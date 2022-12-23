



KB PURE – израильская косметика, которая лечит

Израильская косметическая компания KB PURE предлагает серию лечебных косметических продуктов для кожи в трех категориях: балансирующий уход за проблемной кожей, устранение пигментации и антивозрастной уход. Кроме того, компания предлагает серию продуктов для поддержания молодости кожи и многое другое.



Продукты KB PURE разработаны Коби Барухом, израильским косметологом и экспертом в области лечебной косметики, и имеют высокую концентрацию активных ингредиентов, что ускоряет процесс лечения. Акне, пигментация, солнечные пятна и сухость – вот лишь некоторые из проблем, с которыми многим приходится сталкиваемся каждый день. И если часть из них можно решить с помощью мази или антибиотиков, то в большинстве случаев проблемы с кожей требуют более длительного лечения и тщательного наблюдения.



Компания KB PURE предлагает разнообразные косметические препараты для лечения кожных заболеваний, одобренные минздравом, которые для вашего удобства были разделены на четыре категории:

Балансирующий уход для проблемной кожи – с акцентом на гормональные, взрослые и подростковые акне. Пигментация – осветление возрастных и солнечных пятен, регуляция меланина. Антиэйджинг – укрепление кожи и разглаживание морщин. Лечебные продукты для косметологов – товары для использования в кабинете специалистов.

Pure cream – увлажняющий крем для проблемной жирной кожи, предназначенный для лечения акне. Цена 330 шекелей за 50 мл.

Alpha Beta – отшелушивающий препарат для мощного обновления проблемной жирной кожи с признаками комедоновых угрей и милиумами. Цена 240 шекелей за 30 мл.

Azo cream – мощный терапевтический препарат для лечения проблемной жирной кожи, склонной к гормональным нарушениям, вызывающим акне. Цена 240 шекелей за 30 мл.

Azilcotane – крем, состоящий из активного ингредиента витамина А и сочетающий в себе увлажняющие, восстанавливающие, успокаивающие и антисептические компоненты, с прямым воздействием на наносимые участки кожи. Цена 288 шекелей.

Salicylic Soap – антисептическое мягкое мыло для лечения различных кожных проблем, возникающих в области волосяных фолликулов: фолликулита, угрей и комедонов. Цена 117 шекелей за 250 мл.

Antirosin – мощный осветляющий препарат, значительно снижающий скорость выработки пигмента меланина, который подходит для всех типов и оттенков кожи в качестве осветляющего и профилактического средства. Цена 330 шекелей за 50 мл.

Antirosin Booster – мощный препарат, позволяющий целенаправленно и эффективно осветлять сложные пятна на коже, в том числе вызванные солнцем, гормональные, спровоцированные стрессом, лекарственными препаратами и другими причинами. Цена 288 шекелей за 30 мл.

Tirosinol Serum – препарат, приводящий к значительным результатам осветления за относительно короткий промежуток времени по сравнению с аналогами, которые сегодня принято применять в области лечебной косметики, поскольку серум содержит в составе биометический пептид, ускоряющий процессы осветления кожных пятен. Цена 340 шекелей за 30 мл.

Phyto Whitening Cream – осветляющий препарат, подходящий для ухода за кожей, склонной к гиперпигментации. Цена 288 шекелей за 30 мл.

Gold Cream и Gold Medium Cream – два увлажняющих крема для ежедневного применения, которые борются с возрастными изменениями на коже и вредным воздействием окружающей среды, восстанавливают эпидермальный барьер, благодаря чему кожа выглядит сияющей и полной жизни. Цена 320 шекелей за 50 мл.

Active Hyaluronic Acid Serum – препарат подходит для молодой кожи в качестве увлажняющего крема или для зрелой кожи в качестве сыворотки перед нанесением увлажняющего крема или основы под макияж. Цена 240 шекелей за 50мл.

Eye Cream KB PURE – крем для кожи вокруг глаз, обеспечивающий комбинированный уход и решающий сразу пять распространенных проблем, включая мимические морщины, темные круги под глазами, отечность, замедление темпов старения, а также улучшение и восстановление текстуры нежной кожи вокруг глаз. Цена 290 шекелей.

Retinol Active – отшелушивающий крем на основе альфа-оксикислот, ретинола и антиоксидантов, который укрепляет и осветляет зрелую кожу, стирая с нее возрастные признаки. Цена 288 шекелей за 30 мл.

Relaxer Cream – успокаивающий крем для лечения раздраженной и покрасневшей кожи, сильной сухости кожи рук, сухой себореи и высыпаний, вызванных внешними раздражителями. Цена 168 шекелей за 50 мл.

Skin Relaxer Spray – препарат для ароматизации, дезинфекции и успокоения кожи в ситуациях острого раздражения, например из-за эпиляции, укусов комаров или слишком долгого пребывания на солнце. Цена 98 шекелей за 55 мл.

Tiger Grass – лечебный крем, обогащенный экстрактом тигровой травы, для снятия раздражения и лечения повреждений кожи, способствующий регенерации и уменьшающий признаки старения. Цена 130 шекелей.

Pure Tea Tree Soap KB PURE – нежное, антибактериальное, увлажняющее и успокаивающее средство для очищения лица, подходящее для всех типов кожи, обогащенное экстрактом масла чайного дерева. Цена 98 шекелей.

Кроме того, KB PURE предлагает дополнительные препараты для молодой кожи, SPF, новую премиальную серию XYZ, а также новую категорию продуктов PURE HERBAL. В препаратах компании несколько формул объединены в одну, что приводит к ускоренному лечению с использованием минимума препаратов за минимум времени. Продукты предназначены для всех типов кожи без ограничений по оттенку или возрасту, более того, их можно использовать даже летом.В серию средств для проблемной кожи входят:В серию средств для устранения пигментации входят:В серию антивозрастных средств входят:В серию сердств для восстановления и расслабления кожи входят: