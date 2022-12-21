



Рыбное изобилие в "Родине": рыба и морепродукты с праздничными скидками

Скучаете по вкусу детства? Вспоминается судак на углях, как делал дед на рыбалке, бабушкин "волшебный" жареный карась, в котором не чувствуются косточки, или вяленая салака, которой родители любили закусывать пиво в дружеской компании? Тогда у нас для вас приятные новости.



"Родина" спешит порадовать своих покупателей: новая партия различных видов рыбы уже в ассортименте магазина, и как всегда, цены (не только на рыбу) очень приятные. Например:

Карась замороженный - 9.90₪ /1кг

Салака замороженная - 19.90₪ /2 уп (1 уп = 700 гр)

Филе мушта ("амнун") замороженное - 19.90₪ /1кг

Скумбрия замороженная – 19.90₪ /1кг

Хек ("бакала") замороженное - 19.90₪ /1кг

Мясо №3 замороженное - 24.90₪ /1кг

Мясо №7 замороженное - 24.90₪ /1кг

Мясо №8 замороженное - 24.90₪ /1кг

Язык говяжий замороженный - 24.90₪ /1кг

Филе нилуса замороженное - 29.90₪ /1кг

Камбала замороженная - 29.90₪ /1кг

Филе хека (мерлуза) замороженное 29.90₪ /1кг

Нарезка лосося копчёного замороженного 49.90₪ /1 уп (400 гр)

Семга целая замороженная 49.90₪ /1кг

Филе судака замороженное 49.90₪ /1кг

Утка целая замороженная 49.90₪ /1кг