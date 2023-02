Новая серия Samsung Galaxy S23: премиальные смартфоны будут актуальны много лет

Компания Samsung Electronics представила смартфоны Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ и Galaxy S23, открывая новую эру для премиальной серии Samsung Galaxy. Великолепные характеристики камеры Samsung Galaxy дают пользователям больше свободы для творчества. Так, функция Nightography, использующая технологии искусственного интеллекта, позволяет снимать видео кинематографического качества даже в темное время суток. Самая передовая мобильная платформа Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2, используемая в смартфонах Galaxy, открывает для пользователей новые возможности, в том числе на основе ИИ, а самая быстрая в мире графическая подсистема для мобильных устройств легко поддерживает самые ресурсоемкие игры. Модель Galaxy S23 Ultra получила встроенное электронное перо S Pen2, давно полюбившееся пользователям Samsung Galaxy, которое дает больше возможностей для работы, создания заметок, творчества и многого другого. Все модели смартфонов серии Galaxy S23 задают стандарты инноваций в отрасли, демонстрируя продуманный дизайн, который подчеркивает приверженность Samsung принципам устойчивого развития за счет использования переработанных материалов, которые применяются в большем количестве компонентов этой серии, чем в любом другом смартфоне Samsung Galaxy3.



«Ценность технологий определяется не только их актуальностью на сегодняшний день, но и вкладом, который они вносят в формирование лучшего будущего, — отметил Тэ Мун Ро (TM Roh), президент и руководитель направления Mobile eXperience в Samsung Electronics. — Вся серия Galaxy S задает новые стандарты для смартфонов премиум-класса. Наша цель — переосмыслить представления о производительности смартфонов, объединив в одном устройстве передовые технологические инновации и заботу о планете».



Камера Samsung Galaxy с еще более высоким разрешением и расширенными возможностями для творческих экспериментов днем и ночью



С помощью камеры Galaxy S23 Ultra даже начинающий фотолюбитель сможет получать снимки великолепного качества. Смартфон оснащен самой передовой системой камер Samsung Galaxy, позволяющей снимать сюжеты при любом уровне освещенности с непревзойденной степенью детализации. Улучшенные алгоритмы обработки снимков в режиме Nightography позволяют оптимизировать фото и видео, сделанные камерой смартфонов серии Galaxy S в самых разных условиях. Кадры всегда будут четкими, независимо от того, когда и где они были сняты — будь то запись выступления любимой группы, групповое фото за ужином или селфи в океанариуме. На изображениях, сделанных при слабом освещении, обычно появляются помехи в виде визуального шума. Galaxy S удаляет шум с помощью нового интеллектуального алгоритма обработки сигнала изображения (ISP), который улучшает детализацию объектов и цветовой тон.



Модель Galaxy S23 Ultra — первый в истории смартфон Samsung Galaxy с новым оптическим 200-мегапиксельным сенсором (200MP Adaptive Pixel), способным с исключительной детализацией фиксировать яркие моменты жизни. В нем используется технология объединения пикселей для обработки изображения с высоким разрешением одновременно на нескольких уровнях. Коммуникация современных пользователей во многом зависит от качества селфи-камеры, поэтому смартфоны серии Galaxy S23 оснащены системой быстрой автофокусировки и первой фирменной селфи-камерой Samsung с поддержкой технологии Super HDR и частотой съемки видео 60 Гц для более высокого качества изображения.



Серия Galaxy S предлагает набор инструментов для любителей фотографии, которым нужен максимальный творческий простор и широкие возможности кастомизации. Приложение Expert RAW, доступное исключительно на устройствах Samsung Galaxy, позволяет делать снимки, сопоставимые по качеству с кадрами, снятыми на цифровые зеркальные фотокамеры (DSLR), и редактировать изображения в формате RAW и JPEG без использования громоздкого профессионального оборудования. Пользователи могут поэкспериментировать с художественными возможностями мультиэкспозиции или сделать четкий снимок Млечного Пути с помощью функции «Астрофото». После установки на Galaxy S23, функции Expert RAW доступны в нативном приложении Samsung Camera. Кроме того, новые возможности сервиса Camera Controller 7 на носимых устройствах Galaxy Watch5 позволяют дистанционно управлять камерой смартфона, масштабировать кадр и делать идеальные снимки.



Помимо этого, в модуль камер были внесены следующие улучшения:

Обеспечено высокое качество фото/видеосъемки в условиях низкой освещенности, при которых ранее снимки получались размытыми. Четкость и стабильность видео были улучшены благодаря использованию оптической системы стабилизации изображения (OIS) по двум степеням свободы на Galaxy S23 Ultra.

