



Mercedes-Benz делает шаг в сторону зелёной энергетики в Германии

Mercedes-Benz планирует к 2025 году построить ветряную электростанцию на северо-западе Германии, на земле Нижняя Саксония, которая сможет производить сто мегаватт электроэнергии, что эквивалентно более 15% годового спроса автопроизводителя в Германии.



Mercedes вложит трехзначную сумму в соглашение о покупке электроэнергии с пока еще неназванным партнером для покупки электроэнергии, вырабатываемой турбинами, сообщил автопроизводитель.



Он также изучает совместно с местными властями возможность установки солнечных батарей на оставшемся участке земли площадью 800 гектаров в Папенбурге, тестовом треке, принадлежащем автопроизводителю.