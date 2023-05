К сезону торжеств ELISABETTA FRANCHI представляет коллекцию вечерних платьев

Миланский элитный бренд ELISABETTA FRANCHI презентует в Израиле новую вечернюю коллекцию, в которой представлено множество экстраординарных праздничных моделей для истинных ценительниц моды, качества и неповторимого итальянского стиля. В новой коллекции нашли отражение все самые яркие тренды вечерней моды 2023.



В этом сезоне белый стал одним из самых популярных цветов на мировых подиумах - многие известные дизайнеры отдали дань total white look в своих новых коллекциях. Белый всегда выглядит торжественно, наверное поэтому он всегда остается на пике вечерней моды. Белый монохром – один из must have нынешнего сезона.



Один из самых актуальных и вечных трендов вечерней моды – блестящие элементы, например люрекс или пайетки. Они очень эффектно смотрятся на вечеринках и загадочно переливаются под софитами. Этим летом, помимо традиционных золотого и серебристого, блестящие наряды могут быть в оттенках бежевого, черного, зеленого и розового.



Асимметрия все популярнее с каждым годом. В нынешнем сезоне допускаются любые ее проявления, будь то в крое, в узоре, в декоративных элементах. Асимметрия обладает удивительным свойством – она никогда не остается незамеченной, женщина в таком наряде всегда становится центром внимания любого торжества.



Платья с бахромой – один из главных трендов лета 2023 – это может быть классическая бахрома или просто свисающие нити или шнурки. Дизайнеры допускают любые ее варианты, как впрочем, такая отделка может украшать как все платье, так и его элементы, например, только рукава или только юбку. Только не забывайте, что такой наряд не требует дополнительного декора.



В вечерней моде этого сезона мягкие оттенки и тона пастельной палитры: бледно-голубой, нежно-розовый, персиковый, мятный. Наряд в пастельной гамме создает образ женственный и трепетный, а струящиеся ткани и элегантные фасоны подчеркивают его романтичность. Такое платье делает акцент на естественной красоте женского тела и прекрасно подходит для особых случаев.





О бренде ELISABETTA FRANCHI



Бренд ELISABETTA FRANCHI имеет представительства по всему миру с филиалами в самых крупных городах мира, являющихся центрами моды: Париж, Милан, Мадрид, Дубай и продолжает расширяться. ELISABETTA FRANCHI постоянный участник Международной недели моды, которая ежегодно проходит в Милане.



Шоу рум бренда находится в Милане, в самом сердце Квартала моды, в здании площадью 1000 квадратных метров, занимающем 6 этажей.

Сегодня бренд ELISABETTA FRANCHI стал синонимом стиля и изысканности - одежду от ELISABETTA FRANCHI носят известные голливудские фашионисты Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес, Кортни Кардашьян, Леди Гага и множество других звезд мирового уровня.



Филиал в Израиле: Тель-Авив, улица Хей бе-Яр 52, Кикар ха-Медина.



Сайт https://eleganza.co.il/



Страница в Инстаграме https://www.instagram.com/ef_israel/



Телефон: 050 – 3147222