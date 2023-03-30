



Предпраздничные скидки для главных блюд на Песах!

Вкусная еда, чистота в доме и хорошее настроение близких – три обязательных условия удачного праздника. В преддверии праздника Песах сеть деликатесных магазинов «Мааданей Мания» приготовила много привлекательных мероприятий!



Накрываете ли вы праздничный стол для большой компании или будете встречать праздник скромно - без закусок не обойтись. Лучшие закуски в Мааданей Мания: твердая, пикантная колбаска Прованс (7,90 шек вместо 12,90 за 100 гр.) замечательно ляжет на бутерброд и подойдет даже просто в прикуску!





Тем, кто предпочитает более нежный подход к аперитиву, предлагаем угоститься текстурной, с ярко выраженным мясным вкусом, Копченой/Пикантной шеей всего за 7,90 шек (вместо 11,90) за 100 гр. Обратите внимание! Не многие знают, что шея замечательно подойдет не только как закуска! Это самостоятельное, уже готовое, праздничное блюдо: вы покупаете кусок шеи на ваш выбор, ставите в духовку и получаете натуральное, нежное вкусное мясо, к которому останется только придумать гарнир.



Если в этот раз ваш праздничный стол будет молочным, то самое элегантное решение для закусок - сырная тарелка. Далеко ходить не нужно - все вкусные, свежие и разнообразные сыры вы также найдете в Мааданей Мания. А сейчас еще и по специальной цене! Подавайте сыры с виноградом, клубникой, орехами или медом - непревзойденная классика аперитивов!



Если Песах для вас один из традиционных, важных праздников, не ошибемся, что блюда из языка будут в центре вашего стола! Мы поддерживаем традиции, поэтому специально к Песаху свежемороженый говяжий язык будет стоить всего 22,90 шек (вместо 29,90) за 1 кг. Его можно запечь в духовке с грибами и жареным луком.



В Мааданей Мания знают, что ни один праздник их покупателей не обходится без рыбки, поэтому и в этом году к Песаху здесь можно найти рыбу по очень привлекательной цене! Например, на закуску можно взять нарезанного копченого лосося всего за 49,90 шек/400 гр - не пропустите! На главное блюдо возьмите свежемороженое филе лосося норвежского за 64,90 шек/1 кг, а для изысканных начинок или в качестве украшения - отборная красная икра горбуши прямиком из Аляски стоит 49,90 шек/100 гр.



Самое главное! Ни один праздничный стол не обходится без напитков и десертов. Именно эти покупки делают обычный ужин ярким, праздничным! Перед тем, как нагрянуть к кому-то в гости, обязательно загляните в Манию и соберите вкусный и демократичный праздничный набор: коробочка конфет Лайма “Черный шоколад” 12,90 шек/215 гр* и бутылочка шотландского виски Grant’s 59,90 шек/700 мл* украсят любой стол!



Кстати, в списке остался один пункт – маца. Неужели придется бежать в другой магазин? Но даже это предусмотрено в «Мааданей Мания» — вот она, в отдельных небольших упаковках, вам не придется брать целую коробку мацы, достаточно взять столько пачек, сколько нужно именно вам.



Если во время праздника вы не отказываете себе в угощении хамцом, в Мааданей Мания хамец будет на полках.



Праздник будет веселым и вкусным вместе с «Мааданей Мания»! Хаг Песах самеах!



Список скидок, действительных с 28.03 по 1.04.2023:



Шея Копченая/Пикантная 7,90 шек/100 гр*

Колбаса Кремлевская/Прованс 9,90 шек/100 гр

Колбаса Московская 7,90 шек/100 гр

Сардельки Винер Новые 4,50 шек/100 гр

Язык говяжий свежемороженый 22,90 шек/1 кг

Креветки очищенные (26/30) 49,90 шек/ 1 кг

Филе лосося норвежского, свежемороженое 64,90 шек/1 кг

Лосось копченый, нарезанный 49,90 шек/400гр*

Пельмени “Русские” 12,90 шек/800 гр

Икра горбуши подсоленная, охлажденная (Аляска) 49,90 шек/100 гр*

Сыр нарезанный Эмменталь/ Маасдам/ Старый Вильнюс 19,90 шек/2 уп*

Сайра консервированная в ассортименте 15,90 шек/2 уп

Сыр Камбоцола/Ружетт/Камамбер де люкс в ассортименте 11,90 шек/125 гр

Виски шотландский Grant’s 59,90 шек/700 мл*

Пиво баночное FELDSCHLOSSEN в ассортименте (Германия) 19,90 шек/3 бутылки (по 500 мл)*

Конфеты Лайма “Черный шоколад” 12,90 шек/215 гр*



*Скидки действительны при условии покупки от 50 шекелей (не включая товары со скидкой) и до 3 шт/3кг/3 акций.



Действие мероприятия с 28.08 до 1.04.2023 или до окончания запаса в соответствии с ассортиментом каждого филиала. Возможны ошибки в объявлении. Указанные цены в магазине являются окончательными. Фотографии приведены только в качестве иллюстрации.



**Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью и опасно для жизни.



Все скидки здесь!



Наша страница в Фейсбуке: www.facebook.com/Maadanei.Mania/



Адреса магазинов:

https://mania-m.co.il/ru/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b/



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