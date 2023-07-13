Функционально и комфортно: как правильно составить обувной гардероб

Для того, чтобы ежедневно выглядеть стильно, модно и чувствовать себя комфортно, ваш обувной гардероб не должен быть необъятным, напротив, он может состоять из минимума вещей и при этом быть максимально функциональным. В последние годы, некоторые мировые фирмы при создании своих коллекций руководствуются принципами осознанного потребления, так, например, немецкий бренд Tamaris, недавно появившийся и в Израиле, создает свои коллекции на основе концепции базового гардероба.



При составлении обувного гардероба, как и гардероба одежды, существует ряд правил:

Ваш обувной гардероб должен соответствовать вашему образу жизни. Подумайте, есть ли у вас обувь, которая подходит для основных сфер вашей жизни. Например, обувь для работы, для прогулок, повседневная комфортная, женственная для классических образов и яркая для более торжественных выходов. Теперь оцените свой гардероб одежды и определите, каких видов обуви вам не хватает и чем бы вам хотелось разнообразить свои образы.

Покупайте только такие модели, которые вам удобны и вписываются в ваш стиль. Модное – не равно красивое для всех, важно четко понимать, в какой обуви вы чувствуете себя комфортно, не только с точки зрения удобства, но и с точки зрения ее функциональности. Покупайте только те модели, которые гармонично сочетаются с несколькими комплектами одежды вашего гардероба и которые вы сможете носить регулярно.