Как составить базовый летний гардероб

Из сезона в сезон дизайнеры превосходят себя и предлагают модницам новые тренды: иногда экстравагантные, иногда неожиданные, иногда безумные. В увлекательной игре «актуальное – не актуальное» главное иметь в модном тылу островок безопасности. То есть набор базовых классических вещей, которые актуальны всегда и с которыми перед вами никогда не встанет извечная женская проблема: «шкаф ломится от вещей, а надеть нечего».



Известный стилист Диана Ким, работавшая со многими звездами первой величины на 9, 2 и 10 телеканалах, рассказывает об основах базисного летнего гардероба и необходимых его элементах на основе коллекции бренда Crazy Line.



Моделью для демонстрации модных образов стала бухгалтер кредитной компании MAX из Рамат-Гана Люда Прозорова.



«Базовый гардероб – это то, без чего нельзя обойтись современной женщине, если учитывать темпы и течение жизни каждого человека на данный момент, – рассказывает Диана. - Цель базового гардероба состоит в том, чтобы в кратчайшие сроки можно было составить стильный и гармоничный лук для любого события. Поэтому в базовом гардеробе должны быть разные предметы, но такие, которые бы хорошо сочетались между собой.



Прежде всего нужно понимать, что базовый гардероб – это не о моде, а, в первую очередь, про качество, гармоничность и лаконичность. Решившись создать базовый гардероб, не нужно первым делом бежать изучать сезонные тренды, ведь особенность хорошей и правильно подобранной «базы» в том, что она может послужить вам не один сезон. В то время, как тренды быстротечны и имеют свойство сменять друг друга.



Но это вовсе не значит, что не нужно обращать внимание на модные тенденции. Вещи, входящие в ваш базовый гардероб, должны быть актуальными, а сам базовый гардероб должен идти в ногу со временем».



Прямые легкие брюки на резинке – такие брюки смотрятся очень элегантно и сочетаются со множеством вещей. С разнообразными блузами, футболками, майками вы можете составить бесчисленное количество образов.



Брючный костюм – или даже несколько. Каждый из них станет основой для множества образов и их можно будет комбинировать между собой и с другими элементами гардероба, тем самым дав себе еще больше возможностей для модного творчества. Возьмите, например, один костюм нейтральных оттенков, а второй модного в этом сезоне цвета.



Белая футболка или майка – это must have, они гармонично вписываются в повседневный гардероб, а с соответствующими аксессуарами можно создать и эффектный вечерний образ.



Качественные джинсы – выбирайте классику, и по цвету и по фасону. Джинсы незаменимая вещь в базовом гардеробе. Днем их можно носить со сандалиями или балетками, а вечером не менее удачно сочетать с каблуками.



Прямое платье - платье из легкой, возможно даже натуральной, ткани – это основа для множества самых разнообразных образов, от повседневных до вечерних. Добавьте украшения, пояса, сумочки и поэкспериментируйте с обувью и вы получите совершенно разные результаты.



Платье-рубашка - универсальная вещь в гардеробе и она просто незаменима в израильском климате. Его можно носить и как отдельную деталь гардероба, и как часть образа с брюками и майками.



Шорты-бермуды тоже нынче в тренде и это такая одежда, которая прекрасно становится частью капсульного гардероба и уместна кде угодно, хоть на прогулке, хоть в офисе. Важно только правильно определить длину бермудов, которая подходит именно вам и в которой вы ощущаете себя комфортно.



О коллекции Crazy Line

При создании коллекций Дома моды Crazy Line, дизайнеры из года в год стремятся соблюдать идеальный баланс стиля и удобства и создают одежду, которая отвечает последним веяниям моды, выглядит элегантно и женственно. Ее отличает особый европейский шик и отличное качество.



Мода Crazy Line рассчитана на настоящих женщин с разными типами фигур, с разными особенностями телосложения, разных размеров и объемов, которым хочется чтоб их look был актуальным и женственным.



Все коллекции Crazy Line сформированы по принципу капсул и сочетаемости моделей, что невероятно удобно и для тех, кто любит комбинировать и экспериментировать самостоятельно, и для тех, кто предпочитает, чтобы за них об этом позаботились профессионалы.



Сегодня компания Crazy Line является одним из ведущих Домов моды в Израиле, который насчитывает 90 филиалов по всей стране. Модная одежда Crazy Line ориентирована на избранную аудиторию преуспевающих молодых женщин.



www.crazyline.com



Фотографии Марианны Стебеневой