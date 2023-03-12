



Один взмах плавника и у вас в доме чисто

Идеально чистые окна и другие гладкие поверхности в доме создают то самое ощущение сверкающей чистоты, от которого душа поет и сердце радуется. Но именно эта часть уборки всегда так утомительна и трудоемка. Наши мамы мыли окна тряпками, а потом терли газетами, чтобы избавится от бесконечных навязчивых разводов. Но сегодняшняя быстро развивающаяся индустрия предлагает комфортные и приятные аксессуары для уборки.



Итальянская компания VIVIAN представляет силиконовый скребок "снипер", что означает плавник, для стеклянных и мраморных поверхностей, на этот раз двух размеров:



"Снипер" 20 см, который больше подходит мраморной столешницы и других кухонных поверхностей.



"Снипер" 25 см, который идеально подходит для окон окон и стекол душевых кабин.



Этот скребок, вдохновленный мотивами морского мира, напоминает хвост кита и представляет собой скребок с гибким силиконовым краем, который не впитывает воду, не стирается и устойчив к холоду, в жаре и солнцу, что делает его долговечным.



С помощью "снипера" легко очищаются мраморные и стеклянные поверхности, комфортно и без усилий. Он отлично подходит как для генеральной пасхальной, так и для легкой регулярной уборки.



Особенно рекомендуется для очищения душевой кабины сразу после использования для предотвращения налета на стеклах. Цена скребка 20 см — 25 шек.



Цена скребка 25 см — 30 шек.



Доступен в сети Home Center и в некоторых магазинах по всей стране.





