



По каким видам спорта бк Вулкан даёт высокие коэффициенты?



Букмекерская контора Вулкан вышла на рынок беттинга совсем недавно – в 2019 году, когда был запущен сайт vulkanbet.ru. Контора оформила российскую лицензию ФНС №30 и начала принимать ставки. Чуть позже появился оффшорный вариант конторы vulkan.bet, на который россияне могут зайти через Вулкан Ставка зеркало, которое предоставляет надежный беспрепятственный доступ круглые сутки. В 2021 году российский Вулкан прекратил принимать ставки, а оффшорный вариант продолжает работать, но, популярной контору никак не назовешь. Летом 2022 года на сайт vulkan.bet в течение месяца заходило примерно 200 тысяч клиентов, что можно признать очень и очень скромным показателем. Для сравнения можно сказать, что ведущие букмекерские конторы на территории постсоветского пространства имеют посещаемость в несколько миллионов.

Линия Вулканбет

Коэффициенты

Насколько надежен Вулкан

Линию Вулканбет никак не отнесешь к топовым. Она включает порядка тридцати позиций, намного уступая конкурентам. Но, Вулкан делает упор на киберспортивных дисциплинах, которые расписаны очень хорошо, поэтому, Вулкан можно признать одной из самых лучших киберспортивных не специализированных контор. В линии Вулканбет можно найти предложения не только на крупные киберспортивные турниры, но и на региональные соревнования. Поэтому, БК Вулканбет в обязательном порядке должна быть внимательно изучена любителями киберспорта, делающих ставки.Средняя маржа по линии Вулканбет выше средних значений, и составляет 7-8%. Но, если брать по отдельным видам спорта, то можно увидеть существенное колебание маржи, которая на популярных футбольных соревнованиях снижается до 4-5%, и возрастает на соревнованиях регионального и любительского уровня до 10% иногда выше. На киберспортивные дисциплины маржа находится на среднем уровне, что можно признать неплохим показателем, поскольку, многие букмекеры дают высокую маржу на киберспорт по причине сложности прогнозируемости таких соревнований.Если рассматривать величину маржи «внутри» конкретного рынка, можно увидеть, что самые выгодные предложения для игроков можно встретить в тоталах голов на матч. Здесь можно встретить предложения с маржой порядка 3-4%. Конечно, у топовых конкурентов этот показатель еще ниже, но и данное значение можно признать весьма и весьма привлекательным.Игрокам со стажем очень хорошо известен бренд «Вулкан», который у них ассоциируется, в первую очередь, с игровыми казино, которые были широко распространены в девяностых годах минувшего столетия, когда после распада Советского Союза многие блага капиталистического мира, включая легальные казино, стали доступны на одной шестой суши нашей планеты.Однако, за непродолжительной «оттепелью» последовал очередной сезон «стужи». В конце десятых годов в России стали серьезно ужесточать правила доступа к игорным заведениям, которые к тому времени расплодились, как «грибы после дождя». Многие казино ушли в «подполье». Некоторые попробовали остаться на «плаву», расширив свою деятельность на спортивный беттинг. По такому пути пошел «Вулкан».Как показала практика, первый «блин» оказался «комом». Легальный Вулкан не выдержал конкуренции, не сумел найти свою нишу в плотном ряду конкурентов, и спустя два года работы, прекратил свою деятельность. Оффшорный Вулкан продолжает работать, но без особого успеха. Однако, стоимость оффшорной лицензии намного меньше, чем национальной, и это обстоятельство позволяет конторе оставаться пока на «плаву».Игра в оффшорном Вулкане ничем не отличается от игры в любой другой оффшорной букмекерской конторе. Игрок всецело должен полагаться только на себя и свою удачу. При возникновении спорных вопросов, беттор решает их самостоятельно. Благо, что служба поддержки Вулкана общается на русском языке, это существенно упрощает решение проблемы, но никакой юридической и правовой защищенности у игрока нет.