«Израиль - это первая страна, куда мы хотим поехать. Если вы спросите, почему, то мы с радостью ответим: вы - идеальная аудитория!» - так говорят артисты Черного Театра IMAGE из Праги, которые уже несколько раз побывали на гастролях в Израиле. В середине марте они снова приезжают в нашу страну с большим концертным туром, и покажут с 17 марта по 1 апреля в разных городах страны спектакль «Лучшее из лучшего театра IMAGE», где собраны самые известные, популярные и любимые как зрителями, так и самими создателями номера из их театрального репертуара.



Народная улица в Праге - улица особенная. Она начинается у исторического Моста Легионов через реку Влтаву, пересекающую этот прекрасный город, и оттуда поднимается вверх. Более 30 лет назад на этой улице была жестоко подавлена ​​студенческая демонстрация, одно из определяющих событий «бархатной революции», которая привела к падению коммунистического режима в Чехословакии. Народная улица хранит память и о других событиях, которыми богата история страны и ее столицы - здесь находится прекрасное здание Национального театра, построенное в XIX веке, и знаменитое кафе «Лувр», которое работает с 1902 года и принимало среди своих многочисленных посетителей таких гостей, как Франц Кафка, Альберт Эйнштейн и Карел Чапек.



А прямо через дорогу, напротив кафе «Лувр» находится театральный зал, где известная далеко за пределами Праги и Чехии труппа IMAGE дает свои представления. Ставший одним из символов Праги «Черный театр» с его танцорами, актерами и мимами заставляет зрителя смеяться и сопереживать его героям, которые не говорят ни слова, а лишь движутся среди темноты и теней, сами превращаясь в силуэты и тени.



В марте израильтянам не придется ехать в Прагу, чтобы попасть на спектакли «Черного театра» - IMAGE приезжает в Израиль, где даст десятки представлений в разных городах страны. Есть спектакли, которые пройдут в дневные часы, что очень удобно для семей с детьми. «Best of the Best of IMAGE» - как можно понять из названия шоу, артисты собрали в этой программе самые популярные и любимые номера за последние несколько лет, а также несколько новых.



«Черный театр» - уникальный сценический жанр, основанный на иллюзии, миражах, фантомах, которые танцоры и актеры создают в темноте, используя ультрафиолетовый свет. Происходящее на сцене завораживает зрителя, наблюдающего, как за фокусами, движения и полет танцующих и буквально летающих фигур в темноте. Жанр «черного театра» стал настолько популярен, что за последние десятилетия утвердился как одна из «визитных карточек» Праги и Чехии. Сегодня в этом жанре работают сразу несколько театральных трупп, IMAGE - первая и самая успешная. А одним из секретов волшебства, по объяснению самых артистов, является сочетание жанра комедии без слов, пантомимы и профессионального танца - эта формула, доказавшая свою состоятельность на протяжении многих лет не теряет свежести и актуальности.



«Наше большое преимущество в том, что наши шоу невербальны, - говорит директор театра Александр Чигарж. - В Праге много мюзиклов, постановок масштабнее, чем наши, но их потенциал может достигать десяти миллионов человек. А мы обращаемся к восьми миллиардам! Если ситуация в мире нормализуется, и люди не будут бояться путешествовать, будь то из-за пандемии или войны».



«Черный театр IMAGE» можно назвать семейным бизнесом. Вместе с Александром Чигаржем труппой руководит его жена Ева Астерова, которая является художественным руководителем и главным хореографом театра, и также автором костюмов. Оба они - и Ева, и Александр - коренные пражане, родились и выросли в этом городе, а познакомились почти полвека назад. Он был музыкантом, она - балериной. В конце 80-х, когда заканчивалась и коммунистическая эпоха, супруги Александр Чигарж и Ева Астерова создали свой собственный театр, который позволил каждому из них раскрыться в своей области в полной мере, как давно уже им мечталось. Это было рождение «Черного театра IMAGE». Труппа давала около шестисот концертов в год, и это - не включая заграничных гастролей. Увы, период пандемии, сказался и на этом театре, были прекращены репетиции, многие танцовщики разъехались по домам. Лишь после снятия ограничений жизнь труппы стала постепенно возвращаться в прежнюю колею. Однако и сегодня театральная индустрия не восстановилась полностью, но IMAGE уже возвращается к своим прежним семи спектаклям в неделю.



Из-за пандемии были перенесены и гастроли театра в Израиль - нынешний тур должен был состояться еще в 2020-м году. Теперь он начнется 17 марта и завершится 1 апреля, его география: Модиин-Маккабим-Реут, Региональный совет Эшколь, Герцлия, Беэр-Шева, Нетания, Петах-Тиква, Кармиэль, Хайфа, Тель-Авив, Ор-Акива, Иерусалим, Кирьят-Моцкин и Ришон ле-Цион. Продолжительность шоу составляет около часа двадцати минут.



«Мы хотим донести до израильской публики лучшее, что у нас есть, - говорят артисты, - с конца 90-х мы приезжали в вашу страну уже чуть не с десяток раз. И всегда стремимся сюда снова». Когда журналисты спрашивают Александра Чигаржа, чем Израиль так привлекает его театр, директор отвечает без колебаний: «Ваша публика идеальна».



«Лучшее из лучшего» театра IMAGE

Заказ билетов https://fgk.kassa.co.il/announce/73865

Линк на видео: https://www.youtube.com/watch?v=jMb8l_MVnFA

Даты спектаклей:

17.03, 20:30 - Модиин, Гейхал ха-Тарбут, Модиин Маккабим Реут

18.03, 20:30, Районный совет Эшколь, «Эзорей Эшколь»

19.03, 20:30, Герцлия, Центра сценических искусств

20.03, 20:30, Беэр-Шева, Центр сценических искусств

21.03, 20:00, Нетания, Гейхал ха-Тарбут Нетания

22.03, 20:30, Петах-Тиква, Гейхал ха-Тарбут

24.03, 20:30, Кармиэль, Гейхал ха-Тарбут

25.03, 20:00, Хайфа, Аудиториум

26.03, 20:30, Тель-Авив, Бейт ха-Хаяль

27.03, 20:30, Реховот, Исследовательский центр Вайцман, Аудиториум Михаэль Села

28.03, 20:30, Ашдод, Центр сценических искусств

29.03, 20:00, Ор-Акива, Гейхал ха-Тарбут

30.03, 20:30, Иерусалим, Театрон Иерушалаим, зал Шеровер

31.03, 20:30, Кирьят-Моцкин, Гейхаль ха-Театрон

1.04, 20:30, Ришон ле-Цион, Гейхал Меир ле-Тарбут





Фотографии - © Mark Zihar - предоставлены организатором гастролей – фирмой FGK Production https://www.facebook.com/FGKproductionltd