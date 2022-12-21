Рыбное изобилие в "Родине": рыба и морепродукты с праздничными скидками
Скучаете по вкусу детства? Вспоминается судак на углях, как делал дед на рыбалке, бабушкин "волшебный" жареный карась, в котором не чувствуются косточки, или вяленая салака, которой родители любили закусывать пиво в дружеской компании? Тогда у нас для вас приятные новости.
"Родина" спешит порадовать своих покупателей: новая партия различных видов рыбы уже в ассортименте магазина, и как всегда, цены (не только на рыбу) очень приятные. Например:
- Карась замороженный - 9.90₪ /1кг
- Салака замороженная - 19.90₪ /2 уп (1 уп = 700 гр)
- Филе мушта ("амнун") замороженное - 19.90₪ /1кг
- Скумбрия замороженная – 19.90₪ /1кг
- Хек ("бакала") замороженное - 19.90₪ /1кг
- Мясо №3 замороженное - 24.90₪ /1кг
- Мясо №7 замороженное - 24.90₪ /1кг
- Мясо №8 замороженное - 24.90₪ /1кг
- Язык говяжий замороженный - 24.90₪ /1кг
- Филе нилуса замороженное - 29.90₪ /1кг
- Камбала замороженная - 29.90₪ /1кг
- Филе хека (мерлуза) замороженное 29.90₪ /1кг
- Нарезка лосося копчёного замороженного 49.90₪ /1 уп (400 гр)
- Семга целая замороженная 49.90₪ /1кг
- Филе судака замороженное 49.90₪ /1кг
- Утка целая замороженная 49.90₪ /1кг
Магазин "Родина" - это одно из тех мест, о котором ходят легенды. Не являясь сетевым магазином, этот эталонный образец гастрономического удовольствия известен от Беэр-Шевы и до Хайфы. Владельцы магазина являются эксклюзивными поставщиками икры от икорного дома "Lemberg", а также рыбы и морепродуктов, поэтому и цены самые низкие в стране. Недаром магазин популярен среди любителей морских деликатесов.
Если вы вдруг никогда не бывали в "Родине", скидки — отличный повод познакомиться! Заходите в "Родину", вам наверняка понравится царящая здесь чистота, ассортимент рыбы и деликатесов и, конечно же, цены. Здесь они доступные!
Благодаря отличному уровню обслуживания, идеальной чистоте, витринам и прилавкам, оборудованным в соответствии с самыми высокими стандартами, "Родина" завоевала и сохранила любовь и доверие потребителей. Израильтяне со всей страны едут за рыбой, икрой, мясом и морепродуктами именно сюда!
Режим работы:
воскресенье – четверг с 08:00 до 21:00
пятница с 08:00 до 18:00
суббота с 09:00 до 20:00
Для посетителей магазина бесплатная стоянка по адресу:
Дерех а-Маккабим 14 (здание рядом с магазином).
Парковка для наших клиентов находится на -1 этаже. Первый час – бесплатно!
Для въезда на парковку звоните 054-8831169
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