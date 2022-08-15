



Получили отказ в гражданстве или статусе? Это еще не конец!

Что может стать причиной отказа в получении гражданства и как действовать после его получения – рассказывает опытный адвокат по миграционным делам Ирина Шапиро.



Гражданство Израиля можно получить на основании Закона о возвращении или путем поэтапной легализации. Если в первом случае речь идет об обязанности государства предоставить гражданство тому, кто имеет на него право по закону, то во втором случае можно говорить о согласии государства предоставить вид на жительство в Израиле на определенных условиях, установленных в инструкциях МВД и судебных решениях, выданных на тему.



Как вы понимаете, государство не обязано предоставлять вид на жительство и отказы МВД не являются чем-то исключительным.



Самые распространенные случаи отказа в МВД



1)Вы заключили брак за границей и ваш супруг имеет право на получение израильского гражданство по ступенчатой процедуре, но МВД возражает против его въезда в страну.



Отказ во въезде супругов-иностранцев из за границы может быть успешно обжалован и в самом МВД, а в случае отказа существует право на подачу апелляции в суд. Подача этой жалобы имеет жесткие временные рамки: сроки приведены в тексте решения самого МВД или в соответствующей инструкции. Опоздание хотя бы на один день дает основания для отказа в ее рассмотрении. Как и в любом правиле, здесь тоже есть исключения, но делать на них ставку не стоит.



2) Супруги находятся в зарегистрированном браке или же они проживают совместно и не являются официально женатой парой.



МВД отказало в статусе супругу иностранцу, аннулировало его визу и обязало покинуть страну.



Причин отказа может быть несколько: нехватка документов или их неправильное оформление, сомнение чиновника в истинности вашего союза или несоответствие вашего случая требованиям инструкции МВД. В любом случае, МВД обязано обосновать свою позицию письменно и выдать вам решение в руки. Не согласны с МВД? Подавайте апелляцию в сроки, указанные в решении.



3) Прекращение ступенчатой процедуры в связи с разводом или смертью супруга-израильтянина.



Прекращение совместного проживания супругов по любой причине влечет за собой прекращение ступенчатой процедуры, отмену вида на жительство супруга иностранца и выезду его из Израиля.



Что делать? Бороться за вид на жительство по гуманитарным основаниям. Нет закона или инструкции, которые бы четко определяли, что такое гуманитарное основание. Поэтому каждая такая просьба рассматривается индивидуально. Получили отказ снова? Решение МВД не является окончательным! У вас есть право обратиться в суд и обжаловать это решение.



4) Ваш родитель не еврей и вы не можете добиться для него вида на жительство в Израиле.



У МВД есть жесткие критерии предоставления статуса. Те, кто попадает под эти критерии, как правило, ни с какими проблемами не сталкиваются.



Если ваш случай не подпадает под критерии МВД, даже не пытайтесь просить статус одинокого престарелого родителя по представленной инструкции. Просьба с самого начала должна подаваться исключительно на гуманитарных основаниях! Отказ можно обжаловать внутри самого МВД, а в случае неудачи апелляция подается в суд.



Самые распространенные случаи отказа в получении гражданства Израиля

По закону получить гражданство вправе: евреи, дети и внуки евреев, члены их семьи. Однако и в этих случаях МВД может отказать в получении гражданства.

Причин отказа может быть несколько:



Заявление репатрианта о принадлежности к какой-либо другой религии, кроме иудаизма.

Наличие судимости или открытые уголовные дела в стране исхода.

Отсутствие или недостаток документов, подтверждающих еврейство.



Является ли отказ МВД во всех этих ситуациях окончательным? Нет!

Отказ МВД может быть обжалован в судебном порядке.



По общему правилу МВД отказ в гражданстве или статусе обязывает просителя покинуть страну в короткие сроки (от 2 недель до месяца).



Необходимо понимать, что нахождение в Израиле без визы является нарушением закона, за которое предусмотрен арест и последующая депортация с запретом на въезд сроком до 10 лет. Своевременное обращение к адвокату и подача апелляции способно предотвратить депортацию супруга иностранца и привести к отмене неправомерного решения МВД.



Поэтому важно действовать быстро!



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