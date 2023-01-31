



Насколько важным является антивирус в XXI веке

Краткая история развития антивирусов



История антивирусов берет свое начало еще с 50-60-х годов XX века. Именно тогда впервые начали появляться идеи и концепции, связанные с разработками будущим программ подобного типа.



Однако частично воплотить эти идеи в жизнь удалось лишь в начале 70-х годов. В 1971 году талантливый программист Рэй Томлинсон придумал программу Reaper (или «Жнец»). Она была создана с целью блокировки первого прототипа электронного вируса – софта под названием The Creaper, придуманного другим специалистом по имени Боб Томас.



Появление самого первого полноценного антивируса, который получил название DRPROTECT, имело место в 1985 году. Эта разработка стала реальной благодаря усиленному труду Джи Вонга.



С начала 90-х годов процесс развития антивирусного ПО стал похож на снежный ком, катящийся с горы. Поскольку появлялось все больше и больше программ подобного типа, которые имели более развитый функционал и массу дополнительный опций.



Лучшие антивирусы XXI века



Антивирусы современности отличаются целым перечнем новейших составляющих и полезных свойств. Причем начиная от удобного интерфейса, легкости управления и анализа, и заканчивая получением регулярных обновлений от команды разработчиков.



Среди наиболее популярного ПО такого типа следует выделить такие разработки:



Avast.

Norton 360.

Avira.

AVG

ESET NOD32.

Kaspersky.

TotalAV.

McAfee Total Protection.

PC Matic.

eScan Internet Security Suite и многие другие, которых не так уж и мало.



Почему стоит установить антивирусное ПО



Тут все настолько просто, что понять сможет даже ребенок:

Во-первых, антивирус защищает систему компьютерного или мобильного устройства от вирусных атак.

Во-вторых, он может заранее предупреждать пользователя об осуществлении хакерской атаки и противодействовать ей.

В-третьих, антивирусное ПО эффективно борется со всеми этими угрозами (блокирует им доступ к системе, находит и обезвреживает, а также помещает в особый виртуальный карантин зараженные файлы).