



Компания ООО "D. SCHESTO SWEETS LTD" призывает вернуть продукт "Chocketa Cacao"

Компания ООО "D. SCHESTO SWEETS LTD" призывает вернуть продукт "Chocketa Cacao", пирожные в индивидуальной упаковке с начинкой из какао-крема и покрытые темным шоколадом.



В связи с жалобой потребителя был обнаружен молочный аллерген. Информация об аллергене не была указана на этикетке продукта.



"Chocketa Cacao" - пирожные в индивидуальной упаковке с начинкой из какао-крема и покрытые темным шоколадом, 240 грамм (8 x 30 грамм)

Производитель: Freddy Dolceria S.P.I., Италия.

Импортер: ООО «D. SCHESTO SWEETS LTD».

Штрих-код: 7290018893661

Дата производства: 05.08.2022. Срок годности до: 05.05.2023

Дата производства: 13.10.2022 Срок годности до: 13.07.2023.



Потребителей с аллергией или чувствительностью к молочным продуктам и другим аллергенам, указанным на этикетке продукта, просят его не употреблять.



Вышеизложенное не влияет на определение кошерности товара, как парве.



По согласованию со службой контроля качества продуктов питания при Минздраве импортер "D. SCHESTO SWEETS LTD" изымает продукцию из каналов сбыта.



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