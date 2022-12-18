



Легендарный разработчик объявил об уходе из компании Цукерберга

Топ-менеджер Meta, соучредитель id Software и один из разработчиков легендарной игры Doom Джон Кармак объявил, что покинул компанию Марка Цукерберга. Об этом сообщает The New York Times.



Отмечается, что Кармак активно развивал направление виртуальной реальности, а позже поддерживал начинания Цукерберга по созданию метавселенной. Однако разработчик рассказал, что у корпорации существует множество проблем, тормозящих развитие технологий.



По его словам, процессор Meta работает всего на 5% от его максимальной мощности.



“У нас невероятно огромное количество людей и ресурсов, но мы постоянно саботируем сами себя и тратим усилия впустую. Нет смысла как-то украшать эту ситуацию”, – написал он.



Кармак также отметил, что его работа проходила в постоянной борьбе по попыткам повлиять на общее направление Meta.



“Я устал от этой борьбы. И я явно недостаточно убедителен, чтобы изменить направление компании”, – добавил разработчик.



В прошлом Кармак также подверг критике действия Meta в области виртуальной реальности. Он рассказывал о стремлении добиться разрешения на разработку “супердешевой и сверхлегкой” гарнитуры Meta VR, которая будет стоить $250, а весить 250 граммов. Однако, как заключил бывший топ-менеджер, решено было доработать и выпустить гарнитуру Quest Pro за $1,5 тыс.