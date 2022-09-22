



"Париматч" в Казахстане: не только бонусы

Букмекерская контора «Париматч» работает в Казахстане с 2014 года, и сейчас компания стала одним из самых надёжных партнёров на территории страны с большим выбором спортивных событий для ставок. Какие преимущества ждут игроков, которые решат воспользоваться услугами букмекера, расскажем в нашем тексте.

Бонусная программа

Бонус 200% к первому пополнению. После регистрации аккаунта в течение трёх дней положить минимум 1000 тенге, и букмекер добавит к ним 200% от суммы.

После регистрации аккаунта в течение трёх дней положить минимум 1000 тенге, и букмекер добавит к ним 200% от суммы. Бонус за экспресс. Букмекер добавит от 3 до 100% в случае выигрыша экспресса. Величина бонуса зависит от количества событий в купоне (минимум 3).

Букмекер добавит от 3 до 100% в случае выигрыша экспресса. Величина бонуса зависит от количества событий в купоне (минимум 3). Розыгрыш призов за ставки на футбол. Игрок за выигрышные ставки на футбольные события с коэффициентом не ниже 2.00 получает специальные баллы. В зависимости от их количества будут распределяться призы между участниками. Среди них — телевизор, IPhone и денежные подарки.

Трансляция спортивных событий

Приложения для телефонов

Live-ставки и «выкуп ставки»