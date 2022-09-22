"Париматч" в Казахстане: не только бонусы
Букмекерская контора «Париматч» работает в Казахстане с 2014 года, и сейчас компания стала одним из самых надёжных партнёров на территории страны с большим выбором спортивных событий для ставок. Какие преимущества ждут игроков, которые решат воспользоваться услугами букмекера, расскажем в нашем тексте.
Бонусная программаКоличество действующих акций от Parimatch впечатляет. Перечислим несколько актуальных бонусов для примера:
- Бонус 200% к первому пополнению. После регистрации аккаунта в течение трёх дней положить минимум 1000 тенге, и букмекер добавит к ним 200% от суммы.
- Бонус за экспресс. Букмекер добавит от 3 до 100% в случае выигрыша экспресса. Величина бонуса зависит от количества событий в купоне (минимум 3).
- Розыгрыш призов за ставки на футбол. Игрок за выигрышные ставки на футбольные события с коэффициентом не ниже 2.00 получает специальные баллы. В зависимости от их количества будут распределяться призы между участниками. Среди них — телевизор, IPhone и денежные подарки.
Трансляция спортивных событийНа сайте Parimatch можно посмотреть трансляции различных турниров и соревнований по многим видам спорта в прямом эфире. Для этого нужно лишь зарегистрироваться на сайте.
В списке доступных к просмотру турниров: чемпионат Казахстана по футболу, АПЛ, Ла Лига, РПЛ, Лига чемпионов, турниры UFC и футзал. Сами матчи можно смотреть как через интерфейс сайта, так и через современное мобильное приложение.
Приложения для телефоновКлиентам, которые ценят мобильность, Parimatch предлагает приложения на телефоны для Android и IoS, а также мобильную версию сайта.
Так у вас будет возможность заключить пари из любой точки, имея при себе лишь телефон и интернет (то есть почти всегда). При этом через приложение легко следить за ходом и итогами встреч, а иногда и смотреть прямую трансляцию.
Live-ставки и «выкуп ставки»Live-ставки — возможность поставить на спортивное событие в режиме Live. Вы можете следить за матчем и одновременно, в зависимости от того как разворачивается игра, заключить пари на какой-либо исход.
Выкуп ставки (CashOut) — игрок может вернуть совершённую им ставку до конца события. Сделать это можно не в каждом пари и при соблюдении определённых условий. Однако эта опция всё равно полезна, ведь помогает сохранить часть вложенных в ставку денег, если матч идёт не по вашему сценарию.