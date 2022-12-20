



Как получить деньги по "Битуах сиуди" членам больничных касс



Многие члены больничных касс имеют возможность получить значительные суммы по страховке на случай длительного ухода "Битуах сиуди", оформленной через больничную кассу. Но следует отметить, что это не всегда простая задача, и существует много ловушек, для преодоления которых требуются глубокое понимание вопроса и юридические знания.



Речь идет о коллективном полисе страхования на случай длительного ухода "Битуах сиуди", о котором некоторые члены больничной кассы даже не знают, поскольку автоматически присоединяются к нему и оплачивают вместе с членскими взносами больничным кассам. И, конечно же, большинство застрахованных не знакомы с мелким шрифтом данного полиса, полными правами, которые он предоставляет, правилами страхового надзора и решениями судов по этому вопросу, а также не знают об изменениях, которые произошли в последние годы.



Страховой полис, оформленный через больничную кассу, предоставляет финансовые права на сумму в тысячи шекелей в месяц в течение 5 лет в случае, если застрахованный страдает от болезни или слабого здоровья, из-за которых он фактически ограничен в выполнении как минимум 3 из 6 повседневных действий: одевании, купании, передвижении, вставании с кровати и стула, контроле за недержанием, приеме пищи и питье.



Получение этих важных для больных людей средств зависит от подачи правильного и точного судебного иска в страховую компанию. При этом больничная касса не участвует в процессе, а пациент фактически имеет дело непосредственно со страховой компанией. Следует отметить, что ошибки в процессе подачи иска, связанные с отсутствием юридической грамотности и недостаточным знанием этого сложного вопроса, могут дорого обойтись застрахованному.



Приводимые ниже примеры подтверждают вышесказанное.



78-летний Игорь, член больничной кассы "Маккаби", страдает болезнью Паркинсона и почечной недостаточностью. Игорь имеет право на часы по уходу от "Битуах леуми" с декабря 2018 года, поскольку ему нужна посторонняя помощь в одевании, купании и передвижении. О полисе Игорь узнал только около года назад и самостоятельно обратился в страховую компанию "Феникс", которая страхует членов больничной кассы "Маккаби". Компания "Феникс" провела проверку документов Игоря, но отклонила его иск и передала его дело предыдущему страховщику "Маккаби" - компании "Клаль". Игорь был удивлен, так как вообще не знал, что произошла замена страховой компании для клиентов "Маккаби", ведь этот шаг был сделан без ведома застрахованных и, естественно, без их согласия. Надо ли говорить, что "Клаль" тоже отказалась от Игоря, так как именно в декабре 2018 года - месяце, когда он был признан сиуди, поменяли страховки, и Игорь, как говорится, "упал между стульев".







Тогда он обратился в адвокатский офис Меиры Зоар, и в ходе судебного процесса и соответствующих юридических исков адвокаты заставили обе страховые компании сесть за стол переговоров и прийти к соглашению, согласно которому они выплатят Игорю единовременную сумму в размере 180.000 шекелей, каждая - свою часть.



В этом контексте важно отметить, что Игорь не единственный столкнулся с подобной проблемой, ведь в последние годы и другие больничные кассы - "Леумит" и "Меухедет" - поменяли страховые компании. Застрахованных членов этих больничных касс, которые не знали о замене, ждал сюрприз - и в результате они не знали, к кому и как обратиться.



Другой пример, который иллюстрирует риск подачи иска на получение страхового возмещения без глубоких знаний, можно найти в случае с покойной Диной, которой было 88 лет и которая в последние годы своей жизни перенесла несколько инсультов и страдала болезнями сердца и тяжелой формой диабета. Она была признана "Битуах леуми" как сиудит с правом на 26 часов еженедельного ухода.



В больничной кассе "Клалит", членом которой являлась Дина, ей посоветовали отправить документы в страховую компанию «Арель». Работник больничной кассы даже помог заполнить формы и отправить их в страховую компанию. Однако бланки были заполнены небрежно, без знания правил по страхованию на случай потребности в уходе, которые предусматривают, что начало выплаты будет определяться по дате, когда застрахованный стал нуждаться в помощи, а не по дате, когда он подал иск. В результате ошибки при заполнении формы иска претензия Дины была признана только с даты подачи иска о выплате от страховой компании.



К сожалению, Дина умерла через несколько месяцев, но до этого ей удалось получить только около 24.000 шекелей, а большая часть денег осталась в кармане страховой компании.



При вмешательстве офиса Меиры Зоар, после углубленного юридического анализа дела, был подан иск в суд от имени наследника покойной Дины, целью которого было получить от страховой компании деньги за период, предшествующий дате признания иска. И даже нам было нелегко исправить ошибку, которая была допущена в поданном оригинале бланка, представленного покойной Диной в страховую компанию при участии служащего больничной кассы. Но благодаря нашему опыту и профессионализму, страховой компании пришлось выплатить наследнику в общей сложности около 160.000 шекелей ретроактивно еще за 3 года.







Эти примеры - лишь небольшая часть многих дел, поступающих в адвокатский офис Меиры Зоар. Они показывают, что за "безобидным" бланком, правильно заполненным и поданным в страховую компанию для получения пособия по уходу, на самом деле стоят обширные юридические знания, высокая квалификация в вопросах получения выплат по "Битуах сиуди", правила страхового надзора, судебные решения по этому вопросу, кардинальные изменения, произошедшие в данной сфере за последние годы. Поэтому непрофессиональное отношение к вопросу может нанести ущерб, особенно когда на кону стоят значительные суммы денег, которые необходимо получить от страховых компаний.



Следует отметить, что адвокатский офис Меиры Зоар на протяжении многих лет работает с русскоязычными израильтянами и представляет их интересы по всей стране, умея максимально безопасно, быстро, эффективно и правильно помочь застрахованным.

Офис возглавляет опытный адвокат Меира Зоар.



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Компании удалось добиться положительного решения по очень важному коллективному иску против 4 страховых компаний, которое относится к частным полисам «Битуах сиуди». О предмете коллективного иска и других юридических успехах фирмы вы можете прочитать на сайте компании.



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