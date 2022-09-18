



Не упустите возможность получить до 5900 шек. в месяц по "Битуах Сиуди"

Многие члены больничных касс имеют страховку «Битуах сиуди», о которой не всегда знают. Это коллективные полисы, предусматривающие значительные ежемесячные выплаты в размере от 3 650 до 5 900 шекелей в месяц в течение 5 лет в случаях, когда существуют ограничения в 3 основных ежедневных действиях из 6 - одевание, купание, передвижение, прием пищи, вставание и недержание, или при снижении когнитивных функций, например при деменции.

Не многие знают об этой страховке, которая обычно оплачивается вместе с ежемесячными членскими взносами в больничные кассы, и даже если вы узнали о полисе, реализовать свои права будет не всегда легко без профессиональных юридических знаний и большого опыта работы в данной сфере, поскольку пациент обращается непосредственно в страховые компании, которые, как мы знаем, не всегда «счастливы» расстаться своими деньгами и выплатить десятки и сотни тысяч шекелей.



В страховках «Битуах сиуди» происходят большие изменения и еще будут происходить не один раз. Это связано с заменой страховых компаний, которые страхуют членов больничных касс. Подобные замены уже происходили в 2019-2020 годах, и ожидается, что они будут происходить и в ближайшем будущем.



Есть основания полагать, что эти потрясения и колебания являются не просто техническим вопросом, а вопросом фундаментальным и критическим, потому что в соответствии с законом и страховым полисом, дата, которая определяет получение дорогостоящих пособий по уходу и от какой страховой компании, является датой, когда состояние «сиуди» впервые возникло у пациента в соответствии с его медицинской картой, а не датой, когда претензия была отправлена в страховую компанию. И по этому вопросу могут возникнуть споры, которые послужат «хорошей возможностью» для страховых компаний побороться между собой за счет застрахованного, которому так важны эти выплаты.



Здесь наш офис сразу же вступает в игру, чтобы решить проблему в законном порядке.

Следующие примеры проиллюстрируют вышесказанное.



Феликс, 88-летний член больничной кассы «Маккаби», страдающий многими заболеваниями, диабетом, повышенным давлением, головокружением, болезнями сердца и недержанием мочи, в январе 2019 года получил право на 17 часов ухода от Битуах Леуми в связи с ограничениями в одевании, купании и контроле за недержанием. Феликс не знал о полисе, который оформлен у него через больничную кассу, и своих финансовых правах по этому полису потому, что полис ему никогда не присылали домой, и уж точно не на русском языке, на котором он читает. Случайно, в 2021 году, Феликс прочитал статью адвокатского офиса Меиры Зоар, понял, что у него есть возможность получения денег от страховой компании, и отправил обращение в компанию "Феникс", которая начала страховать пациентов «Маккаби» как раз в январе 2019 г. Компания «Феникс» отклонила его обращение, заявив, что дело Феликса пограничное по дате, когда Битуах Леуми признал его «сиуди», и страховые полисы были переведены из «Кляль» в «Феникс», поэтому ответственность за выплаты возлагается на предыдущую страховую компанию.



В этот момент Феликс решил, что иметь дело с двумя огромными страховыми корпорациями для него слишком сложно, и обратился в адвокатский офис Меиры Зоар. После подачи правильного судебного иска против двух страховых компаний и процесса юридического посредничества, Феликс смог получить единовременную сумму в размере 100 000 шекелей и еще выплаты на 30 месяцев в размере примерно 4 800 шекелей.



Другим примером является случай с 72-летней Ривой, членом больничной кассы "Меухедет", страдающей болезнью Паркинсона, затруднениями при ходьбе, частыми падениями, тремором рук, недержанием мочи и ограничением подвижности тела. В августе 2019 г. она получила от Битуах Леуми 10 часов ухода из-за ограничений в одевании, купании и передвижении. Рива знала о страховке, которая у нее уже была, когда она впервые получила часы метапелет от Битуах Леуми, но решила подождать с обращением в страховую компанию, пока ее состояние не станет более серьезным. Однако год спустя, когда Битуах Леуми увеличил часы по уходу Ривы до 21 в неделю, она решила воспользоваться своим правом на получение денег. Однако с удивлением обнаружила, что тем временем произошла смена страховщика в «Меухедет», и страховка перешла от компании «Феникс» к «Меноре». Между двумя компаниями возник спор о том, кто должен платить, и Рива не получила помощи ни от одной из страховых компаний.



С помощью адвокатского офиса Меиры Зоар, против двух страховых компаний был подан совместный иск, и после долгой судебной тяжбы Рива получила от них единовременную выплату 220 000 шекелей. Следует отметить, что промедление Ривы с обращением в страховую компанию едва не стоило ей больших финансовых потерь, так как если бы она обратилась вовремя, замены страховой компании не произошло бы, а противостояние было бы только с одним страховщиком.



Кроме того, стоит помнить, что страховые претензии имеют укороченный срок исковой давности в 3 года, а потому уже сегодня предыдущие страховые компании заявляют об истечении срока исковой давности в 3 года. Это ставит под угрозу получение застрахованным положенных ему денежных средств из-за того, что они поздно подали обращение.



Эти примеры показывают, почему не рекомендуется ждать и нужно вовремя воспользоваться правом на получение выплат от страховой компании на случай «сиуди», когда отсутствие стабильности на рынке страхования необходимости длительного ухода может затруднить жизнь застрахованного лица. По нашей оценке, в будущем ожидаются дальнейшие колебания, а примерно через год ожидаются повторные замены страховщиков, что еще больше затруднит установление застрахованными их права на получение средств от определенного страховщика. Поэтому, на наш взгляд, тем застрахованным, которые уже находятся в состоянии «сиуди» и имеют право на выплаты, не стоит ждать, так как это ожидание может им дорого обойтись, если опять произойдет изменение в страховании «Битуах сиуди».



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Следует отметить, что адвокатский офис Меиры Зоар на протяжении многих лет работает с русскоязычными израильтянами и представляет их интересы по всей стране, и знает, как максимально безопасно, быстро, эффективно и правильно помочь застрахованным. Офис возглавляет опытный адвокат Меира Зоар которая долгие годы специализируется исключительно на страховках «Битуах сиуди» на случай длительного ухода. Она непосредственно работает с каждым клиентом, нет необходимости в команде «бухгалтеров», «экспертов» и так далее. Это значительно упрощает судебный процесс застрахованным больным людям.



Нам удалось добиться положительного решения Центрального окружного суда по очень важному коллективному иску против 4 страховых компаний, которое относится к частным полисам «Битуах сиуди». О предмете коллективного иска и других юридических успехах фирмы вы можете прочитать на нашем сайте.



Мы добиваемся максимальных денежных выплат для наших клиентов без необоснованных затрат и без каких-либо обязательств.



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