



Курсовая работа: три шага к написанию идеальной курсовой работы

Идеальную курсовую работу написать на самом деле не так и сложно. И сделать это можно и самому. Но для этого следует понимать одну важную вещь: это практически научная работа и здесь необходимо не только заучивание текстов, но и мышление ученого. Именно этого требуют от студентов хорошие преподаватели, а от хороших преподавателей – грамотное руководство ВУЗов. В курсовой, как и в любом научном труде важно все:

выполнение сугубо технических требований - правильное оформление титульной страницы и остальных листов работы;

грамотное указание источников и составление списка литературы;

точное определение цели работы, ее темы, границ исследования и т.д.

Ищем источники: ценность работы в понимании трендов науки

Пишем просто, но с терминами и объяснениями

Покажите свою работу визуально – графики, схемы, таблицы и прочее