



Хорошие новости для членов больничных касс!

Вы можете получить максимальные выплаты по "Битах сиуди".



Рита, 81 год, член больничной кассы Маккаби, имеет «букет» различных заболеваний, некоторые из которых связаны с ее возрастом, такие как диабет, ортопедические заболевания, гипертония, недержание мочи. С 2019 года она получает помощь от Битуах Леуми – 17 часов ухода. Рита не знала, что ее страховой полис, оформленный через больничную кассу Маккаби, включает в себя также страховку долгосрочного ухода «Битуах сиуди», которая дает ей право на получение тысяч шекелей в месяц в течение пяти лет.



Несколько месяцев назад Рита прочитала статью адвокатского офиса Меиры Зоар, из которой узнала, что многие члены больничных касс, таких как Клалит, Маккаби, Меухедет и Леумит, имеют страховку долгосрочного ухода, о которой они даже не всегда знают. Это коллективные страховки, которые обеспечивают значительные ежемесячные выплаты, от 3 900 до 6 000 шекелей в месяц в течение 5 лет, в случаях, когда есть ограничения в 3 основных физических ежедневных действиях из 6 (одевание, купание, передвижение, прием пищи, вставание и контроль недержания), или когда есть снижение когнитивных функций, например, деменция.



Узнав об этом, Рита связалась с адвокатским офисом Меиры Зоар, который подал жалобу в страховую компанию Феникс, страхующую членов больничной кассы Маккаби, в том числе и Риту, с 2019 года. К жалобе были приложены все необходимые юридические документы. В результате, «Феникс» согласился выплачивать Рите, в соответствии с полисом, около 4 900 шекелей в месяц, но только со дня запроса, и только в течение полугода. Меира Зоар не приняла их решение, и после соответствующего иска и посреднического процесса «Феникс» признал право Риты на получение ежемесячной выплаты в течение двух лет, без дополнительных требований со стороны страховой компании. Таким образом, Рита получила дополнительную выплату в размере около 75 000 шекелей ретроактивно, и право на постоянную ежемесячную выплату до окончания срока действия полиса.



В связи с этим следует отметить, что страховые компании не особенно «рады» платить деньги по долгосрочному уходу, и уж точно не спешат выплачивать страховые суммы за прошлые периоды, но с помощью надлежащего судебного иска и отличной репутации адвокатского офиса Меиры Зоар, у них не остается выбора, а они выписывают правильный чек.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ!!! Страховкам долгосрочного ухода в Израиле, которые оформлены через больничные кассы, в последнее время угрожает серьезная опасность истечения срока давности, и это связано с тем, что с 2019 года большая часть «купот холим» перевели страховые полисы своих членов в другие страховые компании, что вызывает споры о том, кто должен платить застрахованным. Опасность велика в основном из-за того, что срок исковой давности по искам «сиуди» составляет всего 3 года, по сравнению с 7 годами в обычном иске. А это значит, что не стоит откладывать подачу требования, чтобы не истек срок давности, и «ковать железо, пока горячо». Это значительные суммы денег, которые составляют сотни тысяч шекелей, и их нельзя терять.



Например, 77-летний Михаил, член больничной кассы Леумит, страдает болезнью Паркинсона, а в феврале 2019 года перенес инсульт. По состоянию здоровья у него есть 15 часов ухода от Битуах Леуми. Михаил связался в 2021 году со страховой компанией Кляль, которая в период инсульта являлась страховщиком членов больничной кассы Леумит. Однако Кляль переложил ответственность на нового страховщика - компанию Менора, которая, в свою очередь утверждала, что страховой случай Михаила произошел в то время, когда страховые полисы Леумит были в Кляль. Он обратился в адвокатский офис Меиры Зоар, в суд был подан иск против двух страховых компаний, как раз перед истечением срока исковой давности, и его дело закончилось единовременной выплатой в размере 200 000 шекелей от обоих страховщиков.



Вы поздно узнали о наличии страховки долгосрочного ухода «Битуах сиуди»? Право не утрачено.



Есть те, кто думает, что состояние их родственников уже критическое, или, не дай Б-г, они скончались, и поэтому они теряют право на получение пособий по долгосрочному уходу. Но это не так: например, Анна скончалась около года назад. При жизни она получила право на метапелет от Битуах Леуми из-за серьезных заболеваний, включая рак легких. Сын Анны только после ее смерти узнал, что может получить пособие по долгосрочному уходу по полису, оформленному через больничную кассу Клалит, на сегодняшний день в размере около 4 900 шекелей в месяц от страховой компании «Арэль». На основании завещания, мы подали иск в суд от имени сына на получение выплат, которые были положены его покойной матери до ее смерти, и недавно он получил выплату около 100 000 шекелей.



Эти примеры показывают, почему требуются глубокие знания в области страхования долгосрочного ухода, почему не рекомендуется ждать с реализацией права на получение выплат по «Битуах сиуди» от страховой компании, когда отсутствие стабильности на рынке страхования долгосрочного ухода может затруднить получение выплат застрахованными.



Специалисты адвокатского офиса Меиры Зоар знают, как обеспечить правильную юридическую помощь застрахованному, который нуждается в серьезном представительстве в исках против страховых компаний.



Следует отметить, что адвокатский офис Меиры Зоар на протяжение многих лет работает с русскоязычными израильтянами и представляет их интересы, умея максимально безопасно, быстро, эффективно и правильно помочь застрахованным по всей стране.

Офис возглавляет опытный адвокат Меира Зоар, чья фирма уже много лет занимается исключительно подачей исков против страховых компаний по «Битуах сиуди». Адвокат Меира Зоар непосредственно работает с каждым клиентом. Благодаря репутации офиса, и после того, как мы получили положительное решение Центрального районного суда на поданный коллективный иск в области страхования долгосрочного ухода против 4 крупнейших страховых компаний Израиля, нет необходимости платить команде «бухгалтеров», «экспертов» и т.д. Нам удается добиться отличных результатов для клиента, без необходимости дополнительных расходов, что значительно облегчает процесс получения денег для застрахованного.



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