на окружающую среду.



Серия Galaxy S23 будет получать обновления в течение многих лет — четыре поколения обновлений ОС и пять лет обновления системы безопасности, что способствует увеличению срока службы устройства. Пользователи также могут воспользоваться различными программами поддержки, например, службой помощи Samsung Care+ в случае случайных повреждений или при необходимости ремонта.



Надежная защита и безопасность данных под полным контролем пользователя



Безопасность данных и конфиденциальность операций, выполняемых на устройствах Galaxy, — основа основ серии Galaxy S23. Каждый смартфон серии поставляется с многоуровневой платформой безопасности Samsung Knox, получившей больше государственных и отраслевых сертификатов, чем любое другое мобильное устройство, платформа или решение на рынке. Серия Galaxy S23 оборудована панелью безопасности и защиты конфиденциальности Security and Privacy Dashboard, которая позволяет контролировать доступ к данным, а также способы их использования. С помощью этой панели можно быстро проверить наличие угрозы, а также поменять индивидуальные настройки для большей безопасности. Кроме того, пользователи могут сами выбрать, какие приложения и программы получат доступ к персональным данным, и как именно они могут их использовать.



В качестве дополнительного уровня безопасности используется система защиты данных Knox Vault, впервые представленная в серии Galaxy S21. Она защищает важную информацию на устройствах Galaxy S23, изолируя ее от остальной части устройства, в том числе от операционной системы, обеспечивая дополнительную защиту от возможных уязвимостей.



Больше свободы и гибкости на разных устройствах



Инновационные возможности Samsung Galaxy Ultra еще шире, чем у других смартфонов серии Galaxy S. Наряду с совершенно новыми и впервые представленными моделями Galaxy Book3 Ultra и Galaxy Tab S8 Ultra, пользователи получают доступ к фантастической функциональности экосистемы Samsung Galaxy.



Каждая модель серии Galaxy S придает дополнительную гибкость экосистеме устройств. Функция «Мультиуправление» (Multi control) от Samsung, которая отвечает за взаимодействие между устройством Galaxy, ПК и планшетом при помощи мыши и клавиатуры, теперь доступна на Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ и Galaxy S23 для максимальной гибкости работы. Кроме того, теперь стало проще копировать текст, например URL-адреса, с одного устройства на другое, чтобы продолжить просмотр на другом экране. Обновления Google Meet в сочетании с Samsung Notes и встроенным электронным пером S Pen позволяют реализовать на Galaxy S23 Ultra больше возможностей для совместной работы во время конференц-связи. Благодаря новой функциональности общего доступа Live Share теперь все участники могут редактировать документ параллельно, каждый со своего устройства Android, а не просто следить за работой одного пользователя.



Доступность



Серия Galaxy S23 выпускается в четырех матовых оттенках, вдохновленных природой: Phantom Black (черный), Cream (кремовый), Green (зеленый) и Lavender (лаванда).

Модели Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ и Galaxy S23 будут широко представлены у операторов связи и розничных продавцов 23 с 17 февраля 2023 г., а также на сайте Samsung.com.

Для получения дополнительной информации о Galaxy DM посетите сайт http://www.samsungmobilepress.com, news.samsung.com/global или http://www.samsung.com/global/galaxy.



Galaxy S23 Ultra



Экран 6,8-дюймовый QHD+ Edge

Dynamic AMOLED 2X

Частота обновления Super Smooth 120 Гц (1 ~ 120 Гц)

Частота дискретизации касаний в игровом режиме 240 Гц

Усилитель яркости Vision booster

Повышенный комфорт для глаз

Размеры и вес 78,1 х 163,4 х 8,9 мм, 234 г

Камера 12 Мп сверхширокоугольная камера. F2.2, угол обзора 120˚

200 Мп широкоугольная камера. F1.7, угол обзора 85˚

10 Мп телекамера. 3-кратный оптический зум, F2.4, угол обзора 36˚

10 Мп телекамера. 10-кратный оптический зум, F4.9, угол обзора 11˚

12 Мп фронтальная камера. F2.2, угол обзора 80˚

100-кратный Space Zoom включает 10-кратный оптический зум и 10-кратный цифровой зум с технологией AI Super Resolution.



Процессор Snapdragon®8 Gen 2 Mobile Platform для Galaxy

Память до 12 ГБ + 1 ТБ

Батарея 5000 мА·ч

Зарядка до 65% примерно за 30 минут.



Операционная система Android 13 One UI 5.1



Водо-непроницаемость по стандарту IP68



Galaxy S23



Экран 6,1-дюймовый FHD++

Dynamic AMOLED 2X

Частота обновления Super Smooth 120 Гц (48 ~ 120 Гц)

Частота дискретизации касаний в игровом режиме 240 Гц

Усилитель яркости Vision booster

Повышенный комфорт для глаз

Батарея 3900 мА·ч



Galaxy S23+



6,6-дюймовый FHD++

Dynamic AMOLED 2X

Частота обновления Super Smooth 120 Гц (48 ~ 120 Гц)

Частота дискретизации касания в игровом режиме 240 Гц

Усилитель яркости Vision booster

Повышенный комфорт для глаз

Батарея 4700 мА·ч



