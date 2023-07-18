Криптоторговля: как избежать рисков и правильно управлять капиталом
Рынок криптовалют относительно молодой, при этом в последние годы он стремительно и последовательно набирает популярность. Соблазнившись доходностью, многие, далекие от трейдинга новички, уже успели набить там первые шишки, в чем-то разочароваться. Однако, если подойти к вопросу правильно, заработать на крипторынке можно.
Финансовые рынки схожи по своей структуре и поведению. Участники действуют по определенным законам, что придает движению цену. Тем, кто интересуется криптовалютной торговлей, важно начинать с основ: узнать, как устроены рынки, научиться читать графики, делать технический анализ и пользоваться индикаторами. Кроме того, следует изучить несколько торговых стратегий, базирующихся на поведении цены. Стоит отметить, что теханализ и индикаторные тактики на крипторынке работают неплохо.
Немаловажно понимать и как вывести биткоин: без этих знаний также не обойтись. Способов вывода несколько:
- банкоматы по обмену криптовалюты;
- крипто обменники;
- криптобиржи;
- е-кошелек;
- сервисы обмена P2P.
Далее рассмотрим возможные риски на крипторынке, узнаем о правилах управления капиталом.
Виды рисковПри любых финансовых операциях существуют риски и разновидностей их немало. Например, риск:
- Кредитный – риск банкротства эмитента либо невыполнение им взятых на себя обязательств по платежам.
- Рыночный – риск изменений неблагоприятного характера, касаемо цены актива.
- Операционный – риск столкнуться с невозможностью выполнять торговые операции либо вводить/выводить активы.
- Ликвидности – риск, связанный с невозможностью конвертировать весь объем позиции в крипту по лучшим ценам.
Базовые принципы инвестиционного риск-менеджментаПервое, что должен сделать участник рынка, выделить такое количество средств, которого он спокойно может полностью лишиться. В психологическом плане такая отметка – на уровне 10 процентов дохода за месяц. Немаловажны и иные принципы.
Ограничение рисков на сессиюЭксперты рекомендуют одномоментно открывать не более 3 сделок, каждую при этом ограничивать 2% от капитала. Со временем эти правила можно модифицировать под собственную торговую стратегию, изменить процентное соотношение. Все же общую концепцию стоит оставить в первозданном виде.
Правильный расчет позицииНеобходимо взять за правило считать все в процентах. Риск можно охарактеризовать как вероятность неблагоприятного исхода. Под риском также понимают уровень возможных затрат. Таким образом, риск – величина двумерная, характеризующая вероятность и объем потерь (от общего капитала). Все эти величины измеряют в процентах.
Кредитное плечо, влияние его на рискиВажным моментом здесь является то, что кредит-плечо увеличивает размер позиции, однако, во столько же раз и повышает риск.
Управление позициейЗдесь действует правило торговой стратегии, суть которой в следующем: потенциальная прибыль по сделке должна превышать возможный ущерб в несколько раз.
Расчет позиции по формуле КеллиМногие инвесторы при управлении рисками используют эту формулу. Она служит для определения максимально допустимого процента капитала, который можно использовать для сделки.
Процент капитала исчисляется по формуле: f = x / K (здесь К – сумма доступного капитала, x – сумма операций.
Работа с вероятностьюЕсли источник прогнозирования внешний, ориентиром можно брать средний % успешных сигналов. Важно понимать, что данные дневника торговли в любом случае не будут давать статичный итог: разброса значений, погрешностей не избежать. При задействовании исторических данных всегда имеется риск изменения рыночной конъюнктуры, что ведет к снижению эффективности стратегии в будущем.
Подведем итоги. Риск-менеджмент, навыки работы с эмоциями в ходе торговли – то, чем криптотрейдеру следует владеть мастерски: рынок крипты куда более волатилен, нежели традиционные активы. Важно научиться разбираться в специфике криптовалют как классе активов. А без грамотного риск-менеджмента торговля на бирже становится чем-то вроде игры в казино. В целом, основополагающей задачей инвестора является не отказ от риска вообще, а выбор решения: до каких пределов можно будет идти на этот риск.
Также все вышеозначенные рекомендации не дадут результатов без системной торговли, подразумевающей учет, расчет и анализ всех открытых позиций.
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