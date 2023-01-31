



Как стать евреем-2023

В настоящее время в Израиле живет примерно полмиллиона граждан, не являющихся евреями по Галахе и не принадлежащих к меньшинствам. Подавляющее их большинство приехали в последние 30 лет из стран бывшего СССР, многие – в молодом или детском возрасте. Они не только являются израильтянами формально, но и чувствуют себя частью общества и в большинстве случаев «израильтянин» - их основная, а иногда и единственная, самоидентификация.



У тех, кто приехал ребенком или родился здесь, это выражено наиболее сильно. И они сами, и окружающие не отличают их от коренных израильтян, и только перед каким-либо особо важным событием в жизни (например, перед хупой) выясняется, что «не все однозначно».



Покончить с такой «неоднозначностью» для себя или детей, уже рожденных или будущих – одна из причин, по которым люди проходят гиюр. Есть и другие, например, брак, но в основе всего – желание стать частью еврейского народа.



Давайте разберемся, о чем вообще идет речь и как обстоят дела с переходом в иудаизм сейчас, когда сформировано новое правительство, и слухи разной степени обоснованности о готовящемся устрожении процедуры гиюра заполняют репатриантские сообщества в соцсетях.



Гиюр, или переход в еврейство – это процедура, состоящая из изучения основ еврейской религии, принятия кандидатом заповедей иудаизма, совершения обрядов (обрезание для мужчин и омовение в микве для женщин) и слушания дела в раввинском суде, который и выдает свидетельство о гиюре.



В последнее время, во многом по политическим причинам, мы все чаще слышим не о гиюре, а о «проблемах с гиюром». Откуда именно сейчас появились проблемы с обрядом, являющимся частью еврейской жизни на протяжении тысячелетий?



Гиюры в Израиле регулируются государством, существует специальный орган, уполномоченный следить за всеми этапами процедуры. Очевидны плюсы такой системы (контроль со стороны государства, единая политика) - и столь же очевидны минусы. В ситуацию в любой момент может вмешаться (и, как правило, вмешивается) та или иная партия со своей повесткой дня. Любая смена власти означает смену кадров на ключевых постах государственной машины. Поэтому состав нынешнего правительства дает все основания для беспокойства относительно прохождения гиюра: вполне возможно, что под давлением входящих в коалицию партий и при помощи тех или иных политических назначений процедура перехода в иудаизм будет устрожена и/или усложнена.



Ситуация сложилась так, что для тех, кто раздумывал о гиюре как о желательном или приемлемом для себя шаге, решение нужно принимать уже сейчас. Мы не знаем, в какую сторону сдвинется вектор израильской политики, но думать, что новые «веяния» затронут все сферы нашей жизни и все правительственные ведомства, кроме Департамента гиюра, у нас нет никаких оснований.



Представители правящей коалиции уже поставили ребром вопрос об отмене «параграфа о внуке» в Законе о Возвращении в ближайшее время. Министры и депутаты дают пространные интервью, заголовки статей на эту тему достигли первых полос газет и новостных порталов, фраза «полмиллиона неевреев» звучит достаточно часто, чтобы обыватель чувствовал дискомфорт. Подготовку общественного мнения к изменению законодательства нельзя спутать ни с чем.



Если в прошлом правительстве шли разговоры о передаче гиюра в ведение городских раввинов, то в ближайшее время об этом можно забыть: централизация и монополизация всех процедур, контроль за всеми процессами, лежащими в плоскости еврейской идентичности, иудаизма и их трактовок будут только нарастать. Долго ли - не вполне ясно. Но тем, кто хочет пройти гиюр, имеет смысл поторопиться.



Чтобы записаться на курс гиюра, кроме искреннего желания перейти в иудаизм, необходимо соответствовать всего трем критериям: быть старше 18 лет, иметь гражданство Израиля и быть записанным в документах МВД как лицо без религии («хасер/хасрат дат»). Не добавятся ли к этому списку в рамках борьбы за еврейский характер страны новые пункты, сказать определенно нельзя. Но на сегодняшний момент все еще существует возможность пройти процедуру в доброжелательной атмосфере, а во многих местах еще и на русском языке. Это существенно облегчает процесс для новоприбывших. Именно среди репатриантов последней волны алии, вызванной войной в Украине (с конца февраля прошлого года прибыло свыше 50 тысяч человек, в основном из России) наблюдается повышенный интерес к теме гиюра, так как процент неевреев в этой волне высок. Всего же число граждан Израиля, которые имеют право на гиюр, растет на 2,2% ежегодно.



В целом стоит сказать, что гиюр - процедура несложная, интересная, а при известной мотивации может быть захватывающей. Сохранится ли она такой же доступной, как сейчас, неизвестно, принимая во внимание состав новой правительственной коалиции, а прогнозы строить – дело неблагодарное. Но можно быть абсолютно уверенным в том, что спрос репатриантов и старожилов на «гиюр с человеческим лицом», как и в целом на знакомство с еврейским миром, будет лишь расти.



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