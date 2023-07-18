



Криптоторговля: как избежать рисков и правильно управлять капиталом

Рынок криптовалют относительно молодой, при этом в последние годы он стремительно и последовательно набирает популярность. Соблазнившись доходностью, многие, далекие от трейдинга новички, уже успели набить там первые шишки, в чем-то разочароваться. Однако, если подойти к вопросу правильно, заработать на крипторынке можно.



Финансовые рынки схожи по своей структуре и поведению. Участники действуют по определенным законам, что придает движению цену. Тем, кто интересуется криптовалютной торговлей, важно начинать с основ: узнать, как устроены рынки, научиться читать графики, делать технический анализ и пользоваться индикаторами. Кроме того, следует изучить несколько торговых стратегий, базирующихся на поведении цены. Стоит отметить, что теханализ и индикаторные тактики на крипторынке работают неплохо.



Немаловажно понимать и как вывести биткоин: без этих знаний также не обойтись. Способов вывода несколько:

банкоматы по обмену криптовалюты;

крипто обменники;

криптобиржи;

е-кошелек;

сервисы обмена P2P.

Виды рисков

Кредитный – риск банкротства эмитента либо невыполнение им взятых на себя обязательств по платежам.

Рыночный – риск изменений неблагоприятного характера, касаемо цены актива.

Операционный – риск столкнуться с невозможностью выполнять торговые операции либо вводить/выводить активы.

Ликвидности – риск, связанный с невозможностью конвертировать весь объем позиции в крипту по лучшим ценам.

Базовые принципы инвестиционного риск-менеджмента

Ограничение рисков на сессию

Правильный расчет позиции

Кредитное плечо, влияние его на риски

Управление позицией

Расчет позиции по формуле Келли

Работа с вероятностью