



Nautica представила модную коллекцию

Международный бренд Nautica представляет зимнюю коллекцию 2023 года, вдохновленную миром парусного спорта и моря. Коллекция предлагает множество классических вещей для повседневного образа, а также культовые вещи с современным оттенком, отражающим зиму безграничных возможностей.



Предметы одежды Nautica характеризуются четкими линиями и нежной текстурой, и несомнено являются краеугольным камнем современного гардероба, сочетающего в себе элегантность и изысканность.





Коллекция состоит из разнообразных стилей и новых образов, подходящих как для дневной прогулки, так и для ночного выхода. Воздушные комбинации тканей, геометрический крой, классические платья, комплекты из рубашки и брюк для легкого и непринужденного образа, свитшоты, модный трикотаж, рубашки на пуговицах, пальто и многое другое.



Что касается цветов, в этом сезоне вы можете увидеть цвета серого, черного, оранжевого, горчичного, зеленого наряду с пастельными цветами, такими как нежно-розовый и светло-голубой. Разумеется, этот цвет подгоняется под знаковые цвета, связанные с брендом: красный, синий и белый.





Nautica, один из ведущих мировых брендов модной одежды для всей семьи, который сначала развился из небольшой капсульной коллекции и стал империей. Бренд, основанный в 1983 году американским дизайнером Дэвидом Чо, характеризуется спортивным стилем с мотивами из мира парусного спорта и водных видов спорта. Логотип Nautica - это «спинакер», передний парус, поднимаемый на парусном корабле от носа к фок-мачте. Сегодня сеть насчитывает 21 магазин по всей стране.



Диапазон цен: 119-999 шек.