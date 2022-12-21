Netflix может стать крупным приобретением Microsoft
По информации Reuters, Microsoft уже в 2023 году может объявить о планах покупки Netflix. Аналитики выделили несколько важных факторов, свидетельствующих в пользу их прогноза.
По мнению экспертов в отрасли, на это указывают следующие моменты:
- Президент Microsoft Брэд Смит является членом совета директоров Netflix.
- По меньшей мере, в течение нескольких лет обе компании тесно сотрудничают в сфере рекламы. Microsoft является одним из основных рекламных партнеров Netflix.
- Недавно Netflix начал развивать собственное игровое направление. Компания уже "вооружилась" шестью игровыми студиями и даже объявила о громких партнерствах и эксклюзивах. Вероятно, обе компании сотрудничают в этой сфере, поскольку опыт Microsoft здесь может оказаться очень ценным.
- Для Microsoft покупка Netflix означает партнерство в области стриминговых технологий, а именно на них сейчас рассчитывает глава Xbox Фил Спенсер.
С другой стороны, ничто не мешает Microsoft проводить подготовку к слиянию с Netflix.