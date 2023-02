Милые сердцу

День влюбленных – это еще один приятный повод сделать подарок любимому человеку, еще раз рассказать о своих чувствах и превратить даже обычный день в праздничный. Милые, важные, необязательные или наоборот – желанные, такие подарки заставят биться влюбленные сердца в такт. Каждый год к Дню Святого Валентина Машбир предлагает праздничные скидки в разных отделах сети. Это отличный повод отправиться на шопинг и выбрать подарки для нее и для него.



Классический подарок ко Дню влюбленных — духи. Весь день ощущать аромат, подаренный любимым человеком – что может быть романтичнее! Выбирайте парные ароматы, которые будут эффектно звучать как по отдельности, так и в унисон. Цветочный, древесно-мускусный Narciso Rodriguez for Her с нотами розы и сандала и фужерный Narciso Rodriguez for Him составят отличный дуэт не только на туалетном столике. Еще одна эффектная пара ароматов – цветочно-древесный Q by Dolce & Gabbana (Queen) и древесно-фужерный K by Dolce & Gabbana Dolce&Gabbana (King). К Дню Святого Валентина вы можете купить парфюмерные наборы за 199 и 249 шекелей.







Предлагаем не забывать и о подарочных косметических наборах, тем более что выбрать их в Машбир не составит труда! Estee Lauder, Lancome, Clinique – увлажняющими и anti-age сыворотками вы можете пользоваться вместе. К Дню всех влюбленных действуют скидки до 30% на мужские и женские средства по уходу за кожей.









Еще одна беспроигрышная идея для подарка – белье и парные пижамы. Пусть такие мелочи станут маленьким личным секретом влюбленных. Теплые пижамы милых расцветок от Delta, изысканные от Kenneth Cole NY, изящное французское белье нового в Машбир бренда Etam, наверняка поднимут настроение в зимний вечер. К Дню всех влюбленных вы сможете купить нижнее белье и одежду для сна от мировых брендов со скидками до 70%.







Загляните в отдел мужской и женской одежды. Среди образов американского бренда Kenneth Cole NY вы сможете выбрать парный лук для свидания. К Дню Святого Валентина на одежду этого бренда действуют скидки до 70%.





День влюбленных – праздник признаний в любви. Машбир поможет сделать его особенным, ведь памятный подарок иногда может сказать больше, чем тысяча слов.



Все праздничные акции действуют как на сайте, так и в филиалах сети.