



Передовые технологии в области эстетики для естественной свежести кожи

В медицинском центре Viv Clinic под руководством доктора Цахи Видера представлены новые возможности омолаживающих процедур и моделирования лица для естественного и свежего вида:

Метод V-Lift для подтяжки лица с помощью эстетических инъекций

и Sculptra — прорыв в лечении и укреплении кожи



V-Lift — это метод эстетических инъекций, который дает наилучшие результаты и действует как подтяжка лица без хирургического вмешательства. Разработанный доктором Цахи Видером, он воздействует на лицо в целом, а не на отдельные участки.



Метод V-Lift основан на подходе Optimizer Medicine для достижения оптимального результата на протяжении всей жизни. Это уникальный метод инъекции, который был разработан с целью обеспечения симметричного, гармоничного и подтянутого внешнего вида лица, а не только для заполнения морщин или точечных проблем.



В методе V-Lift уколы делаются не точечно, а по ходу мышц лица с помощью нежной и точной инъекции высококачественных и ведущих филлеров Jubiderm под точным углом и в индивидуальной дозе для каждого пациента. Метод способствует растяжению кожи и симметричной обработке на параллельных участках лица и максимизирует эффект лифтинга и растяжения. В результате подтяжки уменьшается глубина морщин, лицо выглядит моложе и свежее. Векторный метод предотвращает точечную нагрузку на определенную область, так что наполнители распределяются более симметрично.



Достигнутый результат — пациент выглядит и чувствует себя более естественно.



Дополнительные преимущества: безболезненность, отсутствие инвазивной хирургии при максимальной безопасности и использовании лучших филлеров в мире.



Доктор Цахи Видер: «Для достижения симметричного и подтянутого лица с помощью одних только инъекций требуются обширные знания, опыт и способности. Метод V-Lift представляет целостный подход».



Область эстетических инъекций очень развита и с каждым годом становится все более популярной, поэтому каждая, кто хочет выглядеть молодо, добавляет инъекции в свой уход за кожей.



Наряду с популярностью использования инъекций, мы наблюдаем немало эстетических «несчастных случаев», которые получают широкое освещение в СМИ — чего все хотят избежать.



Тогда следует задать вопрос: как правильно делать инъекции? Какой метод обеспечит наиболее подходящее, безопасное и целостное решение? Недостаточно прийти к врачу и сделать укол в точку, которая беспокоит клиента, очень важен целостный взгляд врача, чтобы решить, как наиболее правильно и гармонично подойти к вашему лицу.



Еще одна инновационная процедура в области омоложения и эстетики – это процедура Sculptra. Она стимулирует биологический процесс в коже и способствует выработке коллагена. Sculptra — это инновационная процедура для улучшения качества кожи и ее упругости с долгосрочными результатами (более двух лет) и до сих пор считается прорывом в области эстетического лечения.



Доктор Цахи Видер: «Мы рады представить здесь передовую инъекционную терапию Sculptra. Наше видение в медицинском центре — предоставлять клиентам наилучшие доступные процедуры и идти в ногу со временем с самыми передовыми технологиями и инновациями. Мы выступаем за целостный подход к процедурам омоложения лица, который сочетает в себе множество различных процедур и разнообразных технологий, которые вместе воздействуют на все лицо, а не только на одну или другую морщинку».



Sculptra — это вещество, которое знает, как стимулировать повышенную выработку аутологичного коллагена при контролируемом воспалительном процессе. Оно включает мелкие инъекции полимолочной кислоты. После них возникает биологический процесс, который стимулирует создание в коже волокон коллагена, поэтому его называют биостимулятором.



Процедура предназначена для лечения морщин, утолщения кожи, улучшения её текстуры и эластичности. Это нежные инъекции вещества, которые вводят на поверхность кожи, что отличается от инъекций гиалуроновой кислоты или ботокса.



Sculptra — это биологически совместимое вещество, которое может усваиваться организмом и улучшать качество кожи без отечности лица, поскольку активирует природный механизм утолщения кожи.



В отличие от других препаратов, стимулирующих выработку коллагена (Hypo – увеличивает выработку коллагена на 12%, гиалуроновая кислота – на 7%) – Sculptra увеличивает выработку коллагена на 66,5%!



Продукт был одобрен FDA и Министерством здравоохранения Израиля.



Как проводится процедура?

После нанесения анестезирующего крема и дезинфекции области вещество вводится с помощью шприца под кожу. Продолжительность процедуры составляет около 15 минут (в зависимости от размера области инъекции). Курс состоит как минимум из двух процедур с разницей между ними не менее 6 недель. Первоначальные результаты начинают проявляться уже через месяц, не у всех будут видимые результаты на этом этапе. Максимальный результат наступает примерно через месяц после второй процедуры (то есть примерно через два с половиной месяца).



Для кого предназначено лечение?

Процедура предназначена для женщин и мужчин в возрасте 35 лет и старше, которые хотят сохранить или улучшить текстуру и качество своей кожи.



Результат лечения сохраняется более двух лет.



Важно знать: к 50 годам мы теряем около 30% коллагена в нашей коже.

Начиная с 21 с половиной лет количество коллагена в нашей коже уменьшается примерно на 1% каждый год и в результате наша кожа становится более дряблой.



Команда VIV Clinic состоит из врачей, отобранных и лично обученных доктором Цахи Видером по методу V-Lift.



Разработчик метода, доктор Цахи Видер:

Старший хирург-специалист, ранее заведующий хирургическим отделением неотложной помощи больницы Меир в Кфар-Сабе, который десятилетиями занимается эстетической медициной и медициной качества жизни.

Владелец VIV Clinic — крупнейшего и ведущего в Израиле центра эстетической медицины и улучшения качества жизни



Клиника предлагает разнообразные эстетические и оздоровительные процедуры для улучшения качества жизни с широким и новаторским подходом под тщательным медицинским наблюдением.

Медицинская команда состоит из экспертов с многолетним опытом, каждый в своей области знаний, которые стремятся к профессионализму и совершенству на каждом уровне деятельности.

Медицинский центр VIV Clinic был основан 25 лет назад доктором Цахи Видером.

Сегодня в клинике работает более 50 сотрудников.

С момента основания клиники в клинике было проведено более 7 миллионов процедур инъекций ботокса.

В клинике выполнено более 36 000 инъекций гиалуроновой кислоты.

Сотни врачей прошли практическое профессиональное обучение инъекциям у доктора Видера.

Ежемесячно в клинику приезжают сотни клиентов со всей страны.



Перечень процедур, предлагаемых специалистами VIV Clinic:

Лечение пигментации

Подтягивающие процедуры для кожи

Процедура активизации выработки коллагена

Лечение для улучшения текстуры кожи

Процедура гиполифтинга лица

Лечение дефектов декольте

Лечение целлюлита

Процедура тонизирования тела (emsculpt)

Процедура укрепления тазового дна (emsella).

Кислородные процедуры

Разнообразные средства от повышенной потливости PalmaDry Miradry и инъекции ботокса



Сайт:

https://www.viv.co.il/



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