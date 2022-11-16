



Fox Home – с нами зима будет уютной

Зима делит публику на два лагеря: тех, кто любит холодное время года, и тех, кто скучает по солнечным денькам.



Сеть магазинов FOX HOME запускает новую коллекцию Cozy, которая предлагает вам превратить зимнюю серость в теплые и мягкие вещи, чтобы вы могли провести время дома самым приятным и комфортный образом.



Для предметов коллекции характерны оттенки серого и кремового. Среди них вы можете найти:

уютные пледы темно-серого и кремового цветов 130X180 см (79,90 шекелей);

серые тапочки с подкладкой из мягкой белой ткани, похожей на мех (49,90 шекелей);

теплые пушистые носки (49,90 шекелей).