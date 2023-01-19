



Новый сезон "Опера в кино" от ARIA

С января по апрель по всей стране в сети кинотеатров PLANET сморите выдающиеся оперные постановки крупнейших фестивалей и театров мира



Показы откроет опера «Мадам Баттерфляй» Пуччини с Брегенцского фестиваля, поставленная на плавучей сцене Боденского озера. Позже в кинотеатрах пройдут сеансы самых известных опер фестиваля «Арена ди Верона» в постановке гениального Франко Дзеффирелли: «Кармен» Бизе и «Турандот» Пуччини. Далее зрители увидят «Травиату» Верди с великолепными историческими костюмами, эффектными сценами и монументальными декорациями, которые проецируются на огромные экраны. Во всех постановках задействованы звезды мировой оперной сцены: Анна Нетребко, Витторио Григоло, Элина Гаранча и многие другие.



Почувствовать атмосферу оперного театра и насладиться легендарными историями зрители смогут в кинозале, удобно устроившись в мягких креслах. Показы пройдут с субтитрами на иврите и английском.



В январе состоится показ оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй». Самая нежная и трогательная опера великого итальянского композитора Джакомо Пуччини в захватывающей постановке немецкого режиссёра Андреаса Хомоки. Действие происходит на плавучей сцене Боденского озера, а декорации представляют собой огромный лист бумаги, который плывет по воде. «Мадам Баттерфляй» — это необыкновенно трогательная и печальная история о чистой, жертвенной любви. Трагическая судьба юной и наивной японской гейши Чио-Чио-сан, по прозвищу Баттерфляй, которая посвятила свою жизнь американскому морскому офицеру, и была предана им. Это. В этой музыке гармонично соединились европейская классика и традиционные японские мелодии.



В феврале смотрите оперу «Кармен» в постановке известного режиссера Франко Дзеффирелли. «Кармен» — одна из самых популярных и часто исполняемых опер в мировом репертуаре. Дзеффирелли предлагает эффектную постановку, соответствующую грандиозной сцене «Арены ди Верона», в которой задействованы сотни участников: солисты, хористы, детский хор, танцоры и статисты.



Дирижер Марко Армилиато собрал впечатляющий коллектив солистов во главе со всемирно известной меццо-сопрано Элиной Гаранча, исполнявшей эту партию в ведущих оперных театрах мира.



«Кармен» — опера в четырех действиях французского композитора Жоржа Бизе по одноименной новелле Проспера Мериме. В центре событий — страстная и свободолюбивая цыганка, меняющая жизни окружающих ее людей. Это последняя опера композитора, прошедшая тернистый путь к славе.



В первый месяц весны, в марте – смотрите одну из самых репертуарных опер в мире – «Травиату». Франко Дзеффирелли поставил оперу на сцене всемирно известного античного амфитеатра «Арена ди Верона» с небывалым размахом. Главные партии под управлением маэстро Марко Армилиато исполнили звезды мировой оперной сцены – сопрано Соня Йончева в роли Виолетты, тенор Витторио Григоло в роли Альфредо и баритон Джордже Петян в роли Жермона.



«Травиату» по праву можно назвать «жемчужиной» творчества Джузеппе Верди. В основу либретто этой оперы лег роман «Дама с камелиями» Александра Дюма-сына, рассказывающий о трагичной истории любви знаменитой парижской куртизанки и небогатого, но страстно влюбленного в нее поклонника.



В апреле на экранах зрители смогут увидеть блистательную «Турандот» Пуччини. Грандиозная постановка «Турандот» от Франко Дзеффирелли, которую режиссер осуществил специально для показа на сцене римского амфитеатра. Она поражает масштабными сценами, потрясающими декорациями и зрелищностью. Дирижирует Марко Армильято, в главной роли – оперная дива Анна Нетребко.



«Турандот» – последняя опера Пуччини трехактная опера, написанная на либретто Джузеппе Адами и Ренато Симони. Действие происходит в средневековом Пекине. Прекрасная и жестокая принцесса Турандот бросает вызов благородным юношам: она выйдет за того, кто успешно разгадает три ее загадки. Но если у них не получится, они заплатят за это ценой жизни.



Показы пройдут в кинотеатрах сети PLANET: Ришон ле-Цион, Аялон, Хайфа, Иерусалим, Беер-Шева и Зихрон-Яаков. А также в синематеках Тель-Авива и Иерусалима и сети кинотеатров «Рав-хен».



Обратите внимание: показы оперы включают 10-минутный перерыв. Показ сопровождается субтитрами на английском языке и иврите.



Заказ билетов: https://www.ariaonscreen.co.il/opera-tickets

