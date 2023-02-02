



Новая серия Samsung Galaxy S23: премиальные смартфоны будут актуальны много лет

Компания Samsung Electronics представила смартфоны Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ и Galaxy S23, открывая новую эру для премиальной серии Samsung Galaxy. Великолепные характеристики камеры Samsung Galaxy дают пользователям больше свободы для творчества. Так, функция Nightography, использующая технологии искусственного интеллекта, позволяет снимать видео кинематографического качества даже в темное время суток. Самая передовая мобильная платформа Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2, используемая в смартфонах Galaxy, открывает для пользователей новые возможности, в том числе на основе ИИ, а самая быстрая в мире графическая подсистема для мобильных устройств легко поддерживает самые ресурсоемкие игры. Модель Galaxy S23 Ultra получила встроенное электронное перо S Pen2, давно полюбившееся пользователям Samsung Galaxy, которое дает больше возможностей для работы, создания заметок, творчества и многого другого. Все модели смартфонов серии Galaxy S23 задают стандарты инноваций в отрасли, демонстрируя продуманный дизайн, который подчеркивает приверженность Samsung принципам устойчивого развития за счет использования переработанных материалов, которые применяются в большем количестве компонентов этой серии, чем в любом другом смартфоне Samsung Galaxy3.



«Ценность технологий определяется не только их актуальностью на сегодняшний день, но и вкладом, который они вносят в формирование лучшего будущего, — отметил Тэ Мун Ро (TM Roh), президент и руководитель направления Mobile eXperience в Samsung Electronics. — Вся серия Galaxy S задает новые стандарты для смартфонов премиум-класса. Наша цель — переосмыслить представления о производительности смартфонов, объединив в одном устройстве передовые технологические инновации и заботу о планете».



Камера Samsung Galaxy с еще более высоким разрешением и расширенными возможностями для творческих экспериментов днем и ночью



С помощью камеры Galaxy S23 Ultra даже начинающий фотолюбитель сможет получать снимки великолепного качества. Смартфон оснащен самой передовой системой камер Samsung Galaxy, позволяющей снимать сюжеты при любом уровне освещенности с непревзойденной степенью детализации. Улучшенные алгоритмы обработки снимков в режиме Nightography позволяют оптимизировать фото и видео, сделанные камерой смартфонов серии Galaxy S в самых разных условиях. Кадры всегда будут четкими, независимо от того, когда и где они были сняты — будь то запись выступления любимой группы, групповое фото за ужином или селфи в океанариуме. На изображениях, сделанных при слабом освещении, обычно появляются помехи в виде визуального шума. Galaxy S удаляет шум с помощью нового интеллектуального алгоритма обработки сигнала изображения (ISP), который улучшает детализацию объектов и цветовой тон.



Модель Galaxy S23 Ultra — первый в истории смартфон Samsung Galaxy с новым оптическим 200-мегапиксельным сенсором (200MP Adaptive Pixel), способным с исключительной детализацией фиксировать яркие моменты жизни. В нем используется технология объединения пикселей для обработки изображения с высоким разрешением одновременно на нескольких уровнях. Коммуникация современных пользователей во многом зависит от качества селфи-камеры, поэтому смартфоны серии Galaxy S23 оснащены системой быстрой автофокусировки и первой фирменной селфи-камерой Samsung с поддержкой технологии Super HDR и частотой съемки видео 60 Гц для более высокого качества изображения.



Серия Galaxy S предлагает набор инструментов для любителей фотографии, которым нужен максимальный творческий простор и широкие возможности кастомизации. Приложение Expert RAW, доступное исключительно на устройствах Samsung Galaxy, позволяет делать снимки, сопоставимые по качеству с кадрами, снятыми на цифровые зеркальные фотокамеры (DSLR), и редактировать изображения в формате RAW и JPEG без использования громоздкого профессионального оборудования. Пользователи могут поэкспериментировать с художественными возможностями мультиэкспозиции или сделать четкий снимок Млечного Пути с помощью функции «Астрофото». После установки на Galaxy S23, функции Expert RAW доступны в нативном приложении Samsung Camera. Кроме того, новые возможности сервиса Camera Controller 7 на носимых устройствах Galaxy Watch5 позволяют дистанционно управлять камерой смартфона, масштабировать кадр и делать идеальные снимки.



Помимо этого, в модуль камер были внесены следующие улучшения:

Обеспечено высокое качество фото/видеосъемки в условиях низкой освещенности, при которых ранее снимки получались размытыми. Четкость и стабильность видео были улучшены благодаря использованию оптической системы стабилизации изображения (OIS) по двум степеням свободы на Galaxy S23 Ultra.

Видеоролики получили кинематографическое качество изображения благодаря режиму видеосъемки с разрешением 8K с частотой 30 кадров в секунду и более широким углом обзора.

Усовершенствованный объектно-ориентированный искусственный интеллект тщательно анализирует каждую деталь в кадре, вплоть до мельчайших движений волос и глаз, чтобы точно и реалистично отобразить динамические характеристики образа.

Новая функция записи звука 360 Audio Recording через наушники Galaxy Buds2 Pro позволяет создать еще более качественные видеоролики с эффектом многомерного звука.

Galaxy S23 Ultra

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Galaxy S23+