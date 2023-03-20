Лучшая доставка цветов в Иерусалиме
Цветы - наши проводники на протяжении всей жизни, они дарят отличное настроение, показывают чувства и любовь. Великий дар цветов - красота, которой они обладают. Цветы – это прекрасный подарок на любой праздник. Разнообразие оттенков, форм и ароматов позволят без труда подобрать подходящий букет. Общаться и выражать эмоции можно ведь не только словесно, но и с помощью цветов.
Цветы в легендах и поэзииЗарождение любви к цветам появилось еще в древние времена. Так, например, в древней Греции слагали множество легенд о происхождении цветов. В одной из легенд сказано, что лилии появились из молока Геры, богини всех богов. Когда она кормила сына, молоко брызнуло и на небе образовался млечный путь, а на земле - прекрасные лилии.
А вот розы в греческой поэзии указывали на любовь, а ее шипы означали любовные страдания.
“Flower Delivery”, или лучшая доставка цветов в ИерусалимеFlower Delivery (https://flowerdelivery.co.il) - это европейский сервис по доставке букетов, цель которого обеспечить лучшие услуги для всех клиентов.
В команде работают опытные флористы, которые с любовью собирают свежие букеты ежедневно. Flower Delivery работает с местными цветочными магазинами, чтобы обеспечить максимальную разнообразность цветов на выбор любому клиенту. Мы собираем букеты по самым разным поводам: свадьбы, рождения детей, букеты с пожеланием удачи – и каждый из них говорит о чем-то своем. Хотите удивить близкого человека или просто поднять настроение? Flower Delivery поможет вам выразить эмоции с помощью цветов.
Никто не задумывается, но цветы имеют язык жестов. Что же это означает? Каждый цветок имеет свое значение. Так гербера символизирует тайну и улыбку, а человек, выбирающий герберы показывает вам свою симпатию и делится хорошим настроением или делает вам комплимент.
Разные цвета одного и того же цветка тоже говорят о разном. Например, красные розы показывают вашу любовь, желтые символизируют заботу, а вот розовые показывают уважение и благодарность.
Для тех, кто разбирается в языке цветов, будет очень приятно получить поздравление или признание в любви к форме индивидуально подобранного букета. Мы не всегда задумываемся, что даже самый простой букет из полевых цветов может удивить и оставить приятные эмоции.
Флористы Flower Delivery помогут Вам передать именно те эмоции и пожелания, которые Вы хотите донести через букет.
Почему Flower Delivery — это лучший сервис по доставке букетов?
- Flower Delivery гарантирует не только свежесть цветов, но и ваше хорошее настроение во время работы с флористами. К каждому покупателю применяется индивидуальный подход, а качественная доставка цветов оставляет прекрасные впечатления и много положительных эмоций. Вам захочется вновь и вновь возвращаться к Flower Delivery за самыми красивыми букетами, ведь качество букетов и клиенты тут всегда на первом месте.
- Доставка осуществляется не только в Иерусалиме, но и во всем Израиле, а также и в странах Европы. Для удобства имеется вариант доставки на следующий день либо в этот же день, по вашему пожеланию.
- Разнообразный выбор подарков и букетов по любому поводу, будь то юбилей, день рождения, свадьба, новоселье или как признак любви и благодарности.
- Свежие композиции из роз, пионов, лилий, гортензий создаются с любовью профессиональными флористами с учетом пожеланий клиентов. Каждый букет от флористов выглядит, как произведение искусства, которое можно подарить, как на праздник, так и без повода просто для того, чтобы сделать человеку приятно. Такой букет никогда не оставит равнодушным.
- Команда Flower Delivery работает 24/7, чтобы ответить на все интересующие вопросы и помочь с выбором подходящего букета, чтобы передать получателю именно те эмоции и чувства, которые вы испытываете.
- 100% гарантия свежести каждого заказа благодаря поставкам цветов на прямую из Европы.
Ассортимент цветовНа ваш выбор мы собираем букеты из самых разных цветов, включая розы, лилии, пионы, гортензии и многие другие цветы. В каталоге магазина вы можете посмотреть авторские работы, сделанные флористами, где каждый цветок подбирается профессионально и с любовью. Для букетов используются как цветы одного типа, а также из нескольких, отличающихся формой, размерами и цветом. Букеты могут быть упакованы в подарочную бумагу или же в шляпную коробку или корзину.
Лилии, многократно упоминаются в поэзии, как цветы, олицетворяющие невинность и чистую красоту, будут отличным способом поднять настроение подруге и поздравить ее с днем рождения. В древней Греции лилия была символом надежды, на Руси – символом мира и непорочности, а во Франции – милосердия и правосудия.
"Темной ночью белых лилий
Сон неясный тих.
Ветерок ночной прохладой
Овевает их.
Ночь их чашечки закрыла,
Ночь хранит цветы
В одеянии невинном
Чистой красоты."
(И. Бунин)
Пионы – часто символизирующие счастливую и благополучную жизнь, могут стать свадебным подарком. В Китае, например, пионы занимали всегда почетное место в императорских садах. Они считались символом благородства и благополучия. Цветок считался роскошью, поэтому их выращивание было запрещено для простого народа.
Розы – передают скромность и чистоту в белом цвете, или любовь и страсть в красном. Желтые розы символизируют счастье и радость. Роза также является самым популярным цветком в мире, а разновидностей роз насчитывается аж 50 тысяч. Букеты из роз всегда считались универсальным подарком, который подходит как молодым девушкам, так и любимым женам.
"Как хороши, как свежи были розы
В моем саду! Как взор прельщали мой.
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!"
(И. Мятлев.)
Гортензии – показывающие скромность, нежность и надежду, могут быть отличным подарком для влюбленных. Согласно одной из легенд, в день, когда родился Будда, с неба сыпались красивые цветы, которые японцы назвали гортензией. По сей день чай из гортензии является ритуальным напитком у буддистов.
Flower Delivery поможет вам не только выбрать и собрать с любовью подходящий букет, а также доставить его в срок. Flower Delivery сближает людей по всему миру, доставляя ваши цветочные послания любому получателю.
Как сделать заказ?Не всегда удается присутствовать на праздниках лично, и выходом из такой ситуации является заказ доставки букета. Большим преимуществом заказа цветов онлайн является то, что заказать можно прямо из дома или с работы. Заказ сделать крайне легко. На сайте вы найдете разные разделы c цветочными композициями. Самостоятельное оформление заказа на сайте займет не более 5 минут. Выбрав букет на сайте, или же воспользовавшись помощью флориста, отправляем его в корзину. Остается указать данные о доставке и оплате, и ваш заказ готов.
Также вы можете связаться с нами по телефону +972584992013 или по электронной почте: [email protected].
Если вы в поисках самой быстрой и качественной доставки букетов в Иерусалиме, то вам больше не нужно ее искать, заходите на сайт и пользуйтесь услугами лучших флористов: https://flowerdelivery.co.il.