



Наводить чистоту, не разводя грязь

Kinfill (Кинфил) — это революционный голландский бренд товаров для уборки и ухода за домом, который поощряет экологичность, сокращение использования пластика и охрану окружающей среды.



Продукция "Кинфил" отличается высоким качеством и ингредиентами, безопасными для использования беременными женщинами и детьми, а также впечатляющим дизайном и натуральными ароматами, полученными из ароматических экстрактов и растительных масел. Бренд поставил перед собой цель привить обществу небольшие изменения в покупательных привычках, чтобы произвести значительные изменения в окружающей среде.



В Израиле Kinfill будет продаваться на сайте бренда OH!GLOW и в сети Tolmans.



Бренд OH!GLOW — это дом для косметических и лайфстайл-брендов со всего мира, дом, поддерживающий независимые бренды с социальными и экологическими программами, не проводящие испытания на животных, с качественными ингредиентами и высоким контролем качества.



Первым продуктом бренда, выбранным для запуска в Израиле, стала серия средств для уборки дома.



Чистящие средства этой серии поставляются в бутылках из дизайнерского итальянского стекла с пуливеризатором, предназначенных для неограниченного повторного использования. Их особенность — элегантный дизайн, позволяющий не хранить чистящие средства под раковиной, а с гордостью выставлять на всеобщее обозрение.



Основы моющих средств поставляются в виде экстрактов в стильных пробирках по 10 мл, которые надо смешивать с водопроводной водой в той самой стеклянной бутылке.



Все средства веганские, экологически чистые, безопасны для использования беременными женщинами, детьми и животными, не содержат вредных веществ, таких как пальмовое масло, алюминий, формальдегид, фталат, минеральные масла, парабены, силикон, SLS, сульфаты, толуол или мыло.



Продукты представлены в четырех натуральных и нежных ароматах от древесных и насыщенных до фруктовых и свежих, созданных главным парфюмером бренда из ароматических экстрактов и растительных масел. Два раза в год выпускаются лимитированные серии ароматов.



Инновационное и экономичное использование концентратов для смешивания также позволяет сократить расходы на транспортировку упаковки и таким образом уменьшить загрязнение воздуха. Стеклянные контейнеры на 100% биоразлагаемы, повторное наполнение каждой емкости предотвращает загрязнение примерно на 50 пластиковых бутылок в год.



В серию чистящих средств входят:



Full House Collection





Фото: пресс-служба



Полный домашний набор включает четыре флагманских продукта бренда для тщательной очистки любых материалов и поверхностей без ущерба: мультиочиститель для разных поверхностей, очиститель для стекол и зеркал, очиститель для ванных комнат и плитки, а также очиститель для всех типов полов.



В элегантной упаковке четыре стеклянных спрея по 500 мл + 4 концентрата по 10 мл с различными ароматами на выбор.



Цена для потребителя: 369 шек.



Multi Surface





Чистящее средство для всех целей. Упаковка содержит стеклянную бутылку-спрей и флакон объемом 10 мл с концентратом для различных поверхностей.



Экологически чистая, нежная и концентрированная формула, подходящая для очистки любой поверхности, от деревянных столов до мраморных столешниц.



Цена для потребителя: 149 шек.



Glass & Mirror





Средство для очистки стекол. В упаковке стеклянная бутылка с распылителем и флакон объемом 10 мл с концентратом для тщательной очистки зеркал, окон и стеклянные аксессуары. Экологически чистая, нежная и концентрированная формула, подходящая для очистки различных стеклянных поверхностей.



Цена для потребителя: 149 шек.



Tub & Tile



Средство для тщательной и эффективной очистки ванной и плитки. Содержит стеклянную бутылку с пуливеризатором и флакон объемом 10 мл. с концентратом для чистки ванн и плитки. Это средство подходит для любой поверхности, от керамики и фарфора до нержавеющей стали и даже стекловолокна.



Цена для потребителя: 149 шек.



Floor Cleaner

Средство для чистки, мытья и ухода за полами, подходит для всех типов напольных покрытий. Упаковка содержит стеклянную бутылку с распылителем и флакон 10 мл. с концентратом для тщательного мытья всех типов полов.



Цена для потребителя: 149 шек.



Kitchen Cleaner



Чистящее средство для кухни, предназначенное для удаления пятен жира и стойкой грязи. Подходит для использования на всех типах кухонных поверхностей, не оставляет следов, зато оставляет освежающий аромат. В набор входит стеклянная бутылка с распылителем и флакон объемом 10 мл с концентратом.



Цена для потребителя: 149 шек.



Dish Soap



Экологически чистое средство с уникальной формулой для тщательного мытья посуды. Концентрированная формула помогает эффективно удалять грязь и жир с посуды, оставляя ее чистой и блестящей. В набор входит стеклянная бутылка с распылителем и флакон объемом 10 мл с концентратом.

Цена для потребителя: 149 шек.



Очищающие концентраты для повторного наполнения





Концентраты для всех вышеперечисленных средств — набор содержит 2 флакона концентрата по 10 мл. с ароматом на ваш выбор, позволяющий создать в бутылке объемом 500 мл чистящее средство с экологически чистой, нежной и концентрированной формулой, подходящей для тщательной уборки.



Цена для потребителя: 59 шек. — 69 шек.





Доступно исключительно на сайте OH!GLOW: https://kinfill.co.il/ и в сети Tolmans.

