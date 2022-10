House of Rose приглашает на дегустацию розовых вин

House of Rose приглашает на дегустацию розовых вин, шампанского Moet&Chandon и угощения от шефов в концептуальное арт-пространство.



31 октября, 2 и 3 ноября с 18.30 до 23.30 в отеле Assemblage в Тель-Авиве ждут всех, кто ценит изысканное вино, угощения-гурмэ, современное искусство, музыку и дизайн. Именно там откроется House of Rose – эмпирическое арт-пространство в розовом цвете – цвете свободы и главном цвете года.



Компания IBBLS, винодельня Tabor и Round Tables приглашают всех в House of Rose на дегустацию престижных розовых вин (среди которых знаменитое французское розовое вино AIX и шампанское Rosé Brut от Moet&Chandon, израильские розовые вина винодельни Tabor и многое другое), а также деликатесов и розовых десертов от израильских шефов под живую музыку в окружении произведений искусства Базуки Джо и Марины Познер в особом концептуальном пространстве.



Для покупки билетов зайдите на сайт https://www.to-mix.co.il/product/house-of-rose/ .



Билет для входа в дизайн-пространство стоит 40 шекелей, одно блюдо от шефа (или десерт на выбор) плюс один напиток из богатого выбора вин, шампанского или коктейлей обойдется в 75 шекелей, а дегустационная карта розовых вин 5-и разных сортов стоит 99 шекелей.



Часть доходов от мероприятия и продажи произведений искусства будут переданы в дар ассоциации «Гамани» по случаю закрытия месячника осведомленности о раке молочной железы.



Как часть проекта House of Rose, отель Assemblage впервые будет преобразован в концептуальное пространство розового цвета. Различные помещения отеля станут произведениями искусства и будут оформлены избранными художниками.



В House of Rose посетители увидят работы израильского художника Базука Джо, который известен брутальностью и бескомпромиссностью своих персонажей, которых он создал силой своего воображения. Базука устроит выставку на крыше отеля в сотрудничестве с компанией 3D Factory, с которой они впервые напечатали произведения искусства методом 3D-печати.



Кроме того, в различных пространствах отеля будут представлены произведения куратора Марины Познер, визуального художника, создателя инсталляций, выставок и перфомансов, которые приглашают зрителя к взаимодействию.



Произведениями искусства станут и угощения, которые шеф-повара Томер Таль из ресторана George & John, Гиль Дахан из Weiss, шеф и журналистка Майя Дарин и кондитер Нурит Читаят приготовили специально для празднования.



Часть всех доходов House of Rose пожертвует некоммерческой ассоциации «Гамани», которая предоставляет поддержку, информацию и помогает в борьбе со всеми видами рака у женщин (молочной железы, яичников, матки, шейки матки).



House of Rose пройдет 31 октября, 2 и 3 ноября с 18.30 до 23.30 в отеле Assemblage по адресу ул. Алленби, 48 в Тель-Авиве.