



От нуля до двух тысяч: фотографировать как профессионал с помощью смартфона

Лето уже здесь, и это отличное время, чтобы отправиться в путешествие и пережить незабываемые моменты, будь то наблюдение за закатом на пляже с друзьями, поездка в летний молодежный лагерь или время, проведенное с семьей. Это моменты, которые просто ждут, чтобы вы запечатлели их с помощью фотокамеры. И сегодня для этого не обязательно иметь профессиональный фотоаппарат, но достаточно простого смартфона. Когда каждый год выходят новые телефоны по высоким ценам, легко подумать, что только дорогие смартфоны могут делать качественные фотографии - но на самом деле смартфон не обязательно должен быть очень дорогим, чтобы ваши снимки получились профессиональными.



Идо Ижак, один из самых известных израильских фотографов и создатель контента Samsung Israel, пионер смарт-фотографии в Израиле, демонстрирует, как извлечь максимум из съемки на смартфоне с помощью нескольких простых советов, используя Samsung Galaxy A54 – бюджетный смартфон компании.



Очистите объектив

Начните с очистки объектива вашей камеры, объектив - это чувствительная вещь и он также является ключом к четкому изображению. Прежде чем приступить к съемке, самое важное - это очистить его как можно лучше. Отпечатки пальцев и пятна могут накапливаться и влиять на качество изображений. Используйте специальную мягкую тряпочку или любую другую мягкую ткань. Это простое действие гарантирует четкие и резкие снимки.



Сфокусируйтесь на объекте

Один из важных аспектов съемки - это фокусировка на объекте съемки. Фокус – это фактически точка, в которой свет собирается после прохождения через объектив. Вы можете и даже должны зафиксировать фокус. Как это сделать? Удерживайте палец на значке фокуса в течение длительного нажатия, пока он не превратится из белого в желтый.



Сохраняйте стабильность камеры

Стабильность - это ключ к созданию хорошей фотографии. Если вы не хотите смазанных фотографий, во время съемки удерживайте устройство стабильно (рекомендуется использовать обе руки) и старайтесь не двигаться вообще. После самой съемки подождите по крайней мере одну секунду и позвольте телефону выполнить свою работу.



Поймайте свет

Хорошее освещение - это ключ к успешному снимку. Естественные источники света, такие как солнце или освещенные помещения, предпочтительны. Избегайте съемки в темных местах или прямых солнечных лучей и используйте золотые часы (вечер и утро) для мягкого и теплого освещения. Попробуйте различные условия освещения, чтобы добавить глубину и стиль к вашим фотографиям.



Исследуйте ракурсы и перспективы

Ракурсы съемки могут полностью изменить изображение. Не бойтесь быть творческими и всегда ищите новые и интересные ракурсы и точки обзора. Изменение точки обзора может добавить свежие и динамичные элементы в ваши фотографии, вы получите разнообразные результаты.



Секрет: количество ведет к качеству

Всегда делайте много фотографий и выбирайте лучшую из них. Различные ракурсы, выражения или запечатленные моменты могут существенно повлиять на конечный результат. Не волнуйтесь, памяти и в телефоне, и в облаке предостаточно.