Видеоролики получили кинематографическое качество изображения благодаря режиму видеосъемки с разрешением 8K с частотой 30 кадров в секунду и более широким углом обзора.

Усовершенствованный объектно-ориентированный искусственный интеллект тщательно анализирует каждую деталь в кадре, вплоть до мельчайших движений волос и глаз, чтобы точно и реалистично отобразить динамические характеристики образа.

Новая функция записи звука 360 Audio Recording через наушники Galaxy Buds2 Pro позволяет создать еще более качественные видеоролики с эффектом многомерного звука.

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Как любители мобильных игр, так и их создатели постоянно стремятся раздвигать границы возможного, однако за таким стремлением всегда стоят технологии, способные превосходить ожидания. Samsung и Qualcomm оптимизировали работу Samsung Galaxy с помощью новой мобильной платформы Snapdragon® 8 Gen 2 for Galaxy, самой производительной и эффективной платформы, доступной на смартфонах Samsung Galaxy, и самого быстрого чипа Snapdragon на сегодняшний день. В модели Galaxy S23 Ultra аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает работу более крупной камеры, чем в Galaxy S22 Ultra, не увеличивая размеры смартфона.Новая микроархитектура процессора повышает вычислительные возможности серии Galaxy S23 приблизительно на 30 процентов по сравнению с серией Galaxy S22. Для создания потрясающих снимков при слабом освещении требуются триллионы вычислений в секунду, поэтому высокоэффективная архитектура нейропроцессора Samsung Galaxy была оптимизирована на 49 процентов, сочетая в себе производительность и мощность, а алгоритм искусственного интеллекта помогает пользователям делать эффектные фото и видео. Одним из главных обновлений в серии Galaxy S23 стал оптимизированный графический процессор. Он был разработан для опытных пользователей и почти на 41% быстрее процессора в предыдущей серии.Galaxy S23 Ultra уже готов к будущему абсолютного цифрового реализма. Он может поддерживать трассировку лучей в реальном времени, поскольку эта технология становится доступной и для мобильных игр. Galaxy S23 Ultra создает заметно более реалистичные изображения игровых сцен благодаря технологии, которая имитирует и отслеживает каждый луч света. Испарительная охлаждающая камера Samsung Galaxy теперь доступна на всех моделях серии Galaxy S23. Она стала еще больше, защищая работу смартфона от замедлений даже в динамичных играх.Вычислительная мощь Galaxy S23 Ultra дополнена большим экраном размера 6,8 дюйма 14 c уменьшенной кривизной по краям для создания более обширной и плоской поверхности, улучшающей визуальное восприятие изображений. Samsung Galaxy позволяет регулировать цветовые тона и уровни контрастности с помощью уникальной функции повышения визуального комфорта Enhanced, уменьшая нагрузку на глаза в ночное время. Функция компенсации яркости Vision Booster позволяет бороться с яркостью окружающего света и бликами на экране, повышая видимость изображения, и теперь у нее не два уровня настройки, а три.Серия Galaxy S23 задает планку передовых технологий, которые могут улучшить жизнь людей и помочь сделать планету более здоровой. Начиная с серии Galaxy S22, Samsung Galaxy увеличивает долю переработанных материалов с шести внутренних компонентов в Galaxy S22 Ultra до 12 внутренних и внешних компонентов в Galaxy S23 Ultra. Серия Galaxy S23 также содержит более широкий спектр переработанных материалов, чем любой другой смартфон Galaxy и включает в себя переработанный алюминий и стекло, а также пластик, полученный из выброшенных рыболовных сетей, бутылок и бочек для воды из полиэтилентерефталата (ПЭТ).Galaxy S23 — первое поколение Galaxy S на рынке, оборудованное защитным стеклом Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, обеспечивающим повышенную прочность для длительного использования. В этом защитном стекле в среднем используется 22% переработанного вторичного сырья. Кроме того, каждый смартфон Galaxy S23 поставляется в обновленной упаковочной коробке, изготовленной с применением 100% переработанной бумаги.При создании серии Galaxy S23 компания Samsung стремилась еще больше снизить воздействие на окружающую среду без ущерба для качества и эстетики продукции. Серия Galaxy S23 получила сертификат UL ECOLOGO® Certified, а значит, она была сертифицирована как продукция со сниженным воздействием на окружающую среду.