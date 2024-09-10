



Французский миллиардер купил украинскую мобильную сеть Lifecell

Компания французского миллиардера Ксавье Ниеля и консорциум инвесторов заключили сделку по приобретению и слиянию украинского оператора мобильной связи Lifecell с поставщиком услуг Datagroup-Volia.



Компания Horizon Capital, которая участвовала в сделке, сообщила об этом украинским СМИ.



Lifecell на сегодня - третий по величине оператор мобильной связи в Украине. Datagroup-Volia, с которой объединился Lifecell, предоставляет услуги фиксированной связи и платного телевидения. Однако путь к этому контракту был не прост.



Весной этого года киевский суд снял арест с акций Lifecell, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому миллиардеру Михаилу Фридману, который владел примерно 20% акций через LetterOne.



Стоимость контракта продажи составила $524,3 млн, об этом сообщила материнская компания Turkcell. Для осуществления операций купли-продажи был задействован Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация. Они и предоставили вышеуказанную сумму в виде кредитов.



Теперь Lifecell сможет предлагать сервис, сочетающий мобильную связь, фиксированную связь и платное телевидение. Ожидания новых владельцев - это привлечение около 10 млн мобильных пользователей и более 4 млн человек, подключенных через фиксированную сеть доступа.



