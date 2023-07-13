Функционально и комфортно: как правильно составить обувной гардероб
Для того, чтобы ежедневно выглядеть стильно, модно и чувствовать себя комфортно, ваш обувной гардероб не должен быть необъятным, напротив, он может состоять из минимума вещей и при этом быть максимально функциональным. В последние годы, некоторые мировые фирмы при создании своих коллекций руководствуются принципами осознанного потребления, так, например, немецкий бренд Tamaris, недавно появившийся и в Израиле, создает свои коллекции на основе концепции базового гардероба.
При составлении обувного гардероба, как и гардероба одежды, существует ряд правил:
- Ваш обувной гардероб должен соответствовать вашему образу жизни. Подумайте, есть ли у вас обувь, которая подходит для основных сфер вашей жизни. Например, обувь для работы, для прогулок, повседневная комфортная, женственная для классических образов и яркая для более торжественных выходов. Теперь оцените свой гардероб одежды и определите, каких видов обуви вам не хватает и чем бы вам хотелось разнообразить свои образы.
- Покупайте только такие модели, которые вам удобны и вписываются в ваш стиль. Модное – не равно красивое для всех, важно четко понимать, в какой обуви вы чувствуете себя комфортно, не только с точки зрения удобства, но и с точки зрения ее функциональности. Покупайте только те модели, которые гармонично сочетаются с несколькими комплектами одежды вашего гардероба и которые вы сможете носить регулярно.
- Обращайте внимание на качество. Качество – еще один важный пункт при создании функционального обувного гардероба. Мы ведь хотим, чтобы любимые, тщательно подобранные туфли, прослужили нам не один сезон и чтобы в них было максимально удобно, поэтому их качеству стоит уделить особое внимание: колодка должна быть максимально комфортной, такая, чтоб нигде не жала, не тянула, не натирала, а материалы, желательно выбирать дышащие, подходящие к нашему климату.
Обувь немецкого бренда Tamaris - это универсальные, функциональные модели, которые сочетают качество, удобство и актуальные тенденции, модели, которые прослужат не один сезон и будут отвечать множеству задач в вашем гардеробе. А кроме того, в производстве этой обуви используются современные технологии повышенной комфортности - это обувь повышенной комфортности в модном исполнении. Бренд предлагает три основных линии Classic, Trendy и Activ, комбинируя которые, вы сможете собрать свой необходимый обувной гардероб, который удовлетворит любые потребности. Тем более, что ценовая политика бренда располагает: около 60% обуви в ценовой категории 250-350 шек., примерно 20% по ценам свыше 400 шек. и 20% по ценам ниже 250 шек.
Сегодня в Израиле вы можете приобрести обувь бренда Tamaris в 12 магазинах.
Узнать, где находится ближайший к вам филиал можно по телефону 052-5080809
Флагманский магазин «Shoes 24» находится по адресу Дерех ха-Ям 3, Хайфа.
https://www.shoes24.co.il/