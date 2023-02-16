



Конференция Aliyah Tech: русскоязычные стартапы и инвесторы находят друг друга

Мероприятие организовано “OurCrowd”, RAJE, “Shema Yisrael” и “OurPeople”. Оно собирает новых репатриантов из России и Украины, занятых в области инноваций и технологий, которые нуждаются в инвестициях.



Конференция пройдет 16 февраля в Центре наследия Менахема Бегина (Иерусалим).



В рамках мероприятия участники смогут представить свои идеи инвесторам, обсудить финансовые вопросы, встретиться с экспертами и лидерами сообщества, расширить свои контакты. В числе участников мероприятия будут министры экономики и науки Израиля, а также руководители программы импорта технологий в Израиле.



Мероприятие проводится в партнерстве с "OurCrowd", самым активным венчурным инвестором в Израиле и одним из самых активных на рынке в мире, и аффилировано с глобальным Конференцияом инвесторов "OurCrowd".



“90% новых репатриантов из России и Украины до сих пор не нашли работу по профессии. Часть из них были организаторами стартапов, но сталкиваются с огромными препятствиями при перемещении бизнеса в Израиль. Мы видим огромный потенциал в талантах и энергии репатриантов, и готовы делать все возможное, чтобы создать возможности для предпринимателей из русскоязычной общины. Мы верим, что они способны сделать значительный вклад в экосистему стартапов Израиля, и хотим помочь им реализовать свой потенциал”, – сказала Лея Аарони, генеральный директор проекта “Our People”.



“Наша цель — создать дополнительные необходимые рабочие места, поскольку стартапы используют финансирование, в том числе, для найма большего количества сотрудников.



"Все это усилит израильскую экономику, позволит ей извлекать выгоду, а не нести бремя поддержки удивительных талантов выходцев из бывшего СССР”, – отмечает Хана Ратнер, представитель “Shema Israel Foundation”.



Адвокат Авраам Кацин, старший юрисконсульт и руководитель отдела сделок “OurCrowd”, заявил, что для него честь помочь RAJE, “OurPeople” и “Shema Yisrael” в организации Aliyah Tech. Он отметил, что инвестиционные возможности в Израиле – ошеломляющие. Он готов установить связь с новыми стартапами, основанными выходцами из бывшего СССР, которые усилят свои позиции в Израиле, реализуя инновационный потенциал.



Конференция Aliyah Tech будет транслироваться в прямом эфире по ссылке: http://ourpeople.org.il/aliyatech.



למידע נוסף

לאה אהרוני



052-5852571

[email protected]

