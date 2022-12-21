



Netflix может стать крупным приобретением Microsoft

По информации Reuters, Microsoft уже в 2023 году может объявить о планах покупки Netflix. Аналитики выделили несколько важных факторов, свидетельствующих в пользу их прогноза.



По мнению экспертов в отрасли, на это указывают следующие моменты:

Президент Microsoft Брэд Смит является членом совета директоров Netflix.

По меньшей мере, в течение нескольких лет обе компании тесно сотрудничают в сфере рекламы. Microsoft является одним из основных рекламных партнеров Netflix.

Недавно Netflix начал развивать собственное игровое направление. Компания уже "вооружилась" шестью игровыми студиями и даже объявила о громких партнерствах и эксклюзивах. Вероятно, обе компании сотрудничают в этой сфере, поскольку опыт Microsoft здесь может оказаться очень ценным.

Для Microsoft покупка Netflix означает партнерство в области стриминговых технологий, а именно на них сейчас рассчитывает глава Xbox Фил Спенсер.

Однако, если аналитики Reuters таки правы, ожидать скорого завершения такого соглашения не стоит. По меньшей мере, Microsoft должна сначала урегулировать крайне непростую ситуацию с покупкой Activision Blizzard, ведь сделка "висит на волоске" и компания прилагает немало усилий, чтобы урегулировать этот вопрос.С другой стороны, ничто не мешает Microsoft проводить подготовку к слиянию с Netflix.