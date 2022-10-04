



H&M окончательно закрывает свои магазины в РФ

Шведский ритейлер Hennes&Mauritz (H&M) окончательно закрывает свои магазины в России, а в тех, что пока продолжают работать, проводится распродажа оставшегося товара, сообщают росСМИ.



В московском торговом центре "Каширская плаза" магазин, согласно объявлению, "окончательно закрыт". При этом в магазине на Сходненской покупателей предупреждают о том, что он будет закрыт 5 октября. На Тверской же флагман продолжает работать. Во всех оставшихся точках проходит массовая распродажа товара, ранее выгруженного со складов.



В начале сентября в пресс-службе ритейлера сообщили, что магазины компании останутся открытыми в России до тех пор, пока не будет распродана большая часть стока. В российских Telegram-каналах называют дату окончательного закрытия всех магазинов - 30 ноября.



До этого, в середине июля, H&M объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года. Компания на время возобновила работу магазинов всех свои брендов для продажи стоков. Согласно опубликованной в конце сентября отчетности, издержки компании вследствие ухода с российского рынка составили 2,104 миллиарда шведских крон (184 миллиона долларов).



H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников - около 107 тысяч человек.