



Как не остаться с пустыми карманами? Советы для новичков

Каждый, кто хоть раз пробовал играть в казино или игровые автоматы непременно задавался вопросом, возможно ли обмануть систему и гарантированно выйти сухим из воды. Спешим развеять этот миф — разработчики азартных игр прекрасно знают о таких намерениях, поэтому тщательно подходят к разработке своих проектов, применяя сложные математические модели. В то же время они и не ставят цель вытрясти из вас все до последней монеты, так что при грамотном подходе всегда можно остаться довольным итогом игры.

Правила осторожной игры

Изучите информацию о вашем аппарате — процент выплат и степень риска;

Начните играть бесплатно в азартные игры;

Не играйте на минимальной ставке;

Повышайте ставки постепенно;

Определите свой лимит, после которого остановитесь.

Простые стратегии, позволяющие контролировать игру

В интернете существует сотни советов, как лучше подходить к тому или иному виду азартных развлечений, но конкретной методичке, следуя которой вы сорвете крупный выигрыш, к сожалению не существует. Мы предлагаем несколько правил, которые помогут, как минимум, изучить игровой аппарат:Этих простых советов зачастую достаточно, чтобы ваш первый опыт знакомства с игровыми автоматами не оказался негативным. Каждое казино пропагандирует здоровый подход к игре, всегда напоминая, что это не способ заработка, а всего лишь развлечение.Начните с простых видеослотов, где нет необходимости держать в уме несколько комбинаций и просчитывать наперед свои действия. Тщательно ознакомьтесь с правилами — каждый игровой аппарат имеет в меню соответствующую вкладку, ну или хотя бы таблицу выплат. Излишняя осторожность тоже ни к чему, ищите баланс — порой некоторые слоты “раскрываются”, как только вы решитесь немного повысить ставки.Некоторые опытные игроки являются сторонниками теории, что любой игровой автомат для начала следует “прикормить” — якобы отдавать выигрыш машина начнет лишь через время, вознаграждая за терпение. Для такой тактики существует метод 10 вращений — если после 10 вращений ваш баланс меньше, чем был на старте, то это сигнал о том, что пора повышать ставку, пробуя за короткий промежуток восстановить баланс.Пробуйте подстерегать бонусный раунд. Одно из главных преимуществ бонусной игры в том, что она всегда оставляет вас в плюсе, а иногда и в разы приумножает вашу ставку. Да вот только подвох в том, что для желаемого результата и ставка должна быть ощутимой. Есть способ ухватить удачу за хвост — дождитесь несколько выигрышных комбинаций на минимальной ставке, после чего увеличьте ее и караульте бонусный уровень.Известной также является стратегия, при которой вы изменяете размер ставки от большего к меньшему и наоборот независимо от происходящего на игровом поле. Это помогает изучить поведение слота при разных размерах ставки, после чего игра сама покажется вам свои “слабые места”.Подытоживая, главным качеством, которым следует обладать искателю азарта, мы назвали гибкость. Оно позволит адаптироваться к игровому процессу, взвесить риски, да и попросту вовремя остановиться. А ведь это как раз то, чего многим гемблерам так не хватает.