



Приезжайте и забирайте: Divani Center объявляет масштабную распродажу коллекции

Пришло время поменять мебель! Только с 15 по 28 февраля в Divani Center скидки до 50% на выставочные экземпляры. Это отличный шанс обновить интерьер с минимальными затратами.



Гарантия качества



Divani Center не случайно имеет многолетнюю репутацию ведущего мебельного центра в Израиле. Основанный двумя европейскими мебельными компаниями – HomeSalons и XXL - владеющими 80 филиалами по всему миру, этот бренд является официальным поставщиком в Израиль мягкой мебели с обивкой из натуральной кожи напрямую из Италии и Португалии. Приобрести такую мебель со скидкой 50% - это редкая удача.



Divani Center – это мебель, мебель превосходного качества. Она удобна и элегантна, и рассчитана на потребителя с хорошо развитым вкусом прекрасного. И разумеется, компания не перестает следить за самыми последними трендами в сфере интерьерного дизайна.





Тренд на индивидуальность



Вся представленная мебель модифицируется в соответствии с запросами клиентов – как по комплектации, так по цвету, и даже по размеру. Поставьте задачу – и найдется любое решение: раскладные диваны, мебель со скрытыми системами хранения, решения для зонирования пространства… И конечно, тренды последних лет для семей с детьми и животными – мебель из ткани, которая легко стирается, а также из ткани, которую не трогают питомцы.



Таким образом, нет необходимости покупать готовый гарнитур – его можно составить самостоятельно или при помощи консультантов по дизайну.



Помимо мягкой мебели в Divani Center есть большой выбор корпусной мебели и столовых гарнитуров, созданных из высококачественных материалов – например, с практичным керамическим покрытием.





Бесплатная консультация дизайнера



Если вы затрудняетесь с выбором, но хотите использовать возможность обновить интерьер по-настоящему ценными предметами обстановки, приходите в любой из филиалов - консультанты Divani Center будут рады вам помочь подобрать идеальный вариант для вашего дома. Все продавцы в филиалах Divani Center проходят обучение и практику по дизайну интерьера прежде, чем их допускают к работе.





Моментальная доставка



Доставка мебели производится настоящими профессионалами, работающими по выработанной компанией системе, они обращаются с мебелью очень бережно и доставляют ее в целости и сохранности.



При покупке выставочных экземпляров, доставка производится в течение 24 часов в момента оплаты, так что Вам не придется ждать неделями





Приезжайте и забирайте



Выбирайте выставочные экземпляры и приобретайте со скидкой до 50% - а мы их доставим! Для удобства клиентов, филиалы Divani Center расположены в трех городах Израиля так, чтобы удобно было добраться в любой из них. Филиалы открыты не только в будни, но и в субботу (с 11.00 до 23.00). Для клиентов магазинов есть бесплатная стоянка.



Наши адреса:



— Ришон ле-Цион, ул. Лехи, 4, комплекс G City 1, этаж 2 – над магазином "Декатлон"



— Хайфа, ул. ха-Гистадрут, 62 – напротив каньона "Лев ха-Мифрац"



— Натания, ул. Гиборей Исраэль, 5, промзона "Полег" – комплекс Ницба-сентер



Телефон: *9092



Сайт:



https://divanicenter.co.il/shop/



