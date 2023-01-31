Насколько важным является антивирус в XXI веке
Краткая история развития антивирусов
История антивирусов берет свое начало еще с 50-60-х годов XX века. Именно тогда впервые начали появляться идеи и концепции, связанные с разработками будущим программ подобного типа.
Однако частично воплотить эти идеи в жизнь удалось лишь в начале 70-х годов. В 1971 году талантливый программист Рэй Томлинсон придумал программу Reaper (или «Жнец»). Она была создана с целью блокировки первого прототипа электронного вируса – софта под названием The Creaper, придуманного другим специалистом по имени Боб Томас.
Появление самого первого полноценного антивируса, который получил название DRPROTECT, имело место в 1985 году. Эта разработка стала реальной благодаря усиленному труду Джи Вонга.
С начала 90-х годов процесс развития антивирусного ПО стал похож на снежный ком, катящийся с горы. Поскольку появлялось все больше и больше программ подобного типа, которые имели более развитый функционал и массу дополнительный опций.
Лучшие антивирусы XXI века
Антивирусы современности отличаются целым перечнем новейших составляющих и полезных свойств. Причем начиная от удобного интерфейса, легкости управления и анализа, и заканчивая получением регулярных обновлений от команды разработчиков.
Среди наиболее популярного ПО такого типа следует выделить такие разработки:
Avast.
Norton 360.
Avira.
AVG
ESET NOD32.
Kaspersky.
TotalAV.
McAfee Total Protection.
PC Matic.
eScan Internet Security Suite и многие другие, которых не так уж и мало.
Почему стоит установить антивирусное ПО
Тут все настолько просто, что понять сможет даже ребенок:
- Во-первых, антивирус защищает систему компьютерного или мобильного устройства от вирусных атак.
- Во-вторых, он может заранее предупреждать пользователя об осуществлении хакерской атаки и противодействовать ей.
- В-третьих, антивирусное ПО эффективно борется со всеми этими угрозами (блокирует им доступ к системе, находит и обезвреживает, а также помещает в особый виртуальный карантин зараженные файлы).
Лучше выбрать платную или бесплатную версию?
Вы можете не тратить деньги и скачать бесплатный антивирус. Таких в сети интернет много.
Но защита вашего компьютера будет под угрозой, поскольку бесплатное ПО имеет ограниченный функционал, может работать со сбоями и не регулярно получать обновления от разработчиков.
Потому рекомендуется не морочить себе голову и приобрести платный лицензионный софт и ключ активации антивируса. Покупать антивирусное ПО следует на рейтинговых и хороши известных сайтах, где продаются только качественные и проверенные программы.