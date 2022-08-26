



Российский шоколад "Победа" сняли с продажи из-за неточности указанного состава

Компания "Эксерос Лтд" сообщает об изъятии из продажи продукта "Шоколад темный отличный 72% какао" производства Кондитерской фабрики "Победа", Россия.



После проверки Тель-Авивской окружной службой контроля качества продуктов питания при Минздраве было установлено, что продукт может содержать аллергенный компонент молочного белка, который не указан в списке аллергенов на этикетке продукта.



Компания просит потребителей, страдающих аллергией на молочный белок и другие аллергены, указанные на этикетке, не употреблять этот продукт.



Продукт, который компания хочет изъять:

Отличный темный шоколад 72% какао

Вес 250 г, штрих-код 4607005400550

Срок годности 14.09.2023





Компания работает над сбором продукта и приносит свои извинения клиентам.

По любым вопросам обращайтесь по телефону: 08-6373373