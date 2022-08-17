



Как почистить перьевую подушку

Для комфортного, здорового сна человеку просто необходимы качественные спальные принадлежности. Одной из основных составляющих комфортного отдыха является подушка. По ссылке https://mirson.ua/elitnyj-tekstil/podushka-luxury/ можно найти разные варианты спальной принадлежности. Однако лидером продаж по-прежнему продолжают оставаться перьевые подушки. Чтобы такое изделие как можно дольше служило и не представляло опасности для здоровья, требуется регулярный уход за наполнителем и тканевой частью. О том, как правильно почистить перьевую подушку, читайте ниже.

Чистка народным методом

Влажная чистка

Сухая чистка без вынимания перьевого наполнителя

смешать 15 капель масла чайного дерева и 100 гр соды;

тщательно перемешать ингредиенты до получения однородной массы и натереть ею подушку с обеих сторон;

оставить обработанную подушку на 1 – 2 часа и пропылесосить ее.

Для этого необходима жаркая погода, а также загородное пространство, поскольку выполнять такую чистку в городской квартире будет невозможно. Чтобыиз перьев, необходимо вытряхнуть перья из наперника в большую емкость и выставить их на солнце примерно на 3 дня. Такая сушка убивает микробов, клещей и прочих вредителей, которые поселяются в перьевых подушках. При таком подходе стирка потребуется только напернику.После завершения просушки перья возвращают в наперник.Если вы выбрали такой способ, имейте в виду его краткосрочность. Уже через 5 – 6 месяцев вам придется повторять процедуру.В данном случае чистку осуществляют при помощи стирки наполнителя в стиральной машинке на деликатном режиме. Для этого перья распределяют по небольшим мешочкам, а в барабан машины также укладывают несколько теннисных мячиков (чтобы содержимое пакетиков не сбилось в кучу). Для очищения наполнителя применяют небольшое количество геля для стирки шерсти.Просушить перья можно в стиральной машине на соответствующем режиме или, разложив их на солнце.Довольно удобный и «малохлопотный» по сравнению с предыдущими вариантами способ очищения перьевых подушек. Чтобы произвести чистку, необходимо проделать следующие манипуляции:Такой способ позволяет провести антибактерицидную и противогрибковую обработку. К тому же, после завершения чистки подушка будет приятно пахнуть в течение длительного периода времени.Перед тем, как начать чистку подушки, обязательно изучите информацию на ярлыке, чтобы не испортить спальную принадлежность.