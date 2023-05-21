



От улыбки станет всем светлей – особенно ее обладателю

Это звучит как фантастика: прийти к стоматологу без зубов и вернуться домой в тот же день с полноценной улыбкой во все 32 зуба. Однако теперь в Израиле это реально. Метод All-on-4-6 позволяет за один день провести полную реконструкцию челюсти - даже в сложных случаях, при нехватке костной массы и после неудачного протезирования в прошлом. "Когда я посетил автора этого метода в Португалии 16 лет назад, то был настолько впечатлен, что перестал заниматься обычными видами протезирования и полностью перешел на новый метод", - говорит доктор Игаль Балан, израильский стоматолог. За эти десять лет он провел более 20 тысяч успешных реконструкций челюсти - и все были сделаны за 1 день. Подробности процедуры доктор Балан рассказал в нашем интервью.



Доктору Балану 60 лет. Он репатриировался в Израиль из Молдавии в 1978 году. Профессиональное образование получил сначала в Румынии, закончив стоматологический институт, затем еще 2 года учился в Питтсбургском университете (США) и на годичных курсах во Франции. Вернувшись в Израиль, открыл собственную клинику. Сегодня стоматологические центры д-ра Балана работают в Тель-Авиве и Кирьят-Яме.







- А как вы начали работать по системе All-on-4-6?



- Все началось со случайности. В 2006 году я поехал в Португалию в клинику д-ра Мало, который изобрел эту систему. Целью моего визита было изучение скуловых имплантатов, но когда я увидел воочию результаты All-on-4-6, то так влюбился в этот метод, что он перевернул мою жизнь. Вернувшись в Израиль, я свернул всю деятельность по стандартной стоматологии и начал заниматься только имплантологией по этой системе.



При стандартном лечении зубов каждый этап делается отдельно. Если надо и удалить зубы, и нарастить кость, и поставить имплантаты, то каждый этап - это отдельная операция, несущая в себе определенные риски. При процедуре All-on-4-6 хирургический этап делается за один раз, и рисков, соответственно, намного меньше. Понятно также, сколько сил и времени экономит пациент, если не растягивает лечение зубов на долгие месяцы, а делает все за один раз.



- Кому подходит лечение этим методом?



- Тем пациентам, у которых нет зубов вообще или так мало, что их можно удалить и провести это лечение. Оно также подходит людям с большой нехваткой и полным отсутствием челюстной кости.



- На вашем сайте говорится, что все лечение осуществляется за 1 день. Но так ли это в реальности? Возможно, все же нужны какие-то предварительные процедуры?



- Этап хирургического вмешательства действительно проходит за один день. За несколько часов до основной операции удаляются оставшиеся зубы (если они есть), после чего устанавливаются новые имплантаты. Обычно мы делаем обе челюсти в тот же день, и пациент уходит домой с несъемными временными зубами. Я подчеркиваю - временными зубами. В определенных случаях эти временные зубы (а делаем мы их очень высокого качества, с металлической титановой структурой) можно оставить и как конечное решение, но это происходит редко. В основном мы оставляем пациентов с временными зубами на полгода. За это время человек должен привыкнуть к ним, а зубы - прижиться в челюсти. Через полгода мы проводим дополнительную, конечную, работу, устанавливая коронки из циркония. Поэтому процесс можно разбить на 2 этапа: первый - хирургический (имплантаты и временные зубы) и второй - эстетический (зубы из циркония).



- Вы употребляете слово "операция". Нужна ли к ней какая-то особая подготовка?



- В специальной подготовке необходимости нет. Мы знакомимся с пациентом заранее, объясняем, что его ждет. В нашей клинике делаем все нужные снимки - панорамные, СТ и другие, у нас есть своя лаборатория, в которой работают 15 техников. Весь необходимый нам материал мы собираем на месте в день процедуры.



- Сколько длится хирургический этап?



- Если у пациента средняя степень нехватки кости, то процедура длится 2-2,5 часа. В более сложных случаях - 4-5 часов. Все это время пациент спит, так как операция проводится под седацией, которую контролирует врач-анестезиолог.



- Когда после процедуры можно самостоятельно есть, говорить, выйти на работу?



- Есть можно начинать в тот же день. Нет проблем также выйти на работу. Вместе с тем надо понимать, что была проведена довольно длительная хирургическая операция, и определенный дискомфорт после нее ощущается.



- Насколько болезненна установка протезов по этой системе - во время самой процедуры и в дальнейшем?



- Болей почти нет или они незначительные, и если все идет нормально, без вторичного воспаления или осложнения, то в 95% случаев вскоре проходят и они. Конечно, нужно будет принимать обезболивающие, но стандартного вида. Больше, чем боль, может мешать пациенту эдема - припухлость на лице, которая растет 3 дня после операции и спадает еще 3 дня. То есть минимум 7-10 дней лицо пациента будет выглядеть не так, как до операции. Правда, это происходит не во всех случаях. Иногда есть возможность провести все процедуры без разрезов мягких тканей, и тогда этого побочного эффекта нет.



- Как внешне выглядит рот после процедуры - сами зубы, улыбка? Приходится ли что-то снимать на ночь?



- Признаюсь, мне нравится видеть реакцию пациентов при виде своего нового рта. Зная о запущенном состоянии ротовой полости, они всегда ожидают худшего - и всегда приятно удивляются виду своих зубов, результатам такой сложной процедуры и качеству нашей работы. Зубы, установленные методом All-on-4-6, - это несъемная конструкция, которая базируется на винтовой фиксации имплантата. То есть зубы несъемные, они очень устойчивые и красивые.



Дизайн коронок - самый важный компонент успеха. Данный метод призван исправить множество проблем, с которыми пациент приходит к нам в клинику. Новая конструкция позволяет выровнять высоту прикуса, поставить правильное движение челюсти и настроить мускулы на работу в новом положении. Человеку должно быть удобно, поэтому мы очень много внимания уделяем дизайну временных зубов.





- Насколько долговечны такие имплантаты и коронки? Через сколько лет их придется менять?



- Среди наших пациентов уже есть люди, которые успешно проносили свои зубы 10 и даже 15 лет.



- Если в вашу клинику обратится пациент, не владеющий ивритом, получит ли он помощь и поддержку на родном языке?



- Четверть сотрудников нашей клиники говорит на русском. И в любом случае у нас всегда найдется человек, который поможет клиенту объясниться на его родном языке.



Остались вопросы? Посетите сайт доктора Игаля Балана на русском языке по ссылке www.bit.ly/41YL5sV



Интервью взято редакцией сайта Vesty.co.il. Печатается в сокращении.