Серия Galaxy S23 будет получать обновления в течение многих лет — четыре поколения обновлений ОС и пять лет обновления системы безопасности, что способствует увеличению срока службы устройства. Пользователи также могут воспользоваться различными программами поддержки, например, службой помощи Samsung Care+ в случае случайных повреждений или при необходимости ремонта.Безопасность данных и конфиденциальность операций, выполняемых на устройствах Galaxy, — основа основ серии Galaxy S23. Каждый смартфон серии поставляется с многоуровневой платформой безопасности Samsung Knox, получившей больше государственных и отраслевых сертификатов, чем любое другое мобильное устройство, платформа или решение на рынке. Серия Galaxy S23 оборудована панелью безопасности и защиты конфиденциальности Security and Privacy Dashboard, которая позволяет контролировать доступ к данным, а также способы их использования. С помощью этой панели можно быстро проверить наличие угрозы, а также поменять индивидуальные настройки для большей безопасности. Кроме того, пользователи могут сами выбрать, какие приложения и программы получат доступ к персональным данным, и как именно они могут их использовать.В качестве дополнительного уровня безопасности используется система защиты данных Knox Vault, впервые представленная в серии Galaxy S21. Она защищает важную информацию на устройствах Galaxy S23, изолируя ее от остальной части устройства, в том числе от операционной системы, обеспечивая дополнительную защиту от возможных уязвимостей.Инновационные возможности Samsung Galaxy Ultra еще шире, чем у других смартфонов серии Galaxy S. Наряду с совершенно новыми и впервые представленными моделями Galaxy Book3 Ultra и Galaxy Tab S8 Ultra, пользователи получают доступ к фантастической функциональности экосистемы Samsung Galaxy.Каждая модель серии Galaxy S придает дополнительную гибкость экосистеме устройств. Функция «Мультиуправление» (Multi control) от Samsung, которая отвечает за взаимодействие между устройством Galaxy, ПК и планшетом при помощи мыши и клавиатуры, теперь доступна на Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ и Galaxy S23 для максимальной гибкости работы. Кроме того, теперь стало проще копировать текст, например URL-адреса, с одного устройства на другое, чтобы продолжить просмотр на другом экране. Обновления Google Meet в сочетании с Samsung Notes и встроенным электронным пером S Pen позволяют реализовать на Galaxy S23 Ultra больше возможностей для совместной работы во время конференц-связи. Благодаря новой функциональности общего доступа Live Share теперь все участники могут редактировать документ параллельно, каждый со своего устройства Android, а не просто следить за работой одного пользователя.Серия Galaxy S23 выпускается в четырех матовых оттенках, вдохновленных природой: Phantom Black (черный), Cream (кремовый), Green (зеленый) и Lavender (лаванда).Модели Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ и Galaxy S23 будут широко представлены у операторов связи и розничных продавцов 23 с 17 февраля 2023 г., а также на сайте Samsung.com.Для получения дополнительной информации о Galaxy DM посетите сайт http://www.samsungmobilepress.com , news.samsung.com/global или http://www.samsung.com/global/galaxy .Экран 6,8-дюймовый QHD+ EdgeDynamic AMOLED 2XЧастота обновления Super Smooth 120 Гц (1 ~ 120 Гц)Частота дискретизации касаний в игровом режиме 240 ГцУсилитель яркости Vision boosterПовышенный комфорт для глазРазмеры и вес 78,1 х 163,4 х 8,9 мм, 234 гКамера 12 Мп сверхширокоугольная камера. F2.2, угол обзора 120˚200 Мп широкоугольная камера. F1.7, угол обзора 85˚10 Мп телекамера. 3-кратный оптический зум, F2.4, угол обзора 36˚10 Мп телекамера. 10-кратный оптический зум, F4.9, угол обзора 11˚12 Мп фронтальная камера. F2.2, угол обзора 80˚100-кратный Space Zoom включает 10-кратный оптический зум и 10-кратный цифровой зум с технологией AI Super Resolution.Процессор Snapdragon®8 Gen 2 Mobile Platform для GalaxyПамять до 12 ГБ + 1 ТББатарея 5000 мА·чЗарядка до 65% примерно за 30 минут.Операционная система Android 13 One UI 5.1Водо-непроницаемость по стандарту IP68Экран 6,1-дюймовый FHD++Dynamic AMOLED 2XЧастота обновления Super Smooth 120 Гц (48 ~ 120 Гц)Частота дискретизации касаний в игровом режиме 240 ГцУсилитель яркости Vision boosterПовышенный комфорт для глазБатарея 3900 мА·ч6,6-дюймовый FHD++Dynamic AMOLED 2XЧастота обновления Super Smooth 120 Гц (48 ~ 120 Гц)Частота дискретизации касания в игровом режиме 240 ГцУсилитель яркости Vision boosterПовышенный комфорт для глазБатарея 4700 мА·ч