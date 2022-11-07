



История возникновения клининга, как отрасли бизнеса

История клининговых услуг начинается в 19 веке, впервые данные работы, в качестве отдельных оплачиваемых услуг, выделили в Англии. Услуга была на столько популярна и востребована, что в 1834 году учредили и внесли в реестр профессий специальность – уборщик помещений. Примерно в это же время в Лондоне был учрежден British Institute of Cleaning Science.



По мере появления новых объектов недвижимости, уходящих вверх, по мере роста зданий вверх, развития технологий постройки фундамента, развивался и клининг. Крупные и большие здания требовалось качественно обслуживать. И владельцы клининговых компаний начали задумываться, как автоматизировать, механизировать ручной труд. Ускорить процесс очистки поверхностей, уменьшить количество персонала и повысить маржинальность бизнеса.



И в 1901 году Хуберт Бут создал первую уборочную технику, прототип будущего современного пылесоса, и назвал его “Фурчащий Билли”. Идея пылесоса была в том, чтобы поймать и запереть всех пылевых монстров в одном месте, а именно в мешке пылесоса. Первые модели данного пылесоса были большими, об эргономике речи и не могло идти. Крупные модели данного пылесоса перемещались на базе колесной установки, с помощью лошадей. Подвозились к нужному дому, разгружали, аппарат настраивали и устанавливали и начиналась трудоемкая работа, где работницы не только собирали мелкую пыль и пылесосили, но также и развивались физически.



В 1907 году произошло уменьшение и оптимизация пылесосов. Американец Мюррей Спенглер создал первый электрический пылесос, существенно оптимизировав его по производительности и размерам. А Уильям Хувер приобрел патент на пылесос у Мюррея Спенглера, увидев большие экономические возможности в налаживании массового производства данной модели пылесоса.



В 19 веке во Франции появляется химчистка. При чем она значительно отличалась от современной химчистки диванов, ковров, одежды. В основном под химчисткой в те времена во Франции понимали очистку одежды и тканей от жирных пятен с помощью керосиновых составов. В керосине замачивали запачканную жиром одежду, вытаскивали, промывали водой.

А более современные машины для химчистки мягкой обивки, ковров, занавесок появились в 70-х годах во Франции, в США. Это были первые аппараты, которые подавали воду и засасывали ее обратно.

Уже позже, к 1940-ым годам, появилась знаменитая немецкая компания Керхер – производитель качественной и мощной уборочной техники. После войны, компания занялась комплексной разработкой аппаратов для химчистки, АВД моек, пылесосов. В 1950 году на рынке Европы появился первый аппарат высокого давления, от фирмы Керхер, носивший название KW 350.

После наработки большого опыта в создании, эксплуатации и выводе на рынок профессиональной уборочной техники, Керхер в 1980 году разработало свои стандарты производства качественной, удобной и эргономичной техники, которые компания использует и до сих пор, в своем производстве.



Современный клининг в России – это выполняемый объем услуг на более чем 85 млрд. рублей в год. Рынок постоянно растет, по мере развития и застройки новых объектов недвижимости. Средний темп роста и развития бизнеса составляет от 7 до 10% в год.







