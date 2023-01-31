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Насколько важным является антивирус в XXI веке
31.01.2023 12:19 mignews.com

Насколько важным является антивирус в XXI веке

Краткая история развития антивирусов

История антивирусов берет свое начало еще с 50-60-х годов XX века. Именно тогда впервые начали появляться идеи и концепции, связанные с разработками будущим программ подобного типа.

Однако частично воплотить эти идеи в жизнь удалось лишь в начале 70-х годов. В 1971 году талантливый программист Рэй Томлинсон придумал программу Reaper (или «Жнец»). Она была создана с целью блокировки первого прототипа электронного вируса – софта под названием The Creaper, придуманного другим специалистом по имени Боб Томас.

Появление самого первого полноценного антивируса, который получил название DRPROTECT, имело место в 1985 году. Эта разработка стала реальной благодаря усиленному труду Джи Вонга.

С начала 90-х годов процесс развития антивирусного ПО стал похож на снежный ком, катящийся с горы. Поскольку появлялось все больше и больше программ подобного типа, которые имели более развитый функционал и массу дополнительный опций.

Лучшие антивирусы XXI века

Антивирусы современности отличаются целым перечнем новейших составляющих и полезных свойств. Причем начиная от удобного интерфейса, легкости управления и анализа, и заканчивая получением регулярных обновлений от команды разработчиков.

Среди наиболее популярного ПО такого типа следует выделить такие разработки:

Avast.
Norton 360.
Avira.
AVG
ESET NOD32.
Kaspersky.
TotalAV.
McAfee Total Protection.
PC Matic.
eScan Internet Security Suite и многие другие, которых не так уж и мало.

Почему стоит установить антивирусное ПО

Тут все настолько просто, что понять сможет даже ребенок:

  • Во-первых, антивирус защищает систему компьютерного или мобильного устройства от вирусных атак.
  • Во-вторых, он может заранее предупреждать пользователя об осуществлении хакерской атаки и противодействовать ей.
  • В-третьих, антивирусное ПО эффективно борется со всеми этими угрозами (блокирует им доступ к системе, находит и обезвреживает, а также помещает в особый виртуальный карантин зараженные файлы).
В XXI веке, когда технологии, в том числе электронные вирус начали развиваться просто бешеными темпами, покупка и установка, а затем регулярное использование антивируса – это основа основ не только для обеспечения безопасного пребывания в сети интернет, но и для скачивания файлов из тех или иных сайтов, которые могут быть заражены вредоносным софтом.

Лучше выбрать платную или бесплатную версию?

Вы можете не тратить деньги и скачать бесплатный антивирус. Таких в сети интернет много.

Но защита вашего компьютера будет под угрозой, поскольку бесплатное ПО имеет ограниченный функционал, может работать со сбоями и не регулярно получать обновления от разработчиков.

Потому рекомендуется не морочить себе голову и приобрести платный лицензионный софт и ключ активации антивируса. Покупать антивирусное ПО следует на рейтинговых и хороши известных сайтах, где продаются только качественные и проверенные программы.

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