



Глава Boeing призвал не бастовать

Новый генеральный директор Boeing Келли Ортберг призвала рабочих не бастовать, поскольку это поставит под угрозу "восстановление" компании.



Это произошло за несколько часов до решающего голосования профсоюза, которое может спровоцировать забастовку в находящейся в тяжелом положении компании.



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Ранее на этой неделе руководители авиационного гиганта и представители профсоюза достигли соглашения, которое предусматривает повышение заработной платы на 25% в течение четырех лет, однако оно еще не одобрено членами профсоюза.



Если рабочие проголосуют против соглашения, это приведет к повторному голосованию по вопросу о начале забастовки.

