



Русскоязычный стилист снялась в фотосессии с немецким брендом обуви Tamaris

Израильский русскоязычный стилист-имиджмейкер Лина Майнерман, создатель информационно-обучающего канала о моде, организатор шопинг-туров в Европу и мастер-классов по стилю и истории моды известна своим безупречным вкусом. На днях Лина представила несколько оригинальных и эффектных летних образов, которые дополнила обувью немецкого бренда Tamaris, который недавно появился в Израиле.



Tamaris – это обувь повышенной комфортности в модном исполнении. В производстве этой обуви используются современные технологии повышенной комфортности, в том числе и при создании многих моделей на каблуках.



Образы стилизованные Линой Майнерман – это актуальное решение для повседневных и вечерних выходов.



Так, например, в одном из образов, стилист использует широкие белые хлопковые брюки и рубашку, которые сочетает с эффектными сабо желтого цвета из коллекции Tamaris. Этот look идеально подходит для израильского лета: натуральные легкие ткани, свободный фасон одежды и открытая обувь – это именно то, что необходимо в нашем климате в повседневной жизни.



В другом образе Лина сочетает белые джинсы с яркой вязаной блузой. Один из оттенков узора на блузе идеально перекликается с мюли цвета фуксия, которые дополнили этот аутфит. Образ получился по-летнему задорный и притягивающий взгляды.



В одном из вечерних вариантов Лина стилизует воздушное платье, с туфлями Tamaris на высоком устойчивом каблуке, пиджаком оверсайз и эффектными украшениями. Образ получился с характером, очень стильным и, при этом, по-летнему легким и расслабленным. В каждом из образов, составленных Линой Майнерман есть своя модная изюминка и туфли Tamaris – это своего рода завершающий штрих.





О бренде Tamaris

Немецкий бренд Tamaris появился в Израиле совсем недавно, хотя многие наши соотечественники знакомы с ним давно, ведь бренд уже свыше 50 лет популярен и Европе, где у него около 500 магазинов.



Бренд создает свои коллекции на основе концепции построения обувного гардероба: бренд предлагает три основных линии Classic, Trendy и Activ, комбинируя которые, вы сможете собрать свой необходимый обувной гардероб, который удовлетворит любые потребности. Тем более, что ценовая политика бренда располагает: около 60% обуви в ценовой категории 250-350 шек. , примерно 20% по ценам свыше 400 шек. и 20% по ценам ниже 250 шек.



Tamaris старается всегда немного опережать веяния и внедрять самые последние инновации. Их отличает безупречная посадка, невероятное удобство и истинное немецкое качество. В коллекции вы найдете обувь, как из натуральных материалов, таких как кожа и замш, так и изделия из экокожи и даже целую Vegan-линию.



Обувь немецкого бренда Tamaris - это универсальные, функциональные модели, которые сочетают качество, удобство и актуальные тенденции, модели, которые прослужат не один сезон и будут отвечать множеству задач в вашем гардеробе.



Сегодня в Израиле вы можете приобрести обувь бренда Tamaris в 12 магазинах.

Узнать, где находится ближайший к вам филиал можно по телефону 052-5080809.

Флагманский магазин «Shoes 24» находится по адресу Дерех ха-Ям 3, Хайфа.

Стилист и модель Лина МайнерманФотограф Марианна Стебенева